 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 21.03.2022
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Скончался казахстанский актер Юрий Померанцев, ставший Народным еще в 1961 году!
08:10 23.03.2022

Скончался актер Юрий Померанцев
Актер театра Фото: Национальный русский театр драмы имени Лермонтова
За свою творческую карьеру Померанцев исполнил более 300 ролей. Широкую известность получил после роли в фильме Шакена Айманова "Наш милый доктор", сообщает Zakon.kz.
Известный казахстанский актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни. Информацию об этом подтвердили в театре им. Лермонтова.

Понимаем, что это общая потеря в масштабах страны и мировой культуры. Скорбим и плачем вместе со зрителем, которому Юрий Борисович отдавал себя без остатка.
Коллектив театра им. Лермонтова
Юрий Борисович – советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, народный артист и лауреат Государственной премии Казахстана, Герой труда, обладатель премии "Еңлік гүл", национальной театральной премии "Сахнагер" и национальной премии "Алтын Адам", сооснователь первого в мире Детского театра.

За свою творческую карьеру Померанцев исполнил более 300 ролей, а его профессиональный стаж работы – 69 лет.

Широкую известность получил после роли в фильме Шакена Айманова "Наш милый доктор".

депутат Верховного Совета Казахской ССР. Герой Труда Казахстана (2018), Народный артист Казахской ССР (1961)

Данияр Кунафин

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648012200


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