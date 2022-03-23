Америке придется кусать собственный хвост, - Е.Пустовойтова

00:24 24.03.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 23.03.2022 |



Вашингтону стыдно не бывает



Американский политический журнал Counter Punch пишет: "По видом санкций против российского вторжения на Украину Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны Евросоюза расправляются с российскими олигархами, замораживают активы, отслеживают яхты, частные самолеты, элитную недвижимость... Однако препятствие заключается в том, что Америка превратилась в главное налоговое убежище криминальных и олигархических богатств не только россиян, но всего мира".



FATCA



Как известно, закон США о налоговой отчетности по зарубежным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), принятый в 2010 году, был направлен против уклонения американских граждан и резидентов от уплаты налогов. Он обязывает иностранных бизнесменов и американских налогоплательщиков отчитываться перед Службой внутренних доходов США о движении их средств. Несогласным грозят санкции в виде 30-процентных штрафов на движение средств с их корсчетов в банках США и даже закрытие таких счетов. Россия в сентябре 2018 года подтвердила, что будет обмениваться информацией с 73 странами, включая Швейцарию, Великобританию, Кипр, Британские Виргинские острова (БВО), Каймановы острова.



Такая система межгосударственной отчетности, в принципе, позволяет государствам получить полную картину благосостояния своих граждан в том числе за границей. Однако США, подчинив закону FATCA 90 процентов государств, стали главным выгодоприобретателем такого финансового шпионажа и не торопятся в европейский Общий стандарт отчетности (CRS), ОЭСР для автоматического обмена информацией (AEOI) между налоговыми органами.



Дело в том, что, выпустив из рук монополию на финансовую отчетность практически всех развитых государств, США покажут себя главной "налоговой гаванью" мира для финансовых преступников всего мира. И объявив войну российским олигархам, Вашингтон поставил себя перед необходимостью кусать собственный хвост.



1 марта Байден заявил в обращении к Конгрессу США: "Мы присоединяемся к европейским союзникам, чтобы найти и захватить их яхты, их роскошные апартаменты, их частные самолеты. Мы пришли за вашими незаконнорожденными доходами".



Чтобы произвести впечатление на конгрессменов, этого достаточно. Однако проблема в другом. "Незаконнорожденные доходы" любого бизнеса, а не только российского, ищущего "тихую налоговую гавань", плодит сама Америка. И президент Байден лучше других знает, где скрываются доходы, на которые приобретаются яхты, апартаменты и самолеты. Он больше 36 лет представлял в Сенате США штат Делавэр, который за эти годы так поменял свои законы, что стал главным местом прописки многих анонимных компаний с ограниченной ответственностью.



Как сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей, особенностью этих компаний является то, что им ни перед кем не нужно раскрывать, кто является их реальным владельцем.



Делавэр не исключение. Южная Дакота стала таким же раем для миллиардеров, создающих династические трасты, в которых они поколениями могут хранить богатство вне досягаемости налоговых органов.



Ковбойский бар



Вот, например, город Джексон, Вайоминг. Здесь клиентов привлекают эксклюзивом, который называется "Ковбойский коктейль". "Коктейль", состоящий из траста штата Вайоминг и множества частных компаний со скрытым владением, позволяет богачам всего мира перемещать и тратить деньги в условиях полной секретности. Они защищены одними из самых строгих в США законов о конфиденциальности и свободны от любого надзора. В основе такого траста лежат юридические соглашения, которые позволяют прятать деньги и другие активы для защиты от кредиторов, практически избавляя от налоговых обязательств и владельцев денег, и их наследников. Клиенты могут создать вторую компанию внутри своих трастов для хранения активов, скрывая богатство еще одним корпоративным слоем. Это запертый ларчик внутри запертого ларчика. Чем больше ларчиков, тем труднее выяснить, имело ли место уклонение от уплаты налогов. Поэтому в последние годы семьи из Индии, Италии, Венесуэлы и других стран отказываются от международных финансовых центров в пользу таких юридических фирм на горнолыжных курортах Вайоминга, делая этот штат одним из лучших налоговых убежищ в мире.



А как же FATCA? Как международные обязательства по противодействию отмыванию доходов? Как с российскими олигархами, наконец? А никак! "Ковбойский коктейль" пришелся по вкусу местным законодателям. Они предполагают, что эта отрасль принесет экономические выгоды штату, и хотя ожидания налоговых поступлений не оправдались, законодательное собрание методически отклоняет призывы ввести даже незначительный налог на прибыль компаний, создающих трасты.



Ковбойский коктейль



Если FATCA бросится исполнять байденовское "мы пришли за вашими незаконнорожденными доходами", то выйдет наружу подноготная не только российских олигархов, припрятавших свои активы в США. Правда, есть и другой вариант: FATCA "не заметит" в Вайоминге, Делавэре или Южной Дакоте никаких, кроме российских, финансовых преступлений и не станет громить райские кущи, где миллиардеры дегустируют свой "ковбойский коктейль". Скажете, Вашингтон потеряет лицо? Ну так Вашингтону стыдно не бывает...