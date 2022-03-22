Китай и Россия сегодня: дружественный нейтралитет. Впереди - Тайвань

17:48 23.03.2022

Александр Савельев



Китай и Россия сегодня: дружественный нейтралитет. Впереди - Тайвань



Китай не уступит шантажу со стороны США, но и не окажет прямой поддержки России – Поднебесная всегда умела определять свои собственные национальные интересы и действовать последовательно и не торопясь.



В Пекине внимательно наблюдают за ходом специальной военной операции России в защиту народа Донбасса, по денацификации и демилитаризации Украины. Официальные лица КНР заявляют о самостоятельной и взвешенной политике страны и нейтралитете. Китай не поддержал антироссийские резолюции в ООН, не участвует в антироссийских санкций, его выступление в поддержку общего принципа территориальной целостности сопровождается критикой расширения НАТО на восток и призывом учесть законные интересы России в обеспечении своей безопасности. Можно сказать, что нейтралитет КНР носит дружественный для РФ характер.



В то же время от успеха военной спецоперации России, масштабности военно-политического и экономического ответа на нее со стороны коллективного Запада зависит решительность Пекина в фактическом, а не только юридическом, воссоединении с Тайванем. При этом китайские официальные лица призывают не сравнивать ситуации на Украине и на Тайване, поскольку Украина является международно признанным государством, а Тайвань - неотъемлемой частью КНР. Это заявление означает, что, по мнению Пекина, Китай имеет больше правовых оснований для силового решения проблемы сепаратизма Тайбэя, чем Россия, проводя военную спецоперацию на Украине.



После начала спецоперации и введения беспрецедентных экономических санкций против России западные страны оказывают самое серьезное политическое давление на Пекин, предостерегая его от оказания любой помощи РФ и, больше того, требуя присоединиться к своей антироссийской политике. В случае отказа Китая идти в фарватере Запада, ему угрожают серьезными последствиями в виде все тех же экономических санкций. Вероятно, пресловутая концепция "конца истории", победная эйфория после распада СССР привела к деградации русистики и китаистики в США и ЕС; там просто не понимают (и не хотят понимать) ни Россию, ни Китай. Скорее всего, угрозы в адрес КНР приведут лишь к укреплению отношений между нашими странами - Китай, как и Россия, не потерпит шантажа. Если же Запад решится на арест золотовалютных резервов КНР (2 трлн долл.) или даже их части, то западно-центристская валютно-финансовая система, которая и без того трещит по швам, рухнет в кратчайшие сроки. Переход на юань в расчетах Китая и крупнейших мировых поставщиков нефти ОАЭ и Саудовской Аравии, то есть частичная замена нефтедоллара нефтеюанем, уже вызвал шквал раздражения и даже паники в США, чья экономика и благосостояние, а также мировая гегемония в значительной степени зависят от устойчивости доллара как доминирующей резервной валюты, в которой производится до двух третей международных расчетов.



Бесконечная накачка долларами мировой экономики, резко усилившаяся во время пандемии и продолжающаяся до сих пор, не только показывает мировому сообществу желание США по-прежнему жить в долг у мировой экономики, но ускоряет инфляционные процессы, подрывает доверие к доллару как резервной валюте. Беспрецедентная конфискация США и Европой значительной части российских золото-валютных резервов (фактически их дефолт по своим международным обязательствам), угрозы санкций против Китая только укрепляют стремление многих стран перейти на расчеты в национальных валютах. И если об этом задумались даже ближайшие союзники США - Саудовская Аравия и ОАЭ, значит, не только политические противоречия (США не поддерживают военную операцию против хуситов Йемена и вновь ищут компромисса с Ираном для покрытия выпадающих из-за антироссийского эмбарго поставок нефти) служат тому причиной. Растущее недоверие к доллару - одна из главных причин нарастающего мирового экономического и военно-политического кризиса.



Китай не уступит шантажу со стороны США, но и не окажет прямой поддержки России - Поднебесная всегда умела определять свои собственные национальные интересы и действовать последовательно и не торопясь. КНР еще не достигла пика своего могущества, который позволит ей бросить открытый вызов глобальному доминированию США. Поэтому, жестко отстаивая свои интересы, она не будет открыто участвовать в российско-западном противостоянии, ограничиваясь общими фразами о необходимости политического урегулирования.



Доля юаня в мировых золотовалютных резервах составляет чуть более 2% (российского рубля - менее 1%), что на порядок меньше долей США и ЕС, в несколько раз меньше японской иены. Поэтому, за исключением Тайваня, где КНР готова отстаивать свою территориальную целостность даже военным путем, Пекин будет продолжать политику "маленьких шагов", последовательно укрепляя свою экономическую и военную мощь, международное влияние.



Кроме того, в условиях западных санкций и американского эмбарго на поставки российской нефти, курса ЕС на скорейший отказ от поставок газа и нефти Россия вынуждена искать пути диверсификации поставок с расчетами в национальных валютах. Экономика РФ до сих пор зависит от экспорта энергоносителей и импорта продукции промышленности, в том числе высокотехнологичной. Поэтому после западных ограничений неизбежен поиск новых и расширение старых рынков на Востоке, в первую очередь в Китае и Индии. КНР уже покупает трубопроводный российский газ по долгосрочным контрактам, что обеспечивает цены существенно ниже европейских и дает конкурентные преимущества китайской экономике. Высвободившиеся после американского эмбарго объемы нефти и нефтепродуктов (порядка 8% общего российского экспорта этой продукции) также предполагается направить на китайский и индийский рынки.



При этом энергетический поворот на Восток затруднен проблемами, которые российским компаниям предстоит решить со своими партнерами. После введения санкций российская нефть торгуется с существенным дисконтом, логистика при доставке морем или железной дорогой также скажется на рентабельности поставок. Компенсировать эти потери могут только высокие или сверхвысокие цены, именно поэтому, объявив фактически тотальную войну России, США так стремятся наладить отношения с Венесуэлой и Ираном, стремясь восполнить выпадающие объемы и сбалансировать цены. Кроме того, существенной и дорогостоящей перестройки потребует сама логистика. Почти весь танкерный флот России ходит под чужим флагом, и на него теоретически может быть наложен арест, как это уже сделано с авиапарком. Отправлять соединения боевых кораблей для охраны морских коммуникаций - слишком расточительно для России в нынешних условиях. Необходимо срочно решить вопрос о включении судов торгового флота в российский морской реестр.



Кроме того, перезагруженность восточных участков железной дороги углем и другой продукцией, включая калийные удобрения, в том числе белорусского производства, оставляет мало места для маневра с нефтью и нефтепродуктами. Для увеличения поставок в Китай по железной дороге сейчас ведутся переговоры о транзите через Казахстан. Однако решится ли партнер России по СНГ и ЕАЭС и союзник по ОДКБ попасть под риски западной санкционной политики, пока неясно.



Приходят тревожные сигналы и из КНР. Ряд китайских компаний, особенно те, кто активно участвует в международной торговле, в которой до сих пор доминирует доллар США, воздерживается от контрактации российской нефти из опасения американских санкций и ареста своих счетов на Западе. Следование своим интересам - безусловный приоритет китайской политики и экономики.



Поэтому вряд ли стоит говорить о Китае как о подлинном союзнике России. Но сейчас, в условиях российско-американского и китайско-американского противостояния, создания нового мирового порядка, интересы КНР и РФ во многом совпадают. Именно этим объясняется дружественный России нейтралитет Китая. Своя рубашка - ближе к телу.