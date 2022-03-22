Скончался почетный консул Эстонии в Кыргызстане Виктор Крыльцов

11:16 23.03.2022

Скончался Крыльцов Виктор Александрович, один из соучредителей группы компаний "Карвен". Ему было 62 года.

Похороны состоялись 22 марта.

В 2013 году Крыльцов был назначен почетным консулом Эстонии в Кыргызстане.