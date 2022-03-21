$500 за баррель: Европа строит энергетический эшафот

04:10 23.03.2022 Эмбарго на поставки российской нефти в ЕС может обернуться самым серьезным кризисом отрасти в истории



Анна Седова

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Сергей Пикин



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что министры иностранных дел ЕС на этой неделе намерены обсудить на саммите возможность отказа от российской нефти на фоне продолжающейся спецоперации России на Украине. На фоне этих новостей цена нефти марки Brent 22 марта выросла более чем на 6% и превысила 114 долларов за баррель.



"Министры будут обсуждать этот вопрос. Мы рассмотрим, какие еще санкции можем ввести, особенно в сфере энергетики", - заявил он журналистам.



Западные санкции против России коснулись почти всех возможных сфер от финансов до логистики, но энергетика остается наименее пострадавшей, хотя санкции и включают запрет на инвестирование в нефтегазовые проекты и поставки технологий. Ограничение или полное эмбарго на поставку нефти остается очень мощным инструментом в руках Запада, который может нанести российской экономике серьезный удар. Но этот санкционный меч обоюдоострый, и пострадать могут и сами европейцы.



Напомним, что США уже запретили поставки российской нефти в страну. По сравнению с общим экспортом РФ эти объемы не так велики, и их без особых проблем можно перенаправить на другие маршруты. Но Европа - совсем другое дело. Вместе с Китаем она является основным потребителем российской нефти и нефтепродуктов. На нее приходится почти половина российского нефтяного экспорта и 20% всей добычи. Но и для самих европейцев потеря будет существенной - на Россию приходится почти треть всего импорта нефти и около 70% импорта дизельного топлива.



Изначально сами европейцы говорили о том, что не готовы отказаться от российской нефти. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, несмотря на то, что представляет партию "Зеленых", заявила, что в случае запрета на поставки из РФ, машины и заводы в Германии на следующий же день остановятся. Возможно, это утрировано, но цены на топливо и так растут, а в случае запрета российских поставок возникнет дефицит, и они подскочат до небес. Собственно, даже президент США Джо Байден, когда объявил об эмбарго, выразил понимание того, что Европа пока не может присоединиться к такому запрету.



Тем не менее, теперь Боррель и другие еврочиновники собираются его всерьез обсуждать. То ли что-то изменилось за эти несколько недель, и Европа договорилась с другими нефтедобывающими странами об увеличении поставок, то ли представители ЕС готовы заплатить цену, чтобы повлиять на Россию (а протесты в связи с высокими ценами на топливо уже начались во многих европейских странах, например, Италии и Франции). Есть и вариант с частичным ограничением поставок, который может быть менее чувствителен для Европы.



Вице-премьер России Александр Новак, обсуждая европейскую инициативу 21 марта, заявил, что ее реализация приведет к разбалансировке рынка нефти, и цены могут взлететь до рекордных высот.



"Цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, и 500", - сказал Новак журналистам.



При этом он подчеркнул, что Россия намерена провести диверсификацию поставок. Российские компании уже занимаются созданием необходимых для этого логистических схем и цепочек.



"Нефть она все-таки не труба, в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить в другие регионы", - пояснил Новак.



Кроме этого, как утверждает вице-премьер, если нефть продается с дисконтом, "то ее с удовольствием купят".



"Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", - отметил он.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что эмбарго на поставки нефти из РФ серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок, ухудшит энергобаланс в Европе и "ударит по всем". Американцы, правда, "останутся при своих", зато европейцы будут чувствовать себя "тяжело".



Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что эмбарго на поставки российской нефти действительно станет шоком для рынка, хотя со временем он адаптируется к новой реальности.



- Новак исходит из возможного ценового шока, который может произойти на рынке. Когда торгуется нефть, мы воспринимаем ее котировки не как товар, который продается сегодня, а как фьючерсы на следующие периоды времени. У фьючерсов есть так называемая кривая цен, где каждый из трейдеров определяет вероятность того, какая может быть цена. Существуют сделки, которые говорят, что в случае аномальных ситуаций возможны цены в 300 и даже 500 долларов за баррель. В случае шока от введения эмбарго на поставки российской нефти могут сработать и эти сделки, которые сейчас имеют небольшую вероятность.



Нужно понимать, что это временное явление. Может быть, цена подскочит не до 300, а до 200 долларов, все зависит от того, куда пойдет рынок. Но, как бы то ни было, такая стоимость не установится надолго. Все равно рынок приспосабливается к обстоятельствам. Самый близкий пример - это 1974 год, когда арабы отказались поставлять нефть. Тогда произошло самое мощное подорожание "черного золота" в истории. Нынешняя ситуация грозит переплюнуть те обстоятельства.



