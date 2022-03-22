Хлебная мировая: что произойдет с мировым рынком пшеницы

01:42 24.03.2022 Цены на зерно бьют все рекорды из-за погоды и политики



Дмитрий Мигунов



Цены на пшеницу в марте бьют рекорды. Опустившись с максимумов в первой декаде месяца, они по-прежнему вдвое превышают средние значения за прошлое десятилетие. Ситуация на фоне спецоперации России на Украине (вместе обеспечивающих около 40% мирового экспорта важнейшего злака) по-прежнему выглядит неопределенно, а к бедам мирового сельскохозяйственного сектора добавляются еще и прогнозы о плохом урожае в двух других крупнейших зерновых державах - США и Китае. И поверх всего остального - запредельные цены на нефть, неизбежно оборачивающиеся запретительной стоимостью ГСМ для крестьян всего мира. Подробности - в материале "Известий".



Глобальные цены на продовольствие резко подскочили вверх задолго до февраля 2022 года. Сразу после того как пандемия коронавируса ударила по глобальным цепочкам поставок, они поползли вверх практически по всем категориям товаров. К концу 2021 года трудно было найти какой-либо продукт питания, который не подорожал бы как минимум на 70%. Кое-что становилось дороже в три или больше раз по сравнению с докризисными временами. Конкретно пшеница стоила в середине 2020 года $5 за бушель, а к ноябрю 2021 поднялась до $8. Прогнозы в общем говорили о том, что рост продолжится и дальше.



Но "черный лебедь" в виде спецоперации на Украине прилетел внезапно и за несколько недель задрал цены сверх всяких ожидаемых уровней. 7 марта бушель пшеницы в США стоила свыше $14, таких цен не было вообще никогда даже с поправкой на инфляцию. Нечто отдалtнно напоминающее текущую ситуацию наблюдалось в 2008 году, прямо накануне глобального финансового кризиса и объяснялось серией неурожаев в разных странах, а также посевом рапса в огромных количествах (из него получали этанол и тогда именно он считался "топливом будущего"). Отметим, что в 2000-е роль постсоветских государства на мировом рынке была гораздо скромнее, так как их сельское хозяйство все еще не отошло от экономического краха.



Украина



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Сейчас участие сразу двух ключевых игроков - России и Украины - в этом сельскохозяйственном сезоне под вопросом. Совершенно непонятна ситуация с украинской посевной. Сельскохозяйственные угодья на Украине стали полем сражений, вероятно, десятки тысяч гектаров из-за боевых действий будут непригодны в 2022 году для хозяйственной деятельности.



По идее посевная в стране стартует в конце февраля. Однако бои внесли свои коррективы: аграрии не торопятся засевать свои поля. К этому добавилась и погода. Март на юге Восточно-Европейской равнины, в том числе и в украинских степях, выдается исключительно холодным, температура держится на 3–4 градуса ниже средних многолетних значений, так что сев основных культур пока откладывается.



Но главная проблема - это отсутствие горюче-смазочных материалов. Большая часть дизеля для украинских сельскохозяйственных машин поступала из-за границы, причем 75% импорта приходилось на Россию. Украинский дизель почти наверняка пойдет на снабжение ВСУ и нацбатов. Аграрии Украины прямо говорят, что в нынешних условиях посевная может закончиться, не успев начаться.



В общей сложности Украина в прошлом году собрала 85 млн т всех зерновых и зернобобовых культур, из которых на пшеницу пришлось 32 млн т. Для своих нужд страна использует 12–15 млн т ежегодно, остальное экспортирует. Учитывая тяжелейшие условия посевной, экспорт этого года может сократиться на 50–100%, даже если боевые действия закончатся в ближайшем будущем.



Россия



У России свои проблемы. В прошлом году был собран очередной околорекордный урожай зерновых - 122 млн т (четвертый показатель в истории). Пшеницы собрали 76 млн т, причем качество урожая находилось на одном из самых высоких за все время уровней. Тем не менее с прошлого года были введены квоты на экспорт - правительство обеспокоилось тем, что в условиях высоких мировых цен зерно отправится за рубеж, а на внутреннем рынке возникнет дефицит. В свою очередь, аграрии сетовали на то, что мировые цены выросли не так сильно, как стоимость ГСМ и удобрений, и экспорт - единственный для них шанс остаться в плюсе в этом сезоне. Что для сельского хозяйства как не самого рентабельного, но весьма высокорискового бизнеса жизненно важно.



