 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.03.2022
14:40  Горный Бадахшан. Какой ты, узел таджикских противоречий? - А.Горохов
13:24  Трусам и паникерам, - Эрик Ханымамедов
11:53  Что произойдет, если Россия включит свои контрсанкции? - В.Тетельмин
11:41  Польша, с санкции Байдена, готовит войска для ввода в Западную Украину?
11:16  Скончался почетный консул Эстонии в Кыргызстане Виктор Крыльцов
11:07  Россиянам организовали туры в Узбекистан ради оформления карт Visa и Mastercard
11:03  Учить баб - только портить. Талибы*, немного подумав, запретили девочкам средних и старших классов ходить в школы

10:10  Путали цифры с буквами. Уволены как бездельники два вице-министра (Туйбаева и Курманбеков) цифрового развития Кыргызстана
10:05  У казахстанского штангиста Нижата Рахимова отняли Олимпийское "золото"-2016. Якобы - допинг
09:02  Наркозависимый "Талибан", - Ю.Макеев
08:17  На Лейлекском участке таджико-кыргызской границы опять драка пограничников. "Мир" продержался 1 неделю
08:10  Скончался казахстанский актер Юрий Померанцев, ставший Народным еще в 1961 году!
07:54  Переход Saudi Aramco на юани станет "настоящим взрывом", - Чжан Юйгуй
04:16  Новый общественный договор в Казахстане: каким он должен быть?
04:10  $500 за баррель: Европа строит энергетический эшафот
04:05  Исчезновение порядка, который возник после холодной войны, ведет к тому, что.., - Т.Бордачев
03:14  АЭС – путь к декарбонизации Казахстана
03:06  Украина: кому верить – Байдену, Путину или Гоголю? - Хамид Дабаши
02:17  Шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума
02:11  "Квадратный" кульбит. Возможен ли в Казахстане обвал рынка жилья?
00:26  Такер Карлсон: мы имеем право знать, что происходит на Украине, но наши лидеры лгут нам
00:08  Союз дефицита, но не санкций. Страны ЕАЭС упрощают импорт, но не хотят совместной изоляции, - "Къ"
Вторник, 22.03.2022
22:21  На таджикском Памире вновь включили интернет
20:19  Казахстанского фигуриста Шайдорова не пустили на ЧМ во Францию. Из-за антироссийских санкций?
20:08  В боях на Украине как Герой погиб рядовой ВС РФ кыргыз Эгемберди Дорбоев
19:53  Немецкие фашики партизанят на Украине
17:06  Ради помощи России Китаю предстоит перестройка, - Ренат Абдуллин
16:45  Американец Ньюман - участник штурма Капитолия - получил статус полит-беженца в Белоруссии
15:13  В Кыргызстане открылся первый в стране завод по производству лифтов
15:08  Париж усмиряет Корсику автономией: смерть сепаратиста Ивана - проблема для Макрона
14:31  Трех китайских шахтеров завалило в... кыргызских шахтах Коро-Добо
14:24  Украинская оккупация Европы, - Ростислав Ищенко
14:19  Байден, следи за речью: двойное дно кремлевского ультиматума, - М.Ростовский
12:28  У Жыпарисы Рысбековой отняли кресло детского омбудсмена Кыргызстана
11:48  КазИдеологи придумали новый идео-концепт - "Вторая Республика"
11:24  Разговор с позиции Си. Америка вкусила плоды собственного высокомерия, - Илья Титов
10:21  Плохие новости для Запада: арабский мир готовится сделать выбор в пользу Китая, - Т.Монтян
10:13  Нефть и юань рассорили США и Саудовскую Аравию, - Никита Фоломов
09:58  Асад возвращается в большую политику арабского мира
09:52  Контуры нового мира после операции Z, - Русстрат
09:30  В Казахстане отменено обязательное использование казахского языка на товарных ярлыках и этикетках
09:22  В Киргизии создана еще одна гос-синекура для блатных бездельников - "Салык Сервис"
09:08  Операция Z и неизбежность политических реформ в России, - Александр Дугин
08:54  Эрдоган готовится к Большому переделу: на какие территории претендует Турция, - С.Латышев
08:49  Скандально известный в Киргизии экс-депутат ГосДумы РФ Маевский сел на 11 лет
08:16  85-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони женился на 32-летней депутатке парламента
07:59  Умер советский кинорежиссер Виталий Мельников ("Начальник Чукотки")
07:56  Труба трубе. Директора и главного инженера развалившейся Петропавловской ТЭЦ - задержали
07:54  "Олицетворяя собой неразрывную связь времен..." - Елбасы поздравил казахстанцев с Наурызом
01:33  "Новый Казахстан": косметический ремонт для аварийного здания, - С.Кожемякин
01:14  40 лет санкций: как Иран переживает экономическую блокаду Запада
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Горный Бадахшан. Какой ты, узел таджикских противоречий? - А.Горохов
14:40 23.03.2022

Горный Бадахшан. Какой ты, узел таджикских противоречий?
Происходящее вокруг Украины и отголоски январских событий в Казахстане заслонили ситуацию в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана. Возможно, данная "тлеющая" точка выглядит не столь ярко, как указанные выше события, но не для Республики Таджикистан.

