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АЭС – путь к декарбонизации Казахстана
03:14 23.03.2022

Казахстан в рамках Парижского соглашения по климату взял на себя обязательства к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 15% от уровня 1990-го. Презентованная в октябре прошлого года доктрина по достижению углеродной нейтральности и вовсе предполагает снижение эмиссий сразу на 40% за тот же период. В то же время наша страна, взяв курс к углеродной нейтральности, берется за улучшение экологии. Это подразумевает, что на смену угольных электростанций в Казахстан придет альтернативная энергетика. Но в мире наиболее стабильной и развитой из которых считается атомная генерация.

Борьба с эмиссиями

Обязательства Казахстана по Парижскому соглашению, подписанному в 2015 году, предполагают сокращение к 2030-му выбросов парниковых газов на 15% от уровня 1990 года – с 386,3 до 328,4 млн тонн CO2-эквивалента. Однако по оценкам экспертов IHS Markit, которая теперь являетс частью S&P Global, страна пока не сокращает свои эмиссии в таком объеме, который позволил бы достичь страновых целей Парижского соглашения. Несмотря на это, республика в октябре 2021 года презентовала перед зарубежными инвесторами новую доктрину по достижению углеродной нейтральности, которая предполагает достижение нулевых выбросов в Казахстане в 2060 году. По этой причине к 2030 году стране потребуется снизить эмиссии CO2 уже до 230 млн тонн.

Снижение углеродоемкости казахстанской экономики требуется первую очередь в целях заботы о здоровье нации. Кроме того, партнеры страны в Евросоюзе предложили ввести "трансграничный углеродный корректирующий механизм" (СВАМ), по-другому - углеродный налог. Экспортеры углеродоемких товаров, основной продукции отправляемой Казахстаном за рубеж, будут платить за выбросы CO2 при ее производстве. Стоимость одной тонны углекислого газа будет привязана к цене одной углеродной единицы в Европе. Как ожидается, европейский углеродный налог может быть введен с 2023 года пока с нулевой ставкой, платить экспортеры начнут с 2026 года, но есть вероятность, что это произойдет раньше. По информации министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, ставка углеродного налога может составить до 100 евро за тонну CO2.

Если Казахстан не примет соответствующие решения в энергетической сфере, уже в ближайшем будущем оплата углеродного налога может сделать отечественную экспортную продукцию неконкурентоспособной. Особенно могут пострадать товары, в процессе производства которых выделяется большое количество углекислого газа, а именно нефть, газ, металлы. Они же составляют основную часть экспорта Казахстана - более 80%. В таких условиях Казахстану потребуется перейти на более экологичные источники энергии, а именно возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и атомную генерацию.

При этом, альтернативная энергетика должна быть такой же стабильной, как и угольные электростанции. По этому критерию ВИЭ значительно уступают атомным электростанциям (АЭС). По своей природе ВИЭ не обеспечивают стабильного энергоснабжения – ветер может смениться полным штилем и ветровые электростанции (ВЭС) перейдут в режим отдыха. Или небо на несколько дней затянет тучами, и солнечные батареи будут простаивать. Главная проблема ВИЭ – аккумулирование выработанной электроэнергии. АЭС, в свою очередь, обеспечивает стабильную выработку электроэнергии непрерывно в течение суток, при этом выбросы углекислого газа в атмосферу отсутствуют.

Давление дефицита

В 2021 году в Казахстане наблюдали аномальные темпы роста потребления электроэнергии. За девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост электропотребления по республике составил 7,2%. При этом только в энергодефицитной южной зоне показатель увеличился сразу на 11,8%. В часы максимальных нагрузок (утро и вечер) потребление превышает прошлогодние значения более чем на 1500 МВт. По информации министерства энергетики, в прошлые годы энергопотребление в РК росло в среднем на 2%.

По оценке кандидата технических наук, независимого эксперта Петра Своика, если текущий дефицит электрической мощности в Казахстане оценивается в почти 10% от располагаемой мощности всей энергосистемы или 1500-2000 МВт, то к 2030 году этот показатель может увеличиться в два раза до 4000 МВт. Поэтому в стране назрела необходимость в строительстве новых крупных электростанций, которые станут базой для стабильной работы энергосистемы и обеспечат казахстанских потребителей светом и теплом.

Напомним, планы по достижению нулевых выбросов к 2060 году делают невозможным строительство угольных электростанций. Поэтому Казахстан рассматривает возможность строительство большой базовой АЭС.

"Это безусловно базовая мощность и единственный способ снизить углеродные выбросы на 15%, а при желании на 20-25%. Если мы введем атомную станцию, то мы сможем не так сильно грузить Экибастузскую ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (и сократить эмиссии СО2 - прим.)", - объясняет Петр Своик.

Глобальный стабилизатор напряжения

По прогнозам ученых, к 2050 году потребление атомной энергии увеличится в три раза за счет увеличения доли АЭС в энергобалансе стран, которые уже используют атомную энергетику, и включения ее в энергобаланс стран-новичков. По данным Информационной системы ядерных реакторов МАГАТЭ, в мире эксплуатируются 442 ядерных реактора. Больше всего в США - 95. На втором месте – Франция (56), она же лидер среди всех стран по доле электроэнергии, производимой на АЭС, в общем энергобалансе - 70,6%. На третьем - Китай (49 энергоблоков).

В настоящее время страны-импортеры и экспортеры энергоресурсов продолжают реализовывать собственные планы по развитию атомной энергетики. В июне 2021 года Беларусь ввела в эксплуатацию один из двух блоков первой в стране АЭС, а Турция планирует завершить строительство собственной станции уже через два года. По данным Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association), страны, которые сейчас увеличивают атомные мощности и государства-новички, впервые возводящие АЭС, сейчас строят 56 новых реакторов общей мощностью 57,4 ГВт. Большая часть из них придется на Китай - почти 17,3 ГВт. Это немногим меньше располагаемой мощности всех электростанций Казахстана (около 20 000 МВт). Южная Корея и Индия не отстают и строят у себе еще по 5,4 и 5,2 ГВт, соответственно.

Путь, который выбрал Казахстан вместе со всем миром – переход к "зеленой экономике" и соблюдению всех принятых на себя обязательств по охране окружающей среды, требует серьезных сдвигов в энергетической сфере Атомная энергия должна стать стабилизатором глобального энергоснабжения наряду с увеличением доли ВИЭ в энергетике.

Источник - qmonitor.kz
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