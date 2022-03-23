Мохаммад Алам Изидьяр: "Талибы не смогли завладеть сердцами афганцев"

00:27 24.03.2022

Фронт национального сопротивления Афганистана обсуждает идею открытия своего представительства в России

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



23.03.2022



Антиталибский Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА) под руководством Ахмада Масуда выступает за развитие экономических и политических отношений с Россией, но, прежде всего, за совместные проекты в сфере безопасности и борьбы с терроризмом и наркотиками. Об этом в эксклюзивном интервью обозревателю "НГ" Андрею СЕРЕНКО заявил член Политического бюро ФНСА, заместитель председателя Национального парламента Афганистана Мохаммад Алам ИЗИДЬЯР. По его словам, ФНСА намерен также добиваться сохранения единства Афганистана, опираясь на поддержку не только афганских таджиков, но и всех других народов, населяющих эту страну.

- Господин Изидьяр, запрещенный в РФ "Талибан" уже более полугода находится у власти в Афганистане. Как бы вы оценили итоги их правления? Что режим талибов принес Афганистану?



- Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Приветствую вас и ваших дорогих читателей! "Талибан" в Афганистане с помощью иностранной разведки и сотрудничества с некоторыми предателями бывшего режима в условиях недоверия, царившего во всей стране, насильственно оккупировал ее с помощью оружия. Они - оккупанты и владеют только территорией, а не сердцами и доверием людей. Мы считаем, что у террористов-талибов нет других достижений, кроме оккупации территорий и правительственных офисов, потому что в стране нет администрации в прямом смысле этого слова, экономика упала ниже нуля, бедность и безработица достигли своего пика, страна изолирована и ни одно государство политически не признало нынешнюю оккупацию.



Что касается ресурсов, Афганистан в значительной степени зависел от иностранной помощи, которая была прекращена. Террористы-талибы не имеют достижений ни в плане управления, ни в улучшении жизни народа: они только утверждают, что уменьшили количество жертв, в то время как они сами и были причиной всех этих жертв, совершая убийства и взрывы. Люди все еще находятся в их тюрьмах, их основные права были нарушены: угнетение, дискриминация, расправы, к сожалению, усилились в Афганистане больше, чем когда-либо, право на труд, право на образование, право на свободу выражения мнений были отняты.



Достижения "Талибана" существуют только в негативном плане для нашего народа и нашей страны, а позитивных достижений, к сожалению, нет.



- Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА) является сегодня главной оппозиционной силой, которая выступает против талибов. Что представляет собой ФНСА? На какую поддержку Фронт опирается в Афганистане?



- Национальный фронт сопротивления Афганистана понимал ситуацию в стране с первых дней падения Кабула, даже раньше, хотя случилось все очень быстрыми темпами, страна была оккупирована террористами-талибами на основе сделки и атмосферы недоверия. Амир Ахмад Масуд - сын национального героя в провинции Панджшер, традиционно считающейся оплотом свободы, независимости, достоинства и территориальной целостности всей страны, вновь выступил против движения "Талибан" со всей его внешней поддержкой.



Несмотря на безрезультативные переговоры, которые у нас были, мы сопротивлялись от имени народа страны, чтобы защитить народ, его независимость, свободу, самоопределение, верховенство закона и требование соблюдения прав людей на свободу выражения мнений, самоопределение на выборах, всеобщее участие в решениях на всех уровнях, наличие в стране децентрализованной власти, которая не находится в руках одного человека и круга, порождающего тиранию, которую мы испытали в прошлом и которая довела нас до такого состояния. Фронт национального сопротивления представляет и защищает эти требования и ценности.



Самая большая поддержка национального сопротивления - это народ страны, который никоим образом не принял и не примет правление террористической группировки, и, безусловно, сопротивление также поддерживается международным сообществом.



- Какой стратегии придерживается Фронт национального сопротивления Афганистана в борьбе с талибами? Стоит ли ожидать весной вооруженного наступления Фронта против режима "Талибана"?



- Мы ведем нашу борьбу тремя методами. Во-первых, это диалог и переговоры. Мы оставили открытыми двери для переговоров и диалога с целью решения проблем страны и установления прав жителей Афганистана под непосредственным контролем международного сообщества, особенно стран региона. Фронт сопротивления представляет народ Афганистана, заботится о нем, и наш идеал - спасение страны и народа от разрушения.



Если этого не получается добиться, то наш второй метод - это гражданское сопротивление, посредством которого наш народ хочет добиться желаемого.

Если террористическая группировка "Талибан" всему этому не подчиняется, народ страны имеет право всячески сопротивляться агрессору-оккупанту и террористической группировке, которая сегодня высмеивает все ценности, в том числе религию, и представляет ее миру в туманном образе. Народ и Фронт национального сопротивления от его имени имеют право ликвидировать все эти бедствия, и этим мы будем всячески пользоваться не только в нескольких провинциях, но и по всей стране.



- Каким видит Фронт национального сопротивления будущее Афганистана? ФНСА нередко обвиняют в сепаратизме, в стремлении разделить страну. Насколько это соответствует действительности?



- Мы очень оптимистично смотрим в будущее. Талибы изолированы на национальном и международном уровнях, недовольство людей достигло своего пика, мы продолжим сопротивляться тремя вышесказанным путями - переговорами, гражданским сопротивлением и вооруженной борьбой. То, о чем вы спросили, это пустой слух, распространяемый специальными и предвзятыми кругами. Афганистан останется единой и независимой страной, и наше сопротивление будет во всей страны, будь-то в прошлом, сегодня или завтра. Но мы, конечно, не можем заранее говорить о том, каким именно будет ход борьбы.



- Какими вы видите отношения Афганистана с Россией сейчас и в будущем? Планируете ли вы открытие официального представительства Фронта в Российской Федерации?



- Афганистан имеет долгую историю отношений с нынешней Российской Федерацией и бывшим Советским Союзом. У нас есть инфраструктура, построенная бывшим Советским Союзом, наследником которого является Российская Федерация. Наша страна имела общие границы с бывшим Советским Союзом и теперь тоже мы находимся неподалеку от России. Нашим приоритетом были экономические, политические отношения и отношения в области безопасности с вашей страной, особенно в аспекте ее безопасности, террористической угрозы и активных террористов в Афганистане, которые угрожают не только нашей стране, но также всему региону и миру.



В дополнение к этому хочу сказать, что наркотики также являются немаловажным вопросом, который может обсуждаться между двумя нашими странами и двумя народами. Талибы хотят сделать наркотики не только ресурсом своего финансирования, но еще и инструментом для дестабилизации и разрушения других стран. Надеюсь, что российские власти осознают это и понимают все последствия этого.

У Фронта сопротивления есть свои взгляды на счет открытия представительства в Российской Федерации. Очевидно, должна быть проведена фундаментальная дискуссия о создании представительства Фронта в России, но решения пока по этому поводу не принято.