Крыша Мира

Несмотря на то, что в ГБАО проживает лишь около 225 тысяч жителей или около 2,5% населения Таджикистана, ее территория составляет целых 45% от площади всей республики. Такой дисбаланс определяется рельефом, отраженным в самом названии данной административной единицы: это один из самых высокогорных регионов мира. Именно здесь находится бывшая высшая точка СССР, когда-то именовавшаяся Пиком Коммунизма, а теперь – пиком Исмоила Сомони.

Автономная область – самая восточная территория РТ, граничащая на севере с Кыргызстаном, а на востоке с Китаем. Но самая протяженная и беспокойная граница ГБАО, южная и западная, с Афганистаном. Причем, что по одному, что по другому берегу пограничной реки Пяндж проживают родственные населению автономии памирские народы. Хотя в официальных документах жители Памира традиционно считаются таджиками и говорят на таджикском языке, но сами себя они выделяют отдельной, обособленной частью таджикского народа. Нужно сказать, вполне обоснованно. Ведь даже внешне среди бадахшанцев значительно больше светловолосых и голубоглазых людей, чем в остальном Таджикистане. Не говоря уже об особенностях жизненного уклада.

Это, а также очень слабое, даже в сравнении с прочими регионами Таджикистана, экономическое развитие делает Горный Бадахшан потенциально взрывоопасной частью РТ.

Таджикская глубинка. Глубже некуда

Еще в советские времена значительная часть населенных пунктов ГБАО не имела сухопутного сообщения с остальным Таджикистаном. Если не принимать во внимание горных троп, по которым не могут передвигаться автомобили. Снабжение региона осуществлялось преимущественно по воздуху. Памирский тракт, связавший Душанбе, Хорог и Ош, остается единственной пуповиной, связывающей автономную область с остальной республикой.

Такое положение резко тормозит промышленное развитие региона: его доля составляет всего лишь 1% от показателя всего Таджикистана. Обладая огромными гидроэнергетическими ресурсами, ГБАО вырабатывает всего 2% электроэнергии республики. При этом задействовано лишь на 5% от имеющегося потенциала. Отрезанность не позволяет осваивать и месторождения полезных ископаемых – золота, серебра, редкоземельных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, вольфрама. Только на части из них начата разработка с участием китайских компаний.

Серьезную проблему составляет катастрофическая нехватка сельскохозяйственных земель. По расчетам специалистов, урожай с большинства земельных наделов позволяет прокормить обрабатывающие их семьи в течение всего 7-8 месяцев. Развитие животноводства также ограничено нехваткой выпасных угодий. При этом из-за высоких накладных расходов при доставке цены на продукты, топливо, промышленные товары в Горно-Бадахшанской АО примерно на 30% выше, чем в остальном Таджикистане. Порой, жителям автономии приходится тратить на еду до 90% доходов.

Все это приводит к высокому уровню безработицы среди населения ГБАО и огромной доле тех, кто пытается заработать деньги за границей. Даже большей, чем в остальном Таджикистане, трудовую миграцию из которого оценивают примерно в 2 млн человек, а долю переводов в ВВП республики в 28%. Работать эти люди уезжают не только в Россию, но и Казахстан, соседнюю Киргизию, Иран и другие страны.

Особенно высока безработица среди молодежи. По подсчетам зарубежных организаций, число не занятых работой или учебой молодых горнобадахшанцев достигает 30-34%. А это – именно тот контингент, который наиболее часто оказывается втянут как в криминал, так и в радикальные религиозные группировки.

"Авторитеты" или неформальные лидеры?

Взрывоопасный потенциал автономии одними экономическими проблемами региона не ограничивается. Упомянутые выше различия с таджиками из прочих регионов республики в языке и укладе позволяют жителям автономной области требовать особого отношения к себе. Да, в названии ГБАО присутствует слово "автономная", но, по мнению самих бадахшанцев, автономия весьма формальна.

Последствия гражданской войны в Республике Таджикистан, начавшейся в 1992 году, также сказались на Горном Бадахшане, где нашли прибежище многие участники конфликта и политические деятели, оппозиционные действующей власти. Автономия же была одним из очагов сопротивления официальным властям республики. Даже состоявшееся в 1997 г. подписание Общего согласия об установлении мира и национального согласия не избавило регион от противоречий с центральной властью. К примеру, первый после войны визит президента РТ в ГБАО состоялся только в 2018 году. При этом, недовольные фактом данного визита имелись как в Горном Бадахшане, так и в Душанбе.

