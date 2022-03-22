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Китай ничего не объясняя снял всех своих фигуристов с ЧМ во Франции
20:34 23.03.2022

Ну и Чен с ними
Чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье пройдет без олимпийских героев

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Чемпионат мира по фигурному катанию, который в среду стартует во французском Монпелье, войдет в историю как, возможно, самый блеклый турнир последних десятилетий. Причина заключается в резко оскудевшем составе участников: на мировое первенство не приедет практически никто из лидеров, отличившихся на пекинской Олимпиаде. Из-за санкций на фоне российско-украинского кризиса соревнования пропустят все российские фигуристы, в том числе олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Игр Александра Трусова. Травмы, которые настигли двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханью и его американского соперника Нейтана Чена, существенно ослабили мужской турнир, а решение китайской сборной сняться полным составом уничтожило львиную долю интереса к состязаниям в парном катании.

Чемпионаты мира по фигурному катанию, замыкающие олимпийские циклы, всегда отличает сравнительно слабый состав участников: кто-то из лидеров часто завершает после Олимпиады спортивную карьеру, кто-то, потратив все силы на подготовку к главному турниру четырехлетия, берет передышку перед новым сезоном. Но мировое первенство, которое пройдет на этой неделе в Монпелье, превратится, кажется, в самое неинтересное с точки зрения состава соревнование последних десятилетий.

Главные потери связаны с отсутствием на чемпионате мира абсолютно всех отечественных фигуристов.

Международный союз конькобежцев не допустил их до участия из-за осуществляемой Россией специальной военной операции на территории Украины. На пекинских Играх российские фигуристы завоевали полдюжины медалей, в том числе два золота, и во Франции готовились, очевидно, повторить свой триумф. Но вместо мирового первенства они выступят на Кубке "Первого канала" по фигурному катанию, который состоится примерно в те же сроки - с 25 по 28 марта - в Саранске.

Больше всего по этой причине потеряют в плане зрелищности женские соревнования, где россиянки стабильно доминируют на протяжении двух олимпийских циклов. На прошлогоднем чемпионате мира в Стокгольме владеющие четверными прыжками Анна Щербакова и Александра Трусова, а также уступающая им в техническом аспекте Елизавета Туктамышева разыграли весь комплект медалей между собой. Такая же участь ожидала бы, скорее всего, пьедестал - вне зависимости от того, кто бы присоединился к чемпионке Олимпиады 2022 года Щербаковой и серебряному призеру тех же Игр Трусовой в качестве третьего номера,- и в текущем году. Теперь бороться за золото будут, по-видимому, японки Каори Сакамото и Вакаба Хигути, которые едва ли могли на него рассчитывать при любых иных обстоятельствах.

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Остро будет ощущаться на мировом первенстве отсутствие российских спортивных пар, которые очень плотно друг за другом расположились в турнирной таблице пекинской Олимпиады. На французский чемпионат мог прийтись очередной виток противостояния серебряных призеров Игр-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, действующих чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. После их дисквалификации основные надежды были связаны с китайскими дуэтами - Вэньцзин Суй и Хань Цуном, сумевшими совладать с многочисленными трудностями и устоять в Пекине перед российским наступлением, а также чрезвычайно интересной парой Пэн Чэн-Ян Цзинь. Но китайская сборная, решившая по неизвестным причинам пропустить соревнования, открыла дорогу к пьедесталу никогда особо ничего не выигрывавшим середнякам.

Несколько иная ситуация сложилась у мужчин. Два фигуриста, чье противостояние является феноменом сродни борьбе Алексея Ягудина и Евгения Плющенко в начале 2000-х, вынуждены были сняться с чемпионата мира из-за травм. Двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханью - из-за полученного в Пекине растяжения правого голеностопного сустава, олимпийский чемпион 2022 года из США Нейтан Чен - "из-за ноющей травмы", которая не позволяет спортсмену тренироваться в полную силу. Бороться за титул чемпиона мира при отсутствии титанов будут два японца - Сема Уно и Юма Кагияма, а также довольно любопытный, но очень молодой американский спортсмен - 17-летний Илья Малинин. Фигурист, который на национальном чемпионате собрал в произвольной программе четыре четверных прыжка и уступил только Чену, не попал тем не менее в состав сборной на Олимпийские игры. Сейчас у вчерашнего юниора, который именует себя в социальных сетях "Богом квадов", то есть четверных прыжков, появится возможность довольно громко заявить о себе на международной арене.

Единственной дисциплиной, которая по-прежнему будет представлять серьезный интерес для тех, кто следит за фигурным катанием, станут танцы на льду, обычно остающиеся без должного внимания из-за ожесточенного соперничества в других видах.

В Монпелье не выступят серебряные призеры пекинской Олимпиады Виктория Синицина и Никита Кацалапов, но приедет вся остальная элита. Короли жанра, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, попробуют подсластить на домашнем льду олимпийское золото пятой по счету золотой медалью чемпионата мира, а два американских дуэта - Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а также Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью - поборются за серебряные медали.

Екатерина Ремизова

Источник - Коммерсантъ
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