Скончался казахстанский актер Юрий Померанцев, ставший Народным еще в 1961 году!

08:10 23.03.2022

Скончался актер Юрий Померанцев

Актер театра Фото: Национальный русский театр драмы имени Лермонтова

За свою творческую карьеру Померанцев исполнил более 300 ролей. Широкую известность получил после роли в фильме Шакена Айманова "Наш милый доктор", сообщает Zakon.kz.

Известный казахстанский актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни. Информацию об этом подтвердили в театре им. Лермонтова.



Понимаем, что это общая потеря в масштабах страны и мировой культуры. Скорбим и плачем вместе со зрителем, которому Юрий Борисович отдавал себя без остатка.

Коллектив театра им. Лермонтова

Юрий Борисович – советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, народный артист и лауреат Государственной премии Казахстана, Герой труда, обладатель премии "Еңлік гүл", национальной театральной премии "Сахнагер" и национальной премии "Алтын Адам", сооснователь первого в мире Детского театра.



За свою творческую карьеру Померанцев исполнил более 300 ролей, а его профессиональный стаж работы – 69 лет.



Широкую известность получил после роли в фильме Шакена Айманова "Наш милый доктор".



депутат Верховного Совета Казахской ССР. Герой Труда Казахстана (2018), Народный артист Казахской ССР (1961)



Данияр Кунафин