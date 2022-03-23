Булат Султанов: "В Белом доме будут создавать разделительный барьер между Россией и Китаем в ЦентрАзии"

18:45 23.03.2022 23 марта 2022

Директор Научно-исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета рассмотрел влияние на центральноазиатский регион в контексте американо-российского противостояния.



России и Центральной Азии сегодня необходимо совместно искать ответы на вызовы глобального и регионального характера, которые происходят в результате навязываемого США, англо-саксами миропорядка, основанного на правилах, а не на международном праве, обозначил Булат Султанов, выступая на экспертной панели "НАТО, Россия и страны Центральной Азии на фоне новой геополитической реальности", организованной АНО "Институт исследований Центральной Азии".



"В этой связи я полностью согласен с мнением министра иностранных дел Лаврова о том, что "высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительность и вседозволенность философии Запада должен быть положен конец", - подчеркнул Султанов. – Если вы обратили внимание, развивающиеся страны не принимают участие в этой санкционной войне Запада против России и с надеждой смотрят на Россию и желают, чтобы она выстояла. Потому что мы все устали от односторонних санкций США не только в экономической и финансовой сферах, но и в культурной, информационной и даже спортивной. Дискриминация сборной России на паралимпийских играх в Пекине показывает, что Запад окончательно потерял контроль над собой, вымещая свое недовольство потерей своего лидерства на лицах с ограниченными возможностями здоровья. Такая циничная позиция по отношению к ним не может иметь никакого оправдания".



Особенностью стран Центральной Азии является разница их внешнеполитических приоритетов. Из стран региона только Казахстан граничит с двумя державами – Китаем и Россией. Поэтому для Казахстана ведущими внешнеполитическими приоритетами были, есть и будут Россия и Китай. Но здесь есть деталь: товарооборот Казахстана с Россией в 2020 году 19,65 млрд долларов, с США – только 1,3 млрд долларов. Но торговля со всеми странами Центральной Азии – только 4,6 млрд долларов. И если рассматривать объем прямых иностранных инвестиций, то в 2020 году он составил 161 млрд, из них 36,5 млрд вложили США.



США – это ледник с жесткой позицией против России и Китая



Если говорить о том, какое влияние окажет операция России по демилитаризации и денацификации Украины на Центральную Азию, необходимо констатировать, что Джо Байден пришел к печальному выводу о том, что преодолеть новый период глобальных вызовов можно путем "противодействия растущим амбициям Китая, стремящегося соперничать с США, и твердого намерения России дискредитировать и разрушить американскую экономику". Признавая, что США потеряли монопольное лидерство в мире, Байден с самого начала предпринял для создания союзов в Европе против России, в Азии – против Китая, отметил Султанов.



"Сошлюсь на мнение английского эксперта Джона Салливана, который считает, что США будут сохранять жесткую позицию против России и Китая, поскольку этого требует внутренняя повестка политической борьбы США. Он говорит о том, что не нужно доверять мирным якобы фразам американского президента, потому что США – это ледник, верхушка которого может подтаивать, но суть всегда останется ледниковая. Поэтому не надо строить иллюзий, если кому-то удается достичь маленьких уступок со стороны США, - упомянул аналитик. В Белом доме будут создавать разделительный барьер между Россией и Китаем в Центральной Азии по аналогии созданным уже кордонам между Россией и Европой, где кирпичиками в разделяющую стену легли сателлиты США в лице Польши, Латвии, Литвы, Эстонии. Украина и Грузия – это отдельные кирпичики. Поэтому в нарастающем противостоянии между США и коллективным Западом с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой особое место отводится Казахстану".



Задача №1 – сорвать сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути



По мнению Султанова, Белый дом будет всячески стараться сорвать сопряжение Евразийского экономического союза с Экономическим поясом Шелкового пути, значительная часть которого проходит через территорию Казахстана. То, что делает Байден, это игра в два тайма. Первый – это война против России, второй – война против Китая.



"Чем я могу это обосновать? Посмотрите на целеустремленные действия США, чтобы предотвратить выход Китая на рынки Европейского Союза. Первое – попытки дестабилизировать обстановку в Синцзянь-Уйгурском автономном районе Китая, муссируются вопросы о якобы репрессиях против уйгуров. Второе – попытки организовать беспорядки накануне и после президентских выборов в Беларуси, которая превратилась в своего рода плацдарм для Экономического пояса Шелкового пути Китая в Европу. Третье – попытки организовать январский переворот в Казахстане. И нужно понимать, что такой финансовой и политической силой, которая могла заставить руководителей КНБ, Министерства обороны, высших чиновников пойти на сотрудничество с лидерами организованных преступных групп, исламистских и экстремистских ячеек, национальных либеральных групп для организации государственного переворота, могли обладать только на Западе", - убежден эксперт.



Четвертым этапом, по его мнению, стало буквальное втягивание России в операцию на Украине 24 февраля, ставшую неизбежной после провокационного заявления на Мюнхенской конференции президента Зеленского о претензиях Киева на ядерное оружие.



"Ясно, что Зеленский без указания Вашингтона не посмел бы выступить с такими претензиями. Я считаю, что Киев по наущению Вашингтона переступил красную черту и вынудил Россию начать операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Я считаю, что Россия имела и имеет право на самооборону в целях обуздания киевского режима, рвущегося к обладанию ядерным оружием. Об этом можно было бы еще спорить, если бы не обстрел центра Донецка ракетой "Точка У". Эта акция устрашения показала, что Киев "сорвался с тормозов" и доказывает правильность превентивной меры в отношении Киева", - отметил Султанов.



Новые пути дестабилизации



Говоря о ситуации в Центральной Азии, нужно исходить из того, что США имеет большой опыт по организации войн: бомбардировки Югославии, Арабская весна, в Ливии, Йемене царит хаос, в Сирии, Ираке продолжается война, в Египте воцарилась диктатура.



"Блинкен заявил, что "мы не будем содействовать демократии посредством дорогостоящих военных интервенций для свержения авторитарных режимов, мы пробовали эту тактику в прошлом, какими бы благими намерения ни были, они не сработали, мы будем делать все по-другому". Что это за другие подходы мы увидели в Казахстане в январе, в Украине – в феврале. Мы исходим из того, что Россия находится в состоянии экономической и финансовой войны с США. Эта ситуация сохранится в среднесрочной и, скорее всего, в долгосрочной перспективе, и дело здесь не в Киеве, а в том, чтобы выиграть первый тайм и перейти ко второму тайму игры против КНР", - убежден Булат Султанов.



Казахстан должен оставаться прочным связующим звеном



Отношения России с ЕС также будут ухудшаться, прогнозирует эксперт. И на случай дальнейшего обострения отношений между США и коллективным Западом с одной стороны и Россией и Китаем с другой, Казахстан должен как член ШОС, ОДКБ и ЕАЭС оставаться прочным связующим звеном между Россией и Китаем и обеспечить надежный тыл для стран и сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути.



"В случае же открытой военной агрессии против Российской Федерации, Казахстан должен будет выполнить свои обязательства, вытекающие из статьи 4 ОДКБ, предусматривающей, в частности, оказание жертве агрессии помощи, включая военную, в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Весь мир уже устал слушать угрозы Вашингтона применить статью 5 договора НАТО, хочу напомнить, что есть и договор ОДКБ, и там есть статья 4", - подчеркнул Султанов.



Страны Центральной Азии могут быть выбраны для осуществления цветных революций, и в этих целях зарубежные постановщики могут воспользоваться сложной социально-экономической и общественно-политической ситуацией в странах региона. Не исключаю, что к революциям будут подключены исламистские радикалы и боевики из так называемых "спящих ячеек" ИГИЛ*, прежде всего, в Ферганской долине, а также организованные преступные группы, стоящие за наркомафией, и заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, допустил директор Научно-исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета.



Пришло время решать все задачи коллективно



"Я считаю, что несмотря на бегство США из Афганистана, Центральная Азия останется важной для национальной безопасности США, потому что здесь находятся главные противники – Россия и Китай. Поэтому США будут всячески стремиться к дестабилизации ситуации в регионе, чтобы поставить заградительный барьер между Россией и Китаем. И я абсолютно уверен, что перед лидерами стран Центральной Азии стоят вопросы, которые необходимо коллективно решать, и, в первую очередь, как избежать надвигающегося хаоса из Афганистана и как нам вместе противостоять попыткам дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии, где главный акцент будет сделан на изоляцию России, создание барьера между Россией и Китаем, - заметил Султанов. – На наш взгляд, в случае попыток дестабилизации военные действия будут локальными. Поэтому сейчас нужно пересматривать всю тактику и стратегию, перевооружаться и вести переподготовку вооруженных сил. Для этого необходимо соответствующее оснащение, которое на постсоветском пространстве имеется только у России".



Ахиллесовой пятой всего центральноазиатского региона является Ферганская долина, родина Куканского ханства, и с того времени, как ее территория в 20-е годы прошлого века была поделена между Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией, здесь происходят периодически столкновения. И они будут продолжаться, пока не будет проведена делимитация и демаркация границ. Поэтому нам сейчас всем нужно полагаться на сотрудничество с Россией и Китаем и на коллективные усилия по противостоянию попыткам посеять здесь зубы дракона, резюмировал директор Научно-исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета.



Алина Искандерова Источник - central-asia.institute

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