 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Польша, с санкции Байдена, готовит войска для ввода в Западную Украину?
11:41 23.03.2022

ПОЛЯКИ ГОТОВЯТСЯ К ВСТУПЛЕНИЮ В СИЛОВОЙ КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ ПОД МОЛЧАЛИВЫМ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ НАТО

Чего ждать от поездки Байдена в Брюссель и Варшаву
Президент США Джо Байден на этой неделе отправится в Европу, где главной темой его переговоров станет ситуация на Украине. В четверг глава Белого дома прибудет в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО и заседании Европейского совета, а днем позже, 25 марта, отправится в Варшаву для встречи с польским президентом Анджеем Дудой. На территорию Украины, как это сделал ранее госсекретарь Энтони Блинкен во время визита на польско-украинскую границу 7 марта, Байден заезжать не намерен.

"Над зданием посольства России в Варшаве еще вчера валил дым. Жгут то, что нельзя вывезти. Вариант с заходом Польши в западные области Украины, санкционированный Байденом во время военного визита в Польшу на этой неделе, становится все более реалистичным. Зеленский попросит помощи от Польши, а не от НАТО. Польша согласится и введет войска на западную Украину, может еще Литва присоединится. Мы сократим свое дипломатическое присутствие в Польше. И в таком случае есть вероятность, что переговорным путем установят серую зону на Украине, чтобы наши войска и Польши не сталкивались. Конечно, это нарушение Устава НАТО со стороны Варшавы, но сейчас все правила отброшены. В таком варианте нам надо было как раз окружить Киев, а не брать его, чтобы обозначить свои претензии на территории. Бедная Ненька.", - пишет телеграм-канал "Политджойстик"

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире CNN заявила, что США не направят свои войска на Украину, но она не исключает, что какая-либо из натовских стран может вступить на территорию "незалежной" по своей инициативе. Об этом пишет "Свободная пресса".

Устав альянса не возбраняет членам блока проводить свои военные операции за пределами своих границ. В частности, Турция вот уже несколько лет ведет бои в Идлибе.

Томас-Гринфилд об этом сказала, отвечая на вопрос журналиста CNN о желании польских элит направить своих миротворцев на Львовщину. Постпред США при ООН заявила следующее:

"Я не могу предвидеть, какое решение будет принято на конференции НАТО и как НАТО отреагирует на предложение Польши. Я могу лишь сказать, что американских военных не будет на Украине на данном этапе. Другие страны НАТО сами будут решать, хотят ли они направить военных на Украину".

О том, что поляки замышляют военную операцию, сообщают и жовто-блакитные телеграмм-каналы со ссылкой на инсайдеров в украинском офисе президента (ОП). Тамошние СМИ получили установку от "Зе" и Ко раскручивать кейс "тупиковой ситуации", при которой якобы ни ВС России, ни ВСУ не имеют сил для перелома ситуации в свою пользу.

В частности, украинское блогерское сообщество широко постит американских военных экспертов из Института изучения войны (ISW), которые утверждают, что на фронтах создан "тупик, и это не перемирие и не прекращение огня, это состояние боевых действий, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, принципиально не меняющие обстановки".

Понятно, для чего это делается. Введение на Украину третьей силы, по логике бандеровских пиарщиков, изменит перевес сил, даже если, к примеру, войско польское возьмет под контроль только западенщину. Значит, русским придется держать значительные силы на западном фронте, поскольку любые серые зоны тут же будут заниматься поляками. А для того, чтобы участие Польши не привело к Третьей мировой войне, заранее налажена линия деэскалации между НАТО и РФ.

Эти нюансы уловили и независимые эксперты в "незалежной". Например, блогер @nabludatels_ua, в своем посте "поляки собираются делить Украину" пишет: "Обратите внимание на кадры сюжетов польского телевидения, снятые в различных воинских подразделениях вооруженных сил Польши, - добавляет он. Если присмотреться внимательно, то на стенах можно заметить странную карту - на ней Украина разделена на несколько крупных частей между Польшей, Венгрией, Румынией и Россией. Нет, это не план военных действий - это пропагандистские плакаты с изображением карты, впервые показанной на польском телевидении еще в 2015 году. Но если тогда она казалась плодом фантазии телевизионщиков, то теперь эта карта стала элементом наглядной агитации в вооруженных силах Польши".

Варшавская газета "Polityka", считающаяся проправительственной, публикует провокационный материал о возможной миротворческой миссии на Украине. Ее автор Петр Лукасевич привел "сценарий, если бы этот план был реализован здесь и сейчас".

Он поясняет, что Польша имеет право на активацию статьи 4 устава НАТО, согласно которой Варшава может привлечь к консультированию Вашингтон, если сочтет, что введение поляками ограниченной бесполетной зоны над западенщиной приведет к угрозе безопасности уже самой Речи Посполитой.

"Polityka" отдельно отмечает, что Варшава не будет поддержана альянсом, поскольку статья 4 не распространяется на Украину. Тем не менее, сигнал Вашингтоном будет принят.

Даже если поляки готовят авантюру, генсек НАТО обязан поручить главе военного комитета альянса подготовить варианты размещения расчетов сил, личного состава и техники в различных вариантах возможных задач миссии. Как говорится, на всякий "пожарный случай", если что-то пойдет не так. Как-никак, член оборонного блока рискует оказаться втянутым в серьезный военный конфликт.

Понятно, что НАТО не даст зеленый свет на участие альянса в захвате части Украины под предлогом защиты местного населения. Тем не менее, из-за так называемых "консультаций" Москва, по мнению Лукасевича, вынуждена будет создать западный фронт на границе с западенщиной.

Кроме того, Польша, как поясняет "Polityka", может сама создать "коалицию храбрых", которая попытается установить бесполетную зону над Львовщиной. Другими словами, поляки вступают в силовой конфликт на Украине с Россией на свой страх и риск, сохраняя, однако, натовский зонтик над самой Польшей.

Источник - katehon.com
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