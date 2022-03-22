Что произойдет, если Россия включит свои контрсанкции? - В.Тетельмин

11:53 23.03.2022

"Остановится половина американских АЭС"

Что произойдет, если Россия включит режим контрсанкций



Весь мир переживает сразу несколько наложившихся друг на друга кризисов: климатический, экологический, эпидемиологический и ресурсный. Складывается впечатление, что в XXI веке цивилизация сосредоточилась в основном на саморазрушении. Как писал И.Бродский: "Оглядываясь, видим лишь руины".



Бушующие кризисные процессы будут долгими и хаотическими. Они с разной силой ударят по разным странам, отраслям и социальным группам. В этом хаосе произойдет перераспределение мирового ВВП, кто-то выиграет, а кто-то окончательно обнищает. Экономический кризис в целом может иметь и положительные экологические последствия. Например, уменьшится избыточное потребление, и следствие - уменьшение бытовых отходов. Сократится туризм и связанное с этим загрязнение атмосферы транспортными средствами. Уменьшатся энергопотребление и нагрузка на окружающую среду. Однако негативных последствий окажется намного больше. В сложившейся обстановке мир не будет торопиться с достижением "углеродной нейтральности" и забудет о планах развития водородной энергетики.



Чтобы обрушить Россию, потерявший рассудок Запад заменяет "невидимую руку рынка" жесткими санкциями. Приостановка сертификации трубопровода "Северный поток-2" уже не кажется серьезной угрозой. Опаснее санкции против суверенного долга России, отключение от системы межбанковских платежей, секторальные санкции в отношении ведущих отраслей экономики, а также заморозка золотовалютных резервов, которая показала всем странам, что доллар не может использоваться в качестве надежного резервного убежища.



Байден в дополнение к бессчетному количеству уже введенных санкций ввел эмбарго на импорт российской нефти, отчего инфляция в США еще более ускорилась. Цена бензина на заправках в Калифорнии вплотную подошла к 2 долларам за литр, а в Германии перешагнула за 2 евро. При этом улыбающийся на камеру Байден без зазрения совести, по-хамски винит Путина в галопирующей инфляции, называя его "военным преступником". Подозрительно слаженно раскрутился маховик по уничтожению российской экономики. После всего содеянного Запад наивно надеется, что Россия будет следовать "правильному" рыночному поведению с выполнением всех досанкционных соглашений.



Президент России Путин сказал: "Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой сами находимся". Злонамеренные Соединенные Штаты санкциями против России нанесли ущерб самим себе и своим послушливым сателлитам. Моторное топливо и природный газ подскочили в цене даже без активного участия России. Что же может произойти, если Россия решит ответить контрсанкциями?



В США находятся 94 ядерных реактора, половина из которых работает на уране, прошедшем обогащение на российских центрифугах. Введение Россией эмбарго на поставки ядерного топлива может привести к остановке половины американских АЭС, что на 10% снизит производство электроэнергии и вызовет взлет цен на нее. А Россия от прекращения поставок урана потеряет всего 0,14% экспортной выручки. Еще у нас в контрсанкционном "загашнике" для США припасена большая доля мирового производства палладия, титана, алюминия, меди и никеля.



По итогам 2021 года Россия поставила на внешние рынки нефти, нефтепродуктов, газа и угля на 243 млрд долларов - это почти половина нашего товарного экспорта. Наша страна - первый в мире экспортер природного газа, второй - по экспорту нефти, третий - по экспорту угля. Европа добывает в год нефти всего 167 млн тонн при потреблении 550 млн тонн. Природного газа в Европе добывается 200 млрд кубометров при годовом потреблении 482 млрд. Уход нашей страны с глобального рынка ископаемого топлива учинит мировой экономический кризис.



Мир вступает в полосу продовольственного кризиса. Природный газ - это сырье для производства минеральных удобрений, недостаток которых не позволит собрать минимально необходимый мировой урожай зерновых порядка 2,7 млрд тонн. В 2021 году индекс мировых цен на продовольствие увеличился на 27%. В текущем году стоимость пшеницы подскочила на 38%. Без России и Украины мировой рынок продовольствия ждут потрясения. Сегодня почти миллиард людей голодает. Если недружественные по отношению к России страны не снизят градус русофобии, то может возникнуть голод "библейского масштаба".



В сложившейся международной обстановке российская нефть и российский природный газ становятся символами нашего суверенитета. С годами битвы за нефть, за воду, за хлеб, за территорию будут только обостряться. Мобильный характер военных действий диктует необходимость иметь достаточные запасы топлива. Стоит напомнить, что именно из-за отсутствия моторного топлива в 1942 году захлебнулось победное шествие танковых колонн генерала Роммеля против англичан в Северной Африке. После смерти Роммеля в его бумагах была найдена записка: "Нехватка горючего! Этого достаточно, чтобы заплакать".



"Составы угля идут в Китай, а шахтеры живут все хуже"



Вспоминаются также события 1971 года, когда США приостановили конвертирование доллара в золото. После этого у экспортеров нефти возник вопрос: какой смысл производить много нефти и продавать ее за ничем не обеспеченные бумажные деньги? В октябре 1973 года после начала войны между Египтом и Израилем арабские министры приняли решение пустить в ход "нефтяное оружие". Страны ОПЕК сократили добычу нефти на 5%, а Саудовская Аравия прекратила поставки нефти в США.



Вызванный последствиями эмбарго шок захватил всю социальную структуру промышленно развитых стран. Мировые цены на нефть взлетели вчетверо, выстроились очереди за бензином, ВВП США упал на 6%, безработица увеличилась вдвое. Тогда, полвека назад, "нефтяное оружие" арабов сработало в полную силу. В современном конфликте серьезной сдерживающей силой является не только ядерная мощь России, но и мощь ее углеводородов.



Россия до сих пор избегает использовать свои возможности для охлаждения голов ретивых участников западной санкционной коалиции. Страны Евросоюза готовы "выстрелить себе в ногу" и готовят пятый пакет санкций, предлагая ввести эмбарго на импорт российских углеводородов. Германский министр по делам экономики считает, что его страна готова к остановке поставок российских нефти, газа и угля. В таком случае Россия может сработать на опережение и пустить в ход свое "нефтяное оружие". На Востоке правильно говорят: "Поить змею молоком - значит только увеличивать количество ее яда".



Полагаю, что Верховный главнокомандующий уже думает над тем, а не отдать ли команду своим энергетическим комбатам перекрыть вентили магистральных нефтегазопроводов, питающих энергией недружественную нам Европу.



Авторы: ВЛАДИМИР ТЕТЕЛЬМИН д.т.н., член Общественного совета при Минэнерго РФ