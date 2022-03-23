 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.03.2022
00:29  Сирию хотят вытащить из иранского окопа, - И.Субботин
00:27  Мохаммад Алам Изидьяр: "Талибы не смогли завладеть сердцами афганцев"
00:24  Америке придется кусать собственный хвост, - Е.Пустовойтова
00:23  Конец эпохи глобализации – назад пути нет, - В.Кудрявцев
Среда, 23.03.2022
20:40  Известного кыргызского улично-полевого командира Аспекова посадили на 7 лет. Чтоб не озорничал
20:34  Китай ничего не объясняя снял всех своих фигуристов с ЧМ во Франции
18:52  Из России сбежал Чубайс. Успел!

18:45  Булат Султанов: "В Белом доме будут создавать разделительный барьер между Россией и Китаем в ЦентрАзии"
17:48  Китай и Россия сегодня: дружественный нейтралитет. Впереди - Тайвань
17:47  США должны наказать Саудовскую Аравию за поддержку России
17:43  Sky News (США): Байден продолжает позорить США
17:40  Украинское разочарование Пекина, - Ю.Тавровский
15:37  Путин только что объявил о переводе расчетов за газ с Европой в рубли
14:40  Горный Бадахшан. Какой ты, узел таджикских противоречий? - А.Горохов
13:24  Трусам и паникерам, - Эрик Ханымамедов
11:53  Что произойдет, если Россия включит свои контрсанкции? - В.Тетельмин
11:41  Польша, с санкции Байдена, готовит войска для ввода в Западную Украину?
11:16  Скончался почетный консул Эстонии в Кыргызстане Виктор Крыльцов
11:07  Россиянам организовали туры в Узбекистан ради оформления карт Visa и Mastercard
11:03  Учить баб - только портить. Талибы*, немного подумав, запретили девочкам средних и старших классов ходить в школы
10:10  Путали цифры с буквами. Уволены как бездельники два вице-министра (Туйбаева и Курманбеков) цифрового развития Кыргызстана
10:05  У казахстанского штангиста Нижата Рахимова отняли Олимпийское "золото"-2016. Якобы - допинг
09:02  Наркозависимый "Талибан", - Ю.Макеев
08:17  На Лейлекском участке таджико-кыргызской границы опять драка пограничников. "Мир" продержался 1 неделю
08:10  Скончался казахстанский актер Юрий Померанцев, ставший Народным еще в 1961 году!
07:54  Переход Saudi Aramco на юани станет "настоящим взрывом", - Чжан Юйгуй
04:16  Новый общественный договор в Казахстане: каким он должен быть?
04:10  $500 за баррель: Европа строит энергетический эшафот
04:05  Исчезновение порядка, который возник после холодной войны, ведет к тому, что.., - Т.Бордачев
03:14  АЭС – путь к декарбонизации Казахстана
03:06  Украина: кому верить – Байдену, Путину или Гоголю? - Хамид Дабаши
02:17  Шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума
02:11  "Квадратный" кульбит. Возможен ли в Казахстане обвал рынка жилья?
00:26  Такер Карлсон: мы имеем право знать, что происходит на Украине, но наши лидеры лгут нам
00:08  Союз дефицита, но не санкций. Страны ЕАЭС упрощают импорт, но не хотят совместной изоляции, - "Къ"
Вторник, 22.03.2022
22:21  На таджикском Памире вновь включили интернет
20:19  Казахстанского фигуриста Шайдорова не пустили на ЧМ во Францию. Из-за антироссийских санкций?
20:08  В боях на Украине как Герой погиб рядовой ВС РФ кыргыз Эгемберди Дорбоев
19:53  Немецкие фашики партизанят на Украине
17:06  Ради помощи России Китаю предстоит перестройка, - Ренат Абдуллин
16:45  Американец Ньюман - участник штурма Капитолия - получил статус полит-беженца в Белоруссии
15:13  В Кыргызстане открылся первый в стране завод по производству лифтов
15:08  Париж усмиряет Корсику автономией: смерть сепаратиста Ивана - проблема для Макрона
14:31  Трех китайских шахтеров завалило в... кыргызских шахтах Коро-Добо
14:24  Украинская оккупация Европы, - Ростислав Ищенко
14:19  Байден, следи за речью: двойное дно кремлевского ультиматума, - М.Ростовский
12:28  У Жыпарисы Рысбековой отняли кресло детского омбудсмена Кыргызстана
11:48  КазИдеологи придумали новый идео-концепт - "Вторая Республика"
11:24  Разговор с позиции Си. Америка вкусила плоды собственного высокомерия, - Илья Титов
10:21  Плохие новости для Запада: арабский мир готовится сделать выбор в пользу Китая, - Т.Монтян
10:13  Нефть и юань рассорили США и Саудовскую Аравию, - Никита Фоломов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сирию хотят вытащить из иранского окопа, - И.Субботин
00:29 24.03.2022

Близость "ядерной сделки" повышает враждебность к Тегерану
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

все свои действия. Фото ReutersВизит главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Дамаск 23 марта совпал с активизацией региональной дискуссии о необходимости сдерживания Исламской Республики после ее ожидающегося выхода из-под международных санкций. Прошедший накануне в Шарм-эль-Шейхе трехсторонний саммит лидеров Израиля, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продемонстрировал растущую обеспокоенность локальных игроков тем, что восстановление "ядерной сделки" в Вене приведет к нарушению баланса в сфере безопасности. Дать на это ответ они хотят по-своему – укреплением связей.
По прибытии в сирийскую столицу Абдоллахиян сразу подчеркнул, что основной акцент в ходе переговоров он намерен сделать на вопросах развития экономического сотрудничества с Дамаском. "Иран и Сирия находятся в одном окопе, – сказал глава дипломатического ведомства. – Мы поддерживаем сирийский народ и правительство, и наши двусторонние отношения находятся на подъеме". Глава МИД Арабской Республики Фейсал Мекдад обратил внимание на то, что две страны постоянно координируют свои действия с учетом происходящих событий на региональной и международной арене. "Сирия выступает за установление наилучших отношений между Ираном и арабскими государствами", – приводит его слова государственное агентство САНА.