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Как бы то ни было, но с 15 марта Россия ужесточила ограничения на экспорт. Речь не идет о полном и стопроцентном запрете. Просто теперь экспортеры до конца лета смогут работать только по квоте, составляющей 8 млн т. Раньше можно было вывозить и сверх этого объема, но при уплате экспортной пошлины, которая могла достигать $100 за тонну. В нынешних обстоятельствах в правительстве решили, что даже такая пошлина (несколько лет назад пшеница в целом стоила $150 за тонну) может оказаться недостаточно высокой для экспортеров.



Ограничения будут действовать до того, как будет собран новый урожай, то есть речь о том, чтобы не распродавать накопленные с прошлого сезона запасы. Перспективы урожая пока неясны. Российские фермеры и сельхозорганизации сталкиваются с ростом цен на ГСМ и удобрения, и скорее всего, без серьезной поддержки государства будут проводить посевную с осторожностью. К тому же у государства может возникнуть желание ограничить экспорт даже при благоприятных показателях сборов. В общем, экспорт выше 40 млн т по итогам года представляется крайне маловероятным, куда большие шансы на то, что вывоз зерна окажется существенно меньше средних уровней за последние годы.



США



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В американской пшеничной житнице, штатах к западу от Миссисипи (восточнее в основном выращивают кукурузу) с осени сложились аномально сухие погодные условия. В Оклахоме и Канзасе фермеры заявляют, что не видели дождя с октября. Сильнейшая за многие годы засуха делает перспективы неурожая в США более чем реальными.



Но даже в районах, которые от засухи не страдают, американские фермеры сталкиваются с необычными трудностями. Из-за запредельно высоких цен трейдеры отказываются покупать у них продукцию, так как опасаются остаться в минусе, в случае если зерно подорожает. Все это никак не стимулирует аграриев расширять посевы, чтобы хоть как-то скомпенсировать для мирового рынка потери от сокращения поставок из черноморского региона. Если обстановка не изменится к лету, совершенно нельзя исключить, что и в США могут попробовать ввести какие-то ограничения на экспорт. Ранее Америка не вводила эмбарго на экспорт своей пшеницы (в отличие от других культур, например сои), но все когда-то случается в первый раз.



Китай и Индия



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Китай рассматривается как главная рисовая держава, но это не более чем стереотип. Да, КНР является крупнейшим производителем риса в мире, но то же самое можно сказать и о пшенице. В прошлом году, например, Китай собрал на 80% больше пшеницы, чем Россия, крупнейший мировой экспортер. Пшеница собирается на севере страны, тогда как большая часть посевов риса расположена на юге.



Проблема у Китая в данном секторе обратна американской - из-за проливных дождей осенью условия для урожая пшеницы могут стать худшими в истории. Это может означать выпадание многих миллионов тонн продовольственной пшеницы. Следовательно, закупать ее придется за границей, но пока до сих пор неясно, какая страна сумеет заполнить вакуум на мировом рынке. Ситуация немного смягчается тем, что последние два года КНР активнейшим образом пополняла свои стратегические продовольственные запасы - в том числе поэтому цены на основные сельскохозяйственные товары так и рванули с середины 2020 года. Но каков реально уровень этих запасов, никто наверняка не знает.



Помочь мировому рынку вознамерилась Индия. По словам индийского министра торговли и промышленности Пиюша Гояла, страна нарастит экспорт зерна на фоне падения поставок из России и Украины. Ожидается, что урожай пшеницы в Индии в 2021/2022 году вырастет до 110 млн т. В прошлом сезоне он составил 108 млн т.



Тем не менее речь пока идет лишь об увеличении экспорта с 7 млн до 10 млн тонн. Чтобы заместить отгрузку из России и Украины хотя бы наполовину, Индии потребуется нарастить экспорт в 4–5 раз, что в обозримом будущем совершенно нереально. Источник - Известия

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