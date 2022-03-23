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Конец эпохи глобализации – назад пути нет, - В.Кудрявцев
00:23 24.03.2022

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 23.03.2022

Новый мир, по сути, уже наступил

Некоторое время назад Фрэнсис Фукуяма, автор доктрины "конца истории", под которым подразумевалась глобальная победа либеральной демократии, опубликовал статью "Война Путина с либеральным порядком". В статье есть несколько здравых мыслей, касающихся тупиков западной идеологии "справа" и "слева", образовавшихся в результате маргинализации либеральной идеи.

Экономический неолиберализм задвинул на задворки концепцию "государства всеобщего благосостояния" (welfare state), показав при этом свою несостоятельность в условиях "пандемии". А идея "толерантности без границ" в США и Европе задавила консервативные ценности (однополые "браки" и трансгендеры там теперь стали нормой, а традиционная семья – пережитком прошлого). И на все это накладывается подрыв фундаментальных основ демократического порядка в виде принципа верховенства закона – в Америке огромное количество граждан до сих пор отказываются верить в честность последних президентских выборов.

В ситуации саморазрушения западного мира возникают сомнения в общей устойчивости его политической, экономической, социальной модели. Не надо забывать и о внешнем контуре, где сформировались большие конкурирующие центры силы с иной идеологией и – что очень важно – растущими военными возможностями.

Так, у России сегодня есть преимущество в области гиперзвукового оружия. А Foreign Affairs публикует статью, где говорит о стратегическом снижении мощи ВМС США в сравнении с Китаем. Наконец, как-то незаметно прошло то, что Америка хотела, но не смогла произвести смену режима в Сирии и даже в Венесуэле, которая находится как бы в неоспоримой зоне влияния США. В Мали население гонит из страны французов и зовет Россию, которая уже спасла ЦАР, где российским военным поставили памятник… Авторитет не только Америки, но и всего Запада рушится на глазах.

Запад сдает позиции по многим фронтам, и сегодня можно говорить о закате эпохи западной глобализации. По этому поводу министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заметил: "Глобалисты, те, кто заправляет в глобальном клубе, не могут дать миру ничего нового… Мы все видим банкротство ООН, НАТО и глобальных организаций в мире. У них нет влияния… Я также думаю, что Европа как сообщество не имеет смысла… Мы увидим, будет ли это новая холодная война или что-то еще, но это банкротство глобализации".

Мирменяется коренным образом. Специальная военная операция России на Украине поставила вопрос ребром. Сейчас Западу приходится бросить все на защиту своего ветшающего доминирования, и если это не сработает, на старом однополярном мире будет поставлена точка.

А это не сработает. Во-первых, прямое военное столкновение Запада с Россией из-за Украины практически исключено, у Америки и Европы осталась возможность применить только "экономическое оружие". Введенные антироссийские санкции, конечно, серьезные, но Европа тут же уточнила – энергетика не считается. То есть Запад не готов идти до конца в противоборстве с серьезным соперником в ситуации "все или ничего".

Во-вторых, США и ЕС рассчитывают, что сломят Россию. Однако они глубоко заблуждаются. И дело здесь даже не в том, что их не поддержал Китай (не говоря о многих других странах мира), а в том, что Путин, прочувствовав историческую суть России, принял вызов, который был нужен русским для мобилизации и прорыва во всем, – и народ России это понял. О вероятности чего-то подобного на Западе говорить не приходится – там повсеместно протестуют против роста цен на топливо и даже думать не хотят об отключении отопления следующей зимой.

https://youtu.be/jmMGqZo7sig

Новый мир, по сути, уже наступил, и в ближайшее время он начнет оформляться. Каким он будет? Во-первых, многополярным. Запад как центр силы, разумеется, никуда не исчезнет, но он больше не будет не только первым, но даже первым среди равных (он будет просто "одним из"). Во-вторых, утвердится ценностное разнообразие – с диктатом либеральной идеи будет покончено. В-третьих, изменится экономическая структура мира.

В МВФ, похоже, уже поняли, к чему идет дело, и заявили: "В более долгосрочной перспективе этот конфликт может фундаментальным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок – если изменятся условия торговли энергоресурсами, будут перестроены цепочки поставок, разделятся платежные сети, и страны пересмотрят состав своих золотовалютных резервов".

Через некоторое время доллар, вероятно, потеряет статус главной резервной валюты. Идут разговоры том, что ЕАЭС и Китаем будетразработан проект международной валютно-финансовой системы, основанной на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Кроме того, страны ЕАЭС договорились о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах, а Китай, как сообщает The Wall Street Journal, ведет переговоры с саудитами о покупке нефти за юани.

Как раньше, больше не будет. Масштаб начавших перемен сродни тем, которые происходили в конце и сразу после Второй мировой войны. Как заметил Сергей Лавров, "это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает "битву" в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648070580


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