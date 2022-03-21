Переход Saudi Aramco на юани станет "настоящим взрывом", - Чжан Юйгуй

07:54 23.03.2022

Китайский эксперт заявил, что переход Saudi Aramco на юани станет "настоящим взрывом"



Декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй заявил, что переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларовых в торговых отношениях с Китаем может стать взрывом для нефтяного рынка.



Он уточнил, что Западные страны заговорили об ослаблении гегемонии доллара на мировом нефтяном рынке после того, как Саудовская Аравия заявила о возможном переходе на сделки в юанях с Китаем и диалога между Индией и Россией по созданию механизма "рупия-рубль".



По его словам, "настоящим взрывом" может стать переход Saudi Aramco на юани вместо долларов.



Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия приближается к принятию юаней в качестве оплаты за поставки нефти в Китай. Это еще одна цена, и потенциально значительная, за неумелое обращение администрации Байдена со стратегически важным союзником.



Детали потенциальных новых соглашений о торговле нефтью между Саудовской Аравией и Китаем остаются расплывчатыми. Обе стороны годами говорили о ценообразовании некоторых продаж нефти в юанях, и этого может не произойти.



Авторы: ОЛЕГ ЦЫГАНОВ