"СП": - Сможем ли мы перенаправить объемы нашей нефти на другие рынки?



- Эмбарго на поставку российской нефти означает, что мы не будем поставлять ее в Европу и Америку, но будет поставлять в другие страны мира - Китай, Индию и прочие. Соответственно, их поставщики могут переориентировать свои объемы в сторону Европы. Скорее всего, именно это и произойдет. Нам придется продавать нефть со скидками и выстраивать новую логистику, потому что сейчас поставки на Восток рассчитаны на определенные объемы. Тот же нефтепровод "Дружба" идет в сторону Европы, а не Китая. Придется расширять портовую инфраструктуру, чтобы была возможность перевалки всех объемов нефти и нефтепродуктов. Это возможно, но займет время.



По газу все гораздо сложнее. И европейцам некем заменить наши объемы, и мы не сможем поставлять их в другие страны, так как в сторону Китая у нас пока идет только один газопровод, и его мощность намного меньше того, что мы направляем в Европу. Поэтому европейцы сейчас говорят только о нефти, но не о газе. Они понимают, что в этом случае могут просто физически замерзнуть.



"СП": - Насколько велика вероятность реализации эмбарго?



- Обсуждать - еще не значит принять решение. Работа политика заключается в постоянных обсуждениях, им нужно показывать, что они чем-то заняты. Избиратели и так не понимают, зачем они проводят такую политику в ситуации, когда цены кругом растут, как не росли последние полвека. Поэтому им нужно показывать активность и объяснять избирателям, за что они страдают.



Мне кажется, вероятность все же не очень велика, потому что заместить российскую нефть без ценовых шоков очень сложно. Американцам это сделать проще, потому что в их энергобалансе российские поставки даже в самые пиковые моменты не превышали 10%. Но у Европы зависимость от наших энергоносителей намного выше. По некоторым позициям, вроде газа, это зависимость на уровне выживания. Хорошо обсуждать отказ от энергоносителей весной, но зимой это непозволительная роскошь, которая может поставить их на грань жизни и смерти.



Пока что эти заявления из разряда информационной, психологической войны, - соглашается руководитель центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко.



- Стороны пугают и прощупывают друг друга. С нашей стороны это происходит в меньшей степени, но заявления Александра Новака о том, что мы перенаправляем наши поставки на другие рынки, - того же плана. Не совсем понятно, о чем речь. Если о Китае, он и так наш ключевой покупатель на восточном направлении, и вопрос в том, сможет ли он покупать больше. У нас есть труба ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий океан), танкерные отгрузки, и насколько там можно увеличить объем, не ясно. В случае с Индией была информация о новых контрактах с привязкой к рупиям или юаням, но она пока не подтверждена.



"СП": - Александр Новак сказал, что придется продавать нефть с дисконтом. О каких цифрах идет речь?



- По данным международного ценового агентства Argus, скидки на нефть Urals по отношению к эталонному сорту Brent в Северо-Западной Европе выросли за неделю на 1,75 долл. до 30,2 долл. за баррель, а в Средиземноморье - на 3,3 долл. до 27,9 долл. за баррель, из-за санкционного падения спроса на российскую нефть.



"СП": - Пойдет ли Европа на такой шаг и какие могут быть последствия?



- В краткосрочном маневре можно приостановить и заблокировать что угодно. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это серьезно нарушает стабильность работы европейских нефтеперерабатывающих заводов. Заменить такие объемы будет сложно, так как на Россию приходится около 30% общего европейского баланса. Законтрактовать такой объем сразу и надолго невозможно. Хотя создать временную картинку замены возможно.



Но нужно смотреть еще и на баланс добычи. Последнее время нефтегазовые проекты были в замороженном состоянии. Все говорили о новой эре, об энергопереходе, и вкладывать в добычу нефти было дурным тоном. Это даст о себе знать уже в ближайшее время, потому что добыча в мире недоинвестирована. В один момент заменить российскую нефть просто нечем.



"СП": - Могут ли цены на нефть в случае эмбарго достигнуть 300 долларов за баррель?



- Да, смогут. Если ЕС устроит такие показательные эмбарго, психологически цены могут скакнуть и выше. Другое дело, сколько они продержаться на этом спекулятивном уровне. Но спекулянтам выгодно раскручивать маятник, потому что на таких скачках хорошо зарабатывает большая прослойка брокеров и трейдеров. Источник - СвободнаяПресса

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