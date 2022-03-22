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|Учить баб - только портить. Талибы*, немного подумав, запретили девочкам средних и старших классов ходить в школы
11:03 23.03.2022
Сакина Нуриева
Министерство образования Афганистана запретило девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах. Об этом сообщает телеканал Ariana News.
Новый учебный год в стране начался 23 марта.
Согласно распоряжению ведомства, если форма для девочек 7-12 классов будет разработана в соответствии с шариатом (мусульманским правом), национальной традицией и культурой, то по распоряжению правительства учебные заведения будут открыты и для них.
После прихода к власти в Афганистане боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в России), девочкам после седьмого класса фактически запрещено ходить в школы. Возврат образования для девочек является одним из ключевых требований к режиму талибов со стороны международного сообщества.
В феврале глава Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ - Кэтрин Рассел заявила, что "Талибан" демонстрирует готовность разрешить девочкам вернуться в школу. При этом она не исключила, что этому могут помешать различные обстоятельства и условия.