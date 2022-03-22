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Известного кыргызского улично-полевого командира Аспекова посадили на 7 лет. Чтоб не озорничал
20:40 23.03.2022

23 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Мелиса Аспекова приговорили к семи годам лишения свободы

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве и мошенничестве.

Ранее обвиняемый выступил с последним словом. Он заявил, что в деле нет ни одного доказательства его вины. Мелис Аспеков считает предъявленные ему обвинения политическими гонениями.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Марат Сыдыков зачитал приговор, согласно которому Мелис Аспеков приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП "НК "Кыргыз темир жолу" в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.

Кроме того, Мелиса Аспекова обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, активист в 2016-м взял у своего знакомого квартиру, переоформил ее, а деньги не выплатил.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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