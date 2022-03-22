 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 22.03.2022
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Россиянам организовали туры в Узбекистан ради оформления карт Visa и Mastercard
11:07 23.03.2022

Туры в Узбекистан, целью которых будет оформление банковских карт платежных систем Mastercard и Visa, организовали в России.

На сайте компании "Веди Групп" уточняется, что стоимость такой путевки начинается от 23 тысяч рублей с одного человека. В эту стоимость входят трансфер, проживание, подготовка документов, медстраховка и сопровождение при посещении банка.

Уточняется, что экскурсии и авиабилеты оплачиваются отдельно.

Тем, кто захочет посетить получить карту в Узбекистане можно будет добраться до Ташкента прямыми рейсами Uzbekistan Express и Uzbekistan Airways. Вылет будет осуществляться из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Уфы и Минеральных Вод. Билет на самолет можно приобрести в пределах 28-47 тысяч рублей.

В компании добавили, что картами, которые будут выданы на территории Узбекистана можно расплачиваться за рубежом. Для оформления потребуется только заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что в России платежная система UnionPay на фоне приостановки работы популярных Visa и Mastercard стала пользоваться большим спросом у клиентов. Банки поднимают цены на выпуск такой карты.

Олег Цыганов

Источник - mk.ru
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