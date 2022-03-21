На Лейлекском участке таджико-кыргызской границы опять драка пограничников. "Мир" продержался 1 неделю

08:17 23.03.2022

При осмотре военнослужащего выяснилось, что у него разбита голова и есть ссадины, рассказали в Погранслужбе.

Служащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана избили кыргызского пограничника, сообщила Погранслужба ГКНБ Кыргызстана.



Инцидент произошел 19 марта в местности Сада Лейлекского района Баткенской области. Военнослужащий Лейлекского погранотряда обнаружил неизвестный автомобиль возле линии границы. Пытаясь задержать машину, он перешел на участок, где несли службу таджикские пограничники, и был ими задержан.

Незамедлительно состоялись переговоры между пограничными представителями по Лейлекскому (КР) и Ганчинскому (РТ) участкам. В результате задержанного передали кыргызской стороне.

При осмотре пограничника выяснилось, что у него разбита голова и есть ссадины, а форма в крови. По словам военнослужащего, между ним и таджикскими пограничниками произошла драка.

В настоящее время состояние здоровья пострадавшего оценивается как стабильное, он проходит стационарное лечение. Пограничная служба ГКНБ КР проводит разбирательство по данному факту.