Какой из Капчагая областной центр. А главное - зачем? - А.Бектенова

07:58 24.03.2022 Изменит ли Капшагай смена имени и статуса?

В скором времени "город моря и казино" обретет статус областного центра. Приведет ли инициатива Президента к качественным изменениям в Капшагае?



Алма Бектенова, turanpress.kz, 21 марта



В скором времени "город моря и казино" обретет статус областного центра. Приведет ли инициатива Президента к качественным изменениям в Капшагае?

История у города сложная, но экономическая судьба всегда была благосклонна к Капшагаю. В 90-е годы жители бросали там свои квартиры и дома, казалось, что курорт умирает, как многие небольшие города в период разрухи. Однако рукотворное море и близость Алматы позволили Капшагаю быстро возродиться.

Уже много лет город никто не назовет депрессивным. К тому же в 2007 году ему сделали подарок – создание одной из двух казахстанских игорных зон положительно сказалось на благосостоянии всего региона.

Сегодня перемена статуса вызывает у капшагайцев множество надежд. Очевидно, что последуют финансовые вливания, а с ними и рабочие места, и строительство жилья, и активизация благоустройства. Опасения вызывает лишь тот факт, что в Казахстане обильное поступление государственных средств отнюдь не всегда способствует процветанию.

Можно привести пример Туркестана, который стал центром одноименной области, и в который были вложены гигантские средства, направленные на развитие туристической сферы. В итоге потока туристов пока не наблюдается, новые объекты рассыпаются, тем не менее, некоторые горожане смогли ощутить материальные выгоды.

Стать областной столицей – это в любом случае шаг вперед. Но вопрос, сможет ли Капшагай уже под новым именем трансформироваться в действительно крупный центр, пока остается открытым.



Первый на очереди акимат

Прежде всего резко активизироваться придется акимату. С ленивой жизнью курортного местечка будет покончено, начнутся бурные перемены, что сразу выявит – тянет акимат новые задачи или нет. До сих пор, во всяком случае, городская администрация была слабо представлена в публичном поле.

Напомним, что президент предложил разделить Алматинскую область на две части. "В этом регионе будут созданы Жетысуская и Алматинская области. Центр Алматинской области должен находиться в Капшагае, центр Жетысуской области разместится в Талдыкоргане", – сказал президент Токаев.

Кроме того, глава государства заявил, что готов поддержать предложение о переименовании Капшагая, так как город тесно связан с Динмухамедом Кунаевым.

Согласно опросам СМИ, жители с радостью восприняли новость, лишь некоторым стало жаль привычного названия курорта. "В целом городу Капшагай это даст положительный эффект. Почему? Потому что у нас вся наша инфраструктура будет обновляться. У нас очень много вопросов, которые не решались годами. И теперь все это будет решаться, и это хорошо скажется. Также город сам будет развиваться. И вы знаете, что Капшагай – игровая зона, где много индустриальных зон, где можно будет развивать производство и другие виды малого и среднего бизнеса", – сказал аким Капшагая Нурлан Куматаев.

В свою очередь глава Алматинской области Канат Бозумбаев пока не готов пояснить, как будут делить территории, что останется, а что отойдет Жетысуской области. На сегодня в правительстве считают, что процесс разделения займет несколько месяцев, возможно, завершится к концу года.

Как говорилось выше, акимат Капшагая не слишком работает на публику, но за последние годы накопилось несколько происшествий, характеризующих орган власти с традиционной для нас стороны.

Например, в 2016 году тогдашний аким Капшагая Сатжан Кикимов устроил скандал, на камеру разругавшись с правозащитником. В акимате области отметили, что Кикимов нарушил нормы служебной этики.

А в 2019 году разразился скандал с новостройками. По заявлению акимата области, 180 семей в Капшагае остались без жилья по вине чиновников-бюрократов.

Остались неосвоенным 741 млн. тенге, из них 517 млн. поступило из республиканского бюджета. Большую часть этих денег чиновники должны были потратить на строительство жилых домов по госпрограмме "Нурлы жер". Но случилась путаница с тендерами, и сроки были сорваны.

