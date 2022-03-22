Шторм it: как авария Каспийской трубы скажется на энергетическом рынке ЕС

01:44 24.03.2022

И повлияет ли ЧП на решение по санкциям против российского нефтегазового комплекса



Ирина Кезик



Остановка отгрузки нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) приведет к серьезным проблемам деятельности на европейских НПЗ и с высокой долей вероятности станет еще одним - возможно, решающим - аргументом для ЕС принять взвешенное решение и воздержаться от резких шагов по отношению к российскому нефтегазовому комплексу, считают опрошенные "Известиями" аналитики. В противном случае можно ожидать роста котировок и до $300 за баррель. Нарушение поставок приведет к необходимости перестраивать всю систему логистики углеводородных ресурсов, что отразится на рынках нефти и газа в других регионах мира, отмечают эксперты.



Он сам пришел



Шторм, который 20 марта разразился у берегов Новороссийска близ терминалов КТК, повредил выносные причальные устройства (ВПУ), два из которых были обследованы 22 марта. Что же касается третьего, то ,по словам главы компании Николая Горбаня, его ревизия пока не проведена из-за неблагоприятных погодных условий. Отгрузка нефти на морском терминале полностью остановлена. Николай Горбань прогнозирует, что поставки с КТК в марте и апреле могут упасть в пять раз. Месячные поставки с КТК составляют порядка 5,5 млн т нефти.



- Погрузка на морском терминале остановлена полностью […> Прием по трубопроводу происходит, но емкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера - завтрашнего дня, - подчеркнул глава КТК.



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Ремонт двух поврежденных выносных причальных устройств на терминале КТК в Черном море может занять 1,5–2 месяца, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.



Согласно заявлению консорциума, в распоряжении КТК имеется аварийный комплект для замены необходимых шлангов. "Однако контрактование поставки запчастей ВПУ в текущей конъюнктуре рынка может вызвать значительные затруднения", - отмечается в сообщении.



- Это все импортные комплектующие, на сегодняшний день они у нас в наличии есть, дальнейшие поставки я пока не берусь прогнозировать, но, скорее всего, будут проблемы, потому что на сегодняшний день многие поставщики отказываются работать, - сказал глава КТК журналистам.



По его словам, компания прорабатывает вопрос замещения иностранного оборудования, но пока конкретных результатов нет.



Не рой другому яму



КТК - это международный консорциум, в числе участников которого кроме российских и казахских компаний присутствуют американские Chevron и Exxon, голландская Shell, итальянская Eni и многие другие иностранные фирмы. Нефть поставляется в Италию, Францию, Испанию и США. Сейчас Казахстан прорабатывает возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам, о чем сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.



По словам главы Центра развития энергетики Кирилла Мельникова, авария на отгрузочном комплексе КТК потенциально может убрать с рынка 1 млн баррелей нефти, которая транспортировалась по этому маршруту из Казахстана.



- Точный объем потерь пока неясен, поскольку трейдеры ждут, насколько вырастут отгрузки казахской нефти через Усть-Лугу и альтернативным маршрутом через Каспий и нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, - признал Кирилл Мельников в беседе с "Известями".



После сообщения КТК о полной остановке отгрузки сырья, цены на нефть ускорили рост, суммарно прибавив за сутки $7 за баррель.



Это не предел, и винить в сложившейся ситуации стоит не только разбушевавшийся шторм, уверена управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.



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- Глава консорциума не зря сделал акцент на комплектующих, поставка которых сегодня затруднена из-за самосанкций. Иностранные компании, отказываясь поставлять необходимое оборудование, сами себе роют яму. И ситуация с аварией на КТК лишнее тому доказательство. Остановка отгрузки станет серьезным испытанием для НПЗ Юго-Западной Европы, - подчеркнула она в разговоре с "Известями".



По словам вице-премьера Александра Новака, повреждение причалов КТК может серьезно отразиться на мировых рынках нефти.



- По оценке специалистов, это (восстановление причалов. - "Известия") займет некоторое время, как докладывали коллеги, - примерно полтора-два месяца. В этот период этот объем нефти на мировые рынки может не поставляться, - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.



От норм потребления до коллапса



Шторм близ Новороссийска случился в канун приезда президента США Джо Байдена в Европу, где 24 марта планируется обсуждение введения нефтегазового эмбарго в отношении России.



Как справедливо заметил Александр Новак, санкции против России могут вызвать нехватку дизельного топлива и вынудить европейские власти ввести нормы потребления топлива. В целом же рост цен на энергоресурсы в мире, по словам Новака, будет непредсказуемым - если против нефти и газа России будут вводиться санкции, без российских углеводородов случится коллапс.



Прерывание детальности КТК вкупе с угрозой введения санкций против нефтяного экспорта из России создает большую угрозу для рыночной конъюнктуры, согласился доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.



- По прогнозу Международного энергетического агентства, ограничительные меры против России могут лишить Европу 2,7 млн баррелей нефти в сутки и 1 млн баррелей нефтепродуктов в сутки, - сказал он "Известям". - Европа потребляет около 13 млн баррелей жидких углеводородов в сутки, и поэтому потеря более чем трети ее импорта (российская нефть плюс сырье КТК) может привести к коллапсу ее экономики. В этом случае действительно можно ожидать роста котировок и до $300 за баррель. Такое нарушение поставок приведет к необходимости перестраивать всю систему логистики углеводородных ресурсов, что отразится на рынках нефти и газа в других регионах.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



КТК в прошлом году отгрузил 585 танкеров. Основными направлениями стали Италия, куда было отправлено 213 танкеров. Франции отгрузили 39 танкеров, в США - 26, Испанию - 41 судно. Поставки шли и идут и в ряд других стран. Всего через свой морской терминал в Черном море консорциум в прошлом году отгрузил 60,7 млн т нефти. Большую часть поставили казахстанские грузоотправители - 53 млн т, еще 7,7 млн т поступило с территории России. Пропускная способность нефтепровода КТК на данный момент составляет 67 млн т нефти в год, а к 2023 году должна достичь 80 млн.



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Ситуацию усугубляет отказ Саудовской Аравии и других ближневосточных монархий распечатывать резервные мощности и увеличивать экспорт сырья. А иных источников, способных в короткие сроки компенсировать выбывающие с рынка объемы, сегодня в мире просто нет, добавил эксперт. В то же время есть и предпосылки к тому, что спрос на Urals в новых условиях вырастет, заметил Кирилл Мельников.



- В Европе могли бы сделать определенные выводы, и поскольку страны ЕС в целом не готовы немедленно отказаться от российской нефти, перспективы перебоев могут заставить их активизировать ее закупки в моменте, - объяснил он.



Сегодня с высокой долей вероятности можно предположить, что ограничение поставок КТК станет еще одним, возможно, решающим, аргументом в пользу того, чтобы Европа приняла взвешенное решение и воздержалась от резких шагов по отношению к российскому нефтегазовому комплексу, заключил Валерий Андрианов.