Учить баб - только портить. Талибы*, немного подумав, запретили девочкам средних и старших классов ходить в школы

11:03 23.03.2022

Сакина Нуриева



Министерство образования Афганистана запретило девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах. Об этом сообщает телеканал Ariana News.



Новый учебный год в стране начался 23 марта.



Согласно распоряжению ведомства, если форма для девочек 7-12 классов будет разработана в соответствии с шариатом (мусульманским правом), национальной традицией и культурой, то по распоряжению правительства учебные заведения будут открыты и для них.



После прихода к власти в Афганистане боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в России), девочкам после седьмого класса фактически запрещено ходить в школы. Возврат образования для девочек является одним из ключевых требований к режиму талибов со стороны международного сообщества.



В феврале глава Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ - Кэтрин Рассел заявила, что "Талибан" демонстрирует готовность разрешить девочкам вернуться в школу. При этом она не исключила, что этому могут помешать различные обстоятельства и условия.