Путин только что объявил о переводе расчетов за газ с Европой в рубли

15:37 23.03.2022

Президент России Владимир Путин только что объявил, что принял решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.



При этом Путин подчеркнул, что Россия дорожит своей репутацией надежного партнера и продолжит поставлять газ по тем ценам и в тех объемах, которые предусмотрены действующими контрактами.



Он добавил, что Запад, заморозив российские золотовалютные резервы, объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.