"Непосредственная вина ложится на акима города Капшагай (Талгат Кайнарбеков), руководителя областного управления строительства (Даурен Жолжанов) и моего первого заместителя, курирующего строительную сферу (Лаззат Турлашов). Им всем объявляю строгий выговор. За срыв сроков строительных работ необходимо наказать и подрядные организации, отвечающие за строительство домов", – заявил по этому поводу тогдашний аким области Амандык Баталов.

Зимой же прошлого года, когда жители агломерации ринулись любоваться на ледовые торосы на Капшагайском водохранилище, в сети возникло стихийное недовольство. Оказалось, что на подъездах к береговой линии поставили шлагбаумы, чтобы взимать с отдыхающих плату.

В акимате пожали плечами, заявив, что шлагбаумы стоят на частных территориях, а любоваться можно и бесплатными торосами. Собственно, поборы с туристов буквально за каждый чих давно стали такой же визитной карточкой города, как и само водохранилище.

Также в прошлом году нескольких полицейских Капшагая уволили за драку с охранниками одного из городских кафе. Позже бывших стражей порядка задержали и водворили в ИВС.

Здесь нужно добавить, что с обретением статуса областного центра пристального внимания к акимату и городским службам значительно прибавится.



Дайте морю инфраструктуру

Некоторые недоброжелатели поговаривают, что купаться в Капшагае будет только тот, кому не хватает денег на заграничные курорты. Однако таких в стране большинство, и небогатые граждане тоже хотели бы отдыхать с комфортом. Тем более, что в ближайшем будущем штормы экономики явно добавят проценты неимущих.

Сегодня туристическая "емкость" водохранилища – около миллиона человек в год. Это крайне мало, учитывая, что с водным отдыхом в Казахстане вообще не густо. На пути турпотока, по мнению специалистов, стоит неразвитая инфраструктура. Безусловно, на пляжах давно оборудованы элитные кемпинги, но лишь за их счет турпоток не повысишь.

Возьмем для примера "незначительную" подробность. В ноябре прошлого года источники сообщили, что спустя 25 лет власти Капшагая, наконец-то, решили проблему с горячей водой. Раньше воду подавали только зимой, в остальное время года жители пользовались специальными водонагревателями. Лишние расходы для жителей, и курорту привлекательности не добавляет. Модернизировать хозяйство удалось благодаря переходу городской котельной с мазута на газ, на эти цели было выделено 685 млн. тенге.

"На покупку мазута уходило 2,6 млрд. тенге. А когда мы перешли на газ, годовое потребление в настоящее время – 30 млн. Сейчас, допустим, куб газа стоит 30 тенге. Итого, если посчитать, это около миллиарда тенге. Очень большая экономия", – похвастался аким Нурлан Куматаев.

По данным прошлого года, на побережье водоема около 170 частных баз отдыха, но работают далеко не все. Кроме того, открыты городские пляжи и внутригородские зоны отдыха. Пандемия нанесла по туристической сфере серьезный удар, и в этом году предприниматели рассчитывают поправить положение.

Но, как полагают специалисты, создать на Капшагае настоящий курорт не позволяет низкий уровень сервиса. При этом даже при нынешних условиях водохранилище посещают туристы из России, дальнего зарубежья, а также гости со всех регионов Казахстана, хотя, конечно основную кассу морю делают алматинцы. То есть потенциал у региона есть, нужно лишь работать.

Необходимо благоустраивать пляжи и зоны отдыха, оборудовать их элементарными туалетами. Нужны также экологические мероприятия, поскольку чистота побережья и самой воды традиционно оставляет желать лучшего. Важно сохранить паритет "цена-качество", так как многие владельцы частных зон вздернули цены надеясь вернуть пандемийные потери. Эксперты полагают, что без инвестиций качественно и без потери количества туристов благоустроить Капшагай фактически невозможно. Здесь придется напрячься и акимату, и бизнес-сообществу, иначе даