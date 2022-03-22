Украинское разочарование Пекина, - Ю.Тавровский

17:40 23.03.2022 Украинское разочарование Пекина

хроника сотрудничества с 1991 по 2022 год



Юрий Тавровский



После распада СССР Китай принял самое активное участие в скупке богатого "советского наследства". Было чем поживиться и на Украине с ее развитыми наукой, промышленностью и сельским хозяйством. Стоит вспомнить, что в то время сам Китай испытывал влияние санкций Запада, наложенных по итогам "событий на площади Тяньаньмэнь" 1989 года. Запрет на поставки оружия из Европы действует и по сей день. Неудивительно, что китайские "предприниматели в штатском" проявляли неподдельный интерес к оказавшимся в "незалежной" исследовательским центрам и предприятиям советского ВПК. Конкурируя с коллегами с Запада и Востока, китайцы концентрировали внимание на технологиях, о которых в то время сами даже не мечтали.



Огромным успехом стала покупка в 1998 году недостроенного авианесущего крейсера "Варяг". Он был отбуксирован из Николаева в Далянь, где его "довели до ума", дали новое название "Ляонин" и ввели в состав ВМФ в 2012 году. Величественный красавец был продан по цене металлолома якобы под плавучее казино за смешные 23 миллиона долларов! Параметры "казино" таковы: длина - 304 метра (полетная палуба 75 метров), ширина - 38 метров, численность экипажа - 1 980 человек, скорость - 29 узлов (54 км/ч); авиация - 24 вертолета и до 27 самолетов класса Су-33 и Су-25. В качестве "бонуса" к сделке украинские коррупционеры приложили полный набор чертежей и описание технологий, которые нарабатывались в СССР десятилетиями.



На основе чертежей "Варяга" кораблестроители в Даляне построили еще один подобный ему авианосец "Шаньдун", вышедший на испытания в 2018 году и сейчас уже участвующий в операциях ВМФ КНР. Авиационные группы "Ляонина" и "Шаньдуна" насчитывают около сотни самолетов и вертолетов, включая палубные истребители J-15 - китайский "клон" нашего Су-27.



Испытательный прототип Су-27К тоже был закуплен на Украине и тоже совсем недорого... Непригодный для полетов экземпляр был изучен и доработан китайскими специалистами. В результате уже в 2010 году начал летать китайский палубный истребитель J-15…



И все же эксперты считают вторым по важности контракт 2009 года на постройку четырех десантных кораблей на воздушной подушке типа "Бизон" (экспортный вариант советского "Зубра"). "Творческий подход" к кораблям водоизмещением 555 тонн, которые строились в Феодосии, уже скоро позволил китайским корабелам развернуть строительство собственных изделий.



Еще более серьезные корабли десанта строятся на китайских верфях благодаря закупке секретов создания украинских газовых турбин большой мощности и редукторов для силовых установок. Они устанавливаются на универсальные десантные корабли (УДК) проекта 075 полным водоизмещением 40 тыс. т. со сплошной полетной палубой. В авиагруппу таких гигантов входит до 30 вертолетов. Каждый корабль может нести до 900 морских пехотинцев, а также три десантных катера на воздушной подушке, рассчитанных на перевозку танка. Два таких корабля, "Хайнань" и "Гуанси", вошли в строй в 2021 году.



Успех не всегда сопутствовал покупателям "советского наследства". Удачная сделка по приобретению 56% акций запорожского предприятия "Мотор Сич", специализирующегося на выпуске авиационных двигателей, была заключена китайской компанией Skyrizon в 2019-м после нескольких лет непростых переговоров. Однако уже в августе 2020 года прокуратура Украины арестовала акции компании. Таким образом, был сорван долгосрочный план сотрудничества, предусматривавший организацию серийного выпуска моторов украинской разработки на китайских предприятиях. А ведь в Чунцине, провинция Сычуань, уже начали строить завод по производству и обслуживанию украинских моторов. 100 млн долл. китайцы вложили в модернизацию производственных мощностей "Мотор Сич" на самой Украине, и еще 150 млн долл. было запланировано на создание центра перспективных разработок и опытное производство при нем.



Китайцы через арбитражный суд в Гааге потребовали от Украины компенсации в размере 4,5 млрд долл. за нарушения инвестиционного соглашения между двумя странами. Ни для кого ни в Киеве, ни в Пекине не является секретом, что за решением прокуратуры стоял Президент Володимир Зеленский. Он затем и вовсе национализировал акции "Мотор Сич", но не ради защиты национальных интересов, а под сильнейшим нажимом американских кураторов. Еще в 2019-м советник по национальной безопасности США Джон Болтон провел в Киеве несколько встреч, на которых обсуждался и "Мотор Сич". Были оглашены угрозы приостановить военную помощь. Для демонстрации серьезности намерений был заморожен транш военной помощи в 380 миллионов. Кроме того, Госдепартамент США задержал выдачу лицензий на поставку оружия и боеприпасов, за которые Киев уже заплатил 30 миллионов.



"Пояс и путь" не дотянулись до Евпатории



Роль Украины в стратегических планах Китая не сводилась только к приобретению военной техники и необходимых технологий. После выдвижения Председателем Си Цзиньпином в 2013 году инициативы "Пояс и путь" возникла идея проложить главный маршрут железной дороги из Китая в Европу через украинские земли. Рассматривался вариант соединения трансконтинентального маршрута из порта Ляньюньган на берегу Желтого моря через весь Китай, Казахстан и Россию до порта Донузлав на берегу Черного моря. В советские годы этот порт неподалеку от Евпатории служил базой торпедных катеров.



Эта идея была оформлена в меморандуме, подписанном между правительством Украины и китайской фирмой Beijing Interoceanic Canal Investment Management Co. Ltd. Документ предусматривал сотрудничество в реализации проекта строительства глубоководного порта в Донузлаве, а также в реконструкции рыбного порта в Севастополе и создании зоны экономического развития высокотехнологичной индустрии площадью в 300 тыс. квадратных метров. Предусматривались инвестиции в первую фазу проекта в пределах 3 млрд долл. Второй этап предполагал вложения еще на 7 млрд долл., которые пошли бы на строительство аэропорта, верфи, нефтеперерабатывающего завода и завода СПГ. "Срок реализации проекта - не более двух лет, а прибыль будет получена примерно через шесть лет после начала эксплуатации", - заявил владелец Beijing Interoceanic миллиардер Ван Цзин на пресс-конференции по случаю подписания меморандума. Он отметил, что китайское и украинское предприятия "будут превращать Крым в экономический и транспортный узел морского Шелкового пути".



Крымский проект при всей масштабности и стратегической важности был только частью нового пакета, который обсуждался в Пекине во время официального визита Президента Виктора Януковича в декабре 2013 года. Масштабные вливания китайского капитала в украинскую экономику случались и до того. В 2012 году Пекин уже предоставлял Киеву 3 млрд долл. на развитие аграрного сектора и 3,7 млрд долл. на энергетические проекты. В сентябре 2013 года стало известно, что Китай планирует арендовать около 3 млн гектаров черноземов на 50 лет в рамках стратегии по использованию иностранных угодий для выращивания дефицитных продовольственных культур. Ожидалось, что проект стартует в Днепропетровской области, а затем продолжится на Херсонщине и в Крыму. На полуострове китайцам в аренду предполагалось отдать около 160 тыс. гектаров для выращивания пшеницы и кукурузы. За счет трудолюбия китайских поселенцев и уникальных агротехнологий планировалось получать небывалые в этих краях урожаи - 8 млн тонн.



Незалежной не по пути с Поднебесной



Реальные результаты визита Януковича так и не стали полностью известны. Но было ясно, что они гораздо серьезнее, чем после его предыдущего визита в 2010 году. В декабре 2013 года речь шла фактически о начале стратегического сотрудничества Незалежной и Поднебесной. Подписывая инвестиционное соглашение, Янукович рассчитывал получить ссуды и кредиты на сумму в 12 млрд долл. Полностью эта мечта так и не стала явью, хотя средств от 20 подписанных документов должно было хватить на некоторое время.



Конечно, Янукович срочно нуждался в деньгах для поддержания своего насквозь коррумпированного и неэффективного режима. Но он хотел также начать и геостратегическую игру, вовлечь Китай в соперничество за Украину вдобавок к России, Евросоюзу и Америке. Есть основания считать, что такая угроза ускорила развязку начатого в ноябре 2013 года киевского "майдана незалежности", который устранил законно избранного президента вместе с его хитроумными попытками усидеть сразу на нескольких стульях, включая китайский.



Государственный переворот обнулил очень многие договоренности и обязательства законного правительства Украины. В Пекине списали миллиарды долларов по графе "форс-мажор". Анализ действий нового режима, в том числе на китайском треке, вскоре убедил пекинских экспертов в его полной подконтрольности США. Состояние китайско-украинских отношений отныне полностью зависело от состояния отношений Китая с Америкой. Жесткий американский контроль за делами и словами Киева лишил Пекин надежд на серьезное политическое присутствие на Украине.



Стратегия отменяется, торговля продолжается



Стратегическое разочарование в Украине не означало свертывания текущих экономических и торговых связей. Китай еще в 2019 году стал и остается крупнейшим торговым партнером Украины. Она является для КНР важным поставщиком кукурузы и растительного масла. В 2020 году Киев нарастил свой экспорт по сравнению с предыдущим годом в два раза, до 7 млрд долл., тогда как импорт китайских товаров на Украину составил 8,3 млрд долл. За 2021 год объем торговли между странами превысил 20 млрд долл. Посол КНР на Украине Фань Сяньжун сообщил, что товарооборот за год вырос более чем на 30%. Это рекорд за все 30 лет дипломатических отношений. Наряду с сельскохозяйственной продукцией важным экспортным товаром становится украинская железная руда.



Что касается экономического сотрудничества, то, по данным посольства КНР, на Украине работают более 60 китайских предприятий, а объем инвестиций в экономику Украины за 2015–2019 годы составил 300 млн долл. В сферу китайских интересов входят энергетика, агропромышленный комплекс, инфраструктура, технологический и финансовый секторы. Быстрый прогресс ощущается в секторе возобновляемой энергетики. Стоит упомянуть интерес Китая к украинской ядерной энергетике. Обсуждалась возможность участия китайской компании China National Nuсlear Corporation в строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Правда, проект так и не был реализован. А вот проект участия в энергетическом мосте "Украина - Европейский союз" в форме достройки энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой АЭС все еще жив.



Китай с его глобальными аппетитами не собирается игнорировать крупнейшую страну Восточной Европы. Конечно, в Пекине не забыли о публичном унижении с компанией "Мотор Сич". Конечно, в Пекине трезво оценивают степень "незалежности" Киева. Но Поднебесная всегда "играет вдлинную". Эта игра продолжается… Источник - Завтра

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