Однако арабские страны, с которыми Сирии удалось восстановить официальные связи в последние годы, сейчас настроены по отношению к Ирану крайне настороженно. Это продемонстрировали переговоры в Шарм-эль-Шейхе между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заидом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. По данным "Гаарец", участники встречи обсудили идею создания региональной коалиции по типу НАТО, чтобы подготовиться к последствиям выхода Ирана из-под международных санкций. Страны опасаются, что те условия, которые предоставит Тегерану американская сторона по итогам "ядерного" диалога, ужесточат его региональную политику.

В последние недели союзники Вашингтона на Ближнем Востоке больше всего взволнованы тем, что администрация президента США Джозефа Байдена всерьез рассчитывает исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из своего списка иностранных террористических организаций на необоснованно мягких условиях. Источники ивритоязычных изданий в ОАЭ на днях сообщили, что Абу-Даби смотрит на этот вопрос так же, как и израильская сторона, – критично. Если официальные лица в Белом доме полагают, что смена статуса КСИР облегчит деловое взаимодействие с Ираном, то противники этой инициативы убеждены: власти Исламской Республики получат необоснованную уступку, которая убедит их в правильности "ястребиной" линии.

Интересно, что в ходе саммита на берегу Красного моря была поднята и сирийская тема. Как сообщили высокопоставленные источники издания Times of Israel, наследный принц Абу-Даби рассказал своим собеседникам о том, как его недавно посетил президент Арабской Республики Башар Асад. Поездка в ОАЭ стала для сирийского лидера первым зарубежным визитом в страны Персидского залива после начала гражданского конфликта в его стране. Собеседники израильского издания сообщили, что Беннет попытался привести свои аргументы в том, что касается вопроса о возвращении Дамаска в арабскую семью, однако Мухаммед бин Заид в ответ представил такие сведения, которые офис израильского премьера назвал "наводящими на размышления".

Процесс восстановления отношений между Эмиратами и сирийским правительством был открыто запущен еще четыре года назад, когда аравийское государство решилось на повторное открытие своего дипломатического представительства в Дамаске, несмотря на то, что на заре арабского восстания оно демонстративно поддержало вооруженных противников Асада. Проявленный Абу-Даби прагматизм в последние годы широко трактовался как попытка нейтрализовать разноплановое влияние на Сирию со стороны иранского руководства. Поэтому не исключено, что фактический правитель ОАЭ привел своим собеседникам в Шарм-эль-Шейхе некоторые доводы в пользу реабилитации Дамаска именно с этого ракурса.

От самого Израиля также не раз ожидали формирования канала связи с сирийским руководством для того, чтобы решать практические проблемы. Тем более что в минувшем году власти еврейского государства, по ряду сообщений, поддержали идею создания газопроводной магистрали между Египтом, Иорданией, Сирией и Ливаном. Однако отношения между соседями обладают слишком большим конфликтным потенциалом, чтобы можно было уверенно рассуждать о перспективах их восстановления. Тем более что бороться с иранским влиянием в Арабской Республике еврейское государство пытается за счет трансграничных военных нападений, которые Дамаск считает непростительным поведением.

У экспертов есть сомнения в том, что прекращение международной изоляции Сирии может служить идее снижения иранского влияния. В своем анализе научный сотрудник Германского института международной политики и безопасности (SWP) Хамидреза Азизи называет такие расчеты преувеличенными. "При наихудшем сценарии для Исламской Республики ее влияние будет больше, чем в период до 2011 года, – пишет он. – С момента вступления в сирийский кризис Иран сформировал сеть верных союзников в сирийской армии и службах безопасности. Тегеран также создает сети социальной поддержки по всей Сирии, особенно в восточных районах, граничащих с Ираком, предлагая финансовые стимулы и обеспечивая идеологическую пропаганду". Наиболее вероятным сценарием, по оценкам исследователя, станет такое развитие событий, при котором Дамаск, расширяя круг своих внешних связей, будет играть на противоречиях интересов между Россией, Ираном и арабскими государствами.
23/03/22

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648070940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания
- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары
- 444 проекта импортозамещения на сумму 13,3 трлн тенге вошли в пул инвестпроектов
- Вопросы технического регулирования в торговле рассмотрел Оперативный штаб по антикризисным мерам
- Какая нужна власть
- Совет Ассамблеи народа Казахстана обсудил задачи реализации Послания Президента - "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации"
- СНГ готово принять Соглашение о свободной торговле услугами
- Казахстан представил планы по достижению углеродной нейтральности
- Недобросовестными участниками создается искусственный ажиотаж на рынке пшеницы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  