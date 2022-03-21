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Шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума
02:17 23.03.2022

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о временном выводе из эксплуатации комплекса оборудования выносных причальных устройств морского терминала в связи с повреждением, передает Zakon.kz.

КТК сейчас проводит обследование комплекса оборудования после улучшения погодных условий, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Инцидент произошел 20 марта при пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры). Как заявил глава КТК, после поломки выхода нефти в море не было.

Ремонт оборудования, по оценкам специалистов, займет, как минимум, три недели, если погода будет благоприятной. Объем же отгрузки нефти на танкеры снизится примерно в три раза. Об этом в разговоре с RT заявил эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

Он отметил, что Казахстан столкнется с временным сокращением экспорта, но оно "не будет очень сильным". Эксперт считает, что авария на выносном причале КТК усугубит дефицит на мировом рынке и, по всей видимости, увеличит стоимость нефти.

Казахстанские компании владеют 20,75% акций консорциума, еще 31% у РФ, остальные принадлежат LUKARKO, Shell, Exxon, Chevron, Mobil и другим компаниям. КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти. Более 80% прокачиваемого по трубопроводу "черного золота" идет из Казахстана. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год.

Константин Вноровский

Источник - Zakon.kz
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