Скончалась от рака экс-госсекретарша США Мадлен Олбрайт

07:52 24.03.2022

24 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В США скончалась экс-госсекретарь Мадлен Олбрайт



В США скончалась от рака первая женщина, возглавившая Госдепартамент, - Мадлен Олбрайт. Ей было 84 года. Об этом сообщает BBC.



Уроженка Праги стала американкой в 1957 году, а в 1997-м, во время второго срока президентства Билла Клинтона, ее назначили госсекретарем.



64-я госсекретарь умерла от рака, сообщили в Госдепартаменте.



"Мы с разбитым сердцем сообщаем, что Мадлен Олбрайт, 64-й государственный секретарь США и первая женщина на этом посту, скончалась сегодня. Причиной смерти стал рак", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Олбрайт в Twitter.



Представитель Госдепа сообщил журналистам, что влияние, которое она оказала на это ведомство, "ощущается каждый божий день".