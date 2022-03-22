Россиянам организовали туры в Узбекистан ради оформления карт Visa и Mastercard

11:07 23.03.2022

Туры в Узбекистан, целью которых будет оформление банковских карт платежных систем Mastercard и Visa, организовали в России.



На сайте компании "Веди Групп" уточняется, что стоимость такой путевки начинается от 23 тысяч рублей с одного человека. В эту стоимость входят трансфер, проживание, подготовка документов, медстраховка и сопровождение при посещении банка.



Уточняется, что экскурсии и авиабилеты оплачиваются отдельно.



Тем, кто захочет посетить получить карту в Узбекистане можно будет добраться до Ташкента прямыми рейсами Uzbekistan Express и Uzbekistan Airways. Вылет будет осуществляться из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Уфы и Минеральных Вод. Билет на самолет можно приобрести в пределах 28-47 тысяч рублей.



В компании добавили, что картами, которые будут выданы на территории Узбекистана можно расплачиваться за рубежом. Для оформления потребуется только заграничный паспорт.



Ранее сообщалось, что в России платежная система UnionPay на фоне приостановки работы популярных Visa и Mastercard стала пользоваться большим спросом у клиентов. Банки поднимают цены на выпуск такой карты.



Олег Цыганов