Среди обвинений центральной власти к автономной области – наличие "авторитетов". Под этим словом в Таджикистане принято называть не только руководителей криминальных сообществ, но и просто уважаемых в обществе людей, неформальных лидеров общественного мнения, не занимающих государственных постов. Их влияния на регион очень опасаются в Душанбе. И не без оснований, поскольку именно к ним, а не к назначенным из столицы чиновникам больше прислушиваются жители Бадахшана.

Среди таких авторитетных деятелей стоит особо отметить лидера исмаилитов Ага-Хана IV, ныне проживающего в Швейцарии. Он возглавляет данное течение ислама шиитского толка, распространенное в Горном Бадахшане (в остальных частях Таджикистана преобладают сунниты), и оказывает серьезную экономическую поддержку единоверцам в автономной области. Пожалуй, к его словам бадахшанцы прислушиваются внимательнее, чем к мнению центральных властей, а его изображения распространены в автономии шире, чем портреты таджикского президента.

Камень преткновения – взаимное недоверие

Разумеется, помимо Ага-Хана, известных спортсменов, деятелей культуры и политиков (зачастую – отставных) серьезное влияние на население ГБАО имеет и криминалитет. В первую очередь – наркоторговцы, поскольку именно через Горный Бадахшан проходит один из основных маршрутов наркоторговли. Способствует этому труднодоступность региона со стороны Центра, близость к Афганистану, где получение героина при американской оккупации стало главной статьей дохода для значительной части населения, а также родственное население, проживающее на афганской стороне пограничной реки Пяндж.

Дело в том, что действующая граница между ГБАО и афганской провинцией Бадахшан во многом искусственна. Она была проведена еще в конце XIX века при разделе зон влияния между Российской империей и Британией, на тот момент оккупировавшей Афганистан. При этом часть бадахшанцев оказалась в будущей Горно-Бадахшанской АО Таджикистана, а часть – в афганской провинции. Помимо того, афганские бадахшанцы оказывали активную поддержку единородцам и единоверцам в период гражданской войны в Таджикистане. Эта близость также вызывает озабоченность центральных властей РТ. Особенно – после прихода к власти в Афганистане талибов.

В связи с перечисленным, со стороны центральных властей часто звучат тезисы о криминальном характере населения Горного Бадахшана, хотя, по словам Генерального прокурора Республики Таджикистан, уровень преступности в АО снижается едва ли не на порядок быстрее, чем в "центральных" областях. А для "умиротворения" после очередных волнений в регионе, вызванных арестами неформальных лидеров, обвиненных в "попытке госпереворота", с 2012 г. в ГБАО пребывают вооруженные подразделения Таджикистана, единственная дорога из автономии также охраняется блок-постами.

Это, а также назначение руководства автономной области из Душанбе, воспринимается горнобадахшанцами как оккупация. При этом действия правоохранителей, в случае конфликтов с местным населением однозначно поддерживающих сторону "приезжих", не добавляют любви населения ГБАО к Центру. И большинство волнений последних лет, происходящих в Горном Бадахшане, происходят именно с требованиями справедливого расследования этих конфликтов.

Как не допустить размораживания конфликта?

Горно-Бадахшанская автономная область – слишком удобный регион для того, чтобы создать трудности интеграционным процессам на постсоветском пространстве. Вспомним недавний конфликт на таджикско-киргизской границе, если судить по подготовленности к нему грантоедских СМИ даже в странах, никогда не проявлявших интереса к региону, явно спровоцированный извне. Тлеющее взаимное недоверие между населением ГБАО и центральной властью Таджикистана разжечь еще проще: достаточно небольшой искры, которую подом подхватят "прикормленные" Западом местные СМИ. И проблемы возникнут не только у официального Душанбе, но и у его союзников по ОДКБ и даже Китая.

Как этого избежать? Путем диалога. Путем терпеливого объяснения своей позиции и отзывчивого отношения к позиции горцев. Путем поворота внимания центральной власти к экономическим и социальным проблемам труднодоступного региона. Люди, ощущающие заботу и улучшение жизненного уровня, бунтовать не будут.

10 марта 2022

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648035600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания
- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары
- 444 проекта импортозамещения на сумму 13,3 трлн тенге вошли в пул инвестпроектов
- Вопросы технического регулирования в торговле рассмотрел Оперативный штаб по антикризисным мерам
- Какая нужна власть
- Совет Ассамблеи народа Казахстана обсудил задачи реализации Послания Президента - "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации"
- СНГ готово принять Соглашение о свободной торговле услугами
- Казахстан представил планы по достижению углеродной нейтральности
- Недобросовестными участниками создается искусственный ажиотаж на рынке пшеницы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  