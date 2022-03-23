Из России сбежал Чубайс. Успел!

18:52 23.03.2022

СМИ сообщили об отъезде Чубайса из РФ

Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента

23 Марта 2022,

Михаил Воробьев



Предприниматель Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и уехал из РФ. Об этом со ссылкой на двух знакомых с ситуацией человек 23 марта сообщило американское агентство Bloomberg.



По его данным, произошедшее связано с несогласием бизнесмена с проводимой Россией операцией по защите Донбасса.



Источник ТАСС из окружения Чубайса подтвердил, что предприниматель покинул пост и страну, не назвав при этом причин, по которым это случилось.



Чубайс был назначен спецпредставителем президента РФ 4 декабря 2020 года.



Ранее, 16 марта, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия выступает за немедленное увольнение президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича с поста главы фонда "Сколково".



По словам Турчака, Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением спецоперации РФ по защите Донбасса и сказал, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. Секретарь генсовета "Единой России" назвал это предательством и "поведением пятой колонны".



С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.