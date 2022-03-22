Sky News (США): Байден продолжает позорить США

17:43 23.03.2022

Обозреватели Sky News и Daily Telegraph убеждены, что американские демократы, посадившие Джо Байдена в президентское кресло, оказали США медвежью услугу. За последствия этого шага Америка будет расплачиваться еще долгое время, предупреждают Кори Бернарди и Джеймс Морроу.



Ведущая: Становится все очевиднее тот факт, что слабость США может иметь опасные последствия. Просто посмотрите, как и что говорит в последнее время президент Байден.



Байден (запись): "… она была бывшим губернатором штата Мичиган. Нет, не Мичиган. Она была в бывшем штате, она была губернатором…

…и посол Томас-Гринхаус… Гринфилд, которая…

… Немного изменился порядок среди присутствующих на сцене: муж первой леди заразился коронавирусом… Точно. Она права. Это я! Вторая леди, первый джентльмен".







Ведущая: Было бы смешно, если бы не было так грустно. И это не единичный случай – подобное происходит постоянно, это позорно и опасно. А ведь именно сейчас роль лидеров западного мира высока, как никогда прежде в истории со времен Второй мировой войны.



В качестве гостей программы ко мне присоединяются ведущий Sky News Кори Бернарди и редактор Daily Telegraph Джеймс Морроу. Кори, есть догадки, почему Путин, Си и другие лидеры во всем мире не боятся этого типа?



Кори Бернарди: Мир сейчас переживает критический момент, и лидер вроде Джо Байдена нам сейчас не нужен. Стоит ли удивляться? Это не его вина, налицо снижение когнитивных функций, что поделать – возраст. Но люди, которые его посадили в президентское кресло, демократы, которые его выдвигали, прекрасно об этом знали. Они просто-напросто оказали Америке медвежью услугу, за последствия которой расплачиваться будем все мы без исключения.



Ведущая: Смотришь на Байдена, и вспоминается фильм "Уикенд у Берни". (Черная американская комедия, где покойника выдают за живого человека – Прим. перев.).



Джеймс Морроу: Это и есть "Уикенд у Берни". Но существует и куда более глубокая проблема. За спиной Джо Байдена не так много запасных игроков. В 1938-39 годах на мировой арене за свободу и за Запад сражались Франклин Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль и Шарль де Голль. А кто сражается сейчас? Джо Байден? А если он уйдет – Камала Харрис? Серьезно? Эта женщина только и делает, что болтает невпопад, она даже не может понять, на каком фланге находится: на северном или на восточном. Она стала именно такой, какой в шутку представляли на посту вице-президента Сару Пейлин. Для Джо Байдена она является наилучшем вариантом подстраховки, но не приходится удивляться тому, что Владимир Путин, Си Цзиньпин и другие просто смеются над всем этим и думают, как бы извлечь максимум выгоды, пока Америкой управляет этот клоун.