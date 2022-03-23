Сирию хотят вытащить из иранского окопа, - И.Субботин

00:29 24.03.2022

Близость "ядерной сделки" повышает враждебность к Тегерану

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



все свои действия. Фото ReutersВизит главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Дамаск 23 марта совпал с активизацией региональной дискуссии о необходимости сдерживания Исламской Республики после ее ожидающегося выхода из-под международных санкций. Прошедший накануне в Шарм-эль-Шейхе трехсторонний саммит лидеров Израиля, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продемонстрировал растущую обеспокоенность локальных игроков тем, что восстановление "ядерной сделки" в Вене приведет к нарушению баланса в сфере безопасности. Дать на это ответ они хотят по-своему – укреплением связей.

По прибытии в сирийскую столицу Абдоллахиян сразу подчеркнул, что основной акцент в ходе переговоров он намерен сделать на вопросах развития экономического сотрудничества с Дамаском. "Иран и Сирия находятся в одном окопе, – сказал глава дипломатического ведомства. – Мы поддерживаем сирийский народ и правительство, и наши двусторонние отношения находятся на подъеме". Глава МИД Арабской Республики Фейсал Мекдад обратил внимание на то, что две страны постоянно координируют свои действия с учетом происходящих событий на региональной и международной арене. "Сирия выступает за установление наилучших отношений между Ираном и арабскими государствами", – приводит его слова государственное агентство САНА.



Однако арабские страны, с которыми Сирии удалось восстановить официальные связи в последние годы, сейчас настроены по отношению к Ирану крайне настороженно. Это продемонстрировали переговоры в Шарм-эль-Шейхе между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заидом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. По данным "Гаарец", участники встречи обсудили идею создания региональной коалиции по типу НАТО, чтобы подготовиться к последствиям выхода Ирана из-под международных санкций. Страны опасаются, что те условия, которые предоставит Тегерану американская сторона по итогам "ядерного" диалога, ужесточат его региональную политику.



В последние недели союзники Вашингтона на Ближнем Востоке больше всего взволнованы тем, что администрация президента США Джозефа Байдена всерьез рассчитывает исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из своего списка иностранных террористических организаций на необоснованно мягких условиях. Источники ивритоязычных изданий в ОАЭ на днях сообщили, что Абу-Даби смотрит на этот вопрос так же, как и израильская сторона, – критично. Если официальные лица в Белом доме полагают, что смена статуса КСИР облегчит деловое взаимодействие с Ираном, то противники этой инициативы убеждены: власти Исламской Республики получат необоснованную уступку, которая убедит их в правильности "ястребиной" линии.



Интересно, что в ходе саммита на берегу Красного моря была поднята и сирийская тема. Как сообщили высокопоставленные источники издания Times of Israel, наследный принц Абу-Даби рассказал своим собеседникам о том, как его недавно посетил президент Арабской Республики Башар Асад. Поездка в ОАЭ стала для сирийского лидера первым зарубежным визитом в страны Персидского залива после начала гражданского конфликта в его стране. Собеседники израильского издания сообщили, что Беннет попытался привести свои аргументы в том, что касается вопроса о возвращении Дамаска в арабскую семью, однако Мухаммед бин Заид в ответ представил такие сведения, которые офис израильского премьера назвал "наводящими на размышления".



Процесс восстановления отношений между Эмиратами и сирийским правительством был открыто запущен еще четыре года назад, когда аравийское государство решилось на повторное открытие своего дипломатического представительства в Дамаске, несмотря на то, что на заре арабского восстания оно демонстративно поддержало вооруженных противников Асада. Проявленный Абу-Даби прагматизм в последние годы широко трактовался как попытка нейтрализовать разноплановое влияние на Сирию со стороны иранского руководства. Поэтому не исключено, что фактический правитель ОАЭ привел своим собеседникам в Шарм-эль-Шейхе некоторые доводы в пользу реабилитации Дамаска именно с этого ракурса.



От самого Израиля также не раз ожидали формирования канала связи с сирийским руководством для того, чтобы решать практические проблемы. Тем более что в минувшем году власти еврейского государства, по ряду сообщений, поддержали идею создания газопроводной магистрали между Египтом, Иорданией, Сирией и Ливаном. Однако отношения между соседями обладают слишком большим конфликтным потенциалом, чтобы можно было уверенно рассуждать о перспективах их восстановления. Тем более что бороться с иранским влиянием в Арабской Республике еврейское государство пытается за счет трансграничных военных нападений, которые Дамаск считает непростительным поведением.



У экспертов есть сомнения в том, что прекращение международной изоляции Сирии может служить идее снижения иранского влияния. В своем анализе научный сотрудник Германского института международной политики и безопасности (SWP) Хамидреза Азизи называет такие расчеты преувеличенными. "При наихудшем сценарии для Исламской Республики ее влияние будет больше, чем в период до 2011 года, – пишет он. – С момента вступления в сирийский кризис Иран сформировал сеть верных союзников в сирийской армии и службах безопасности. Тегеран также создает сети социальной поддержки по всей Сирии, особенно в восточных районах, граничащих с Ираком, предлагая финансовые стимулы и обеспечивая идеологическую пропаганду". Наиболее вероятным сценарием, по оценкам исследователя, станет такое развитие событий, при котором Дамаск, расширяя круг своих внешних связей, будет играть на противоречиях интересов между Россией, Ираном и арабскими государствами.

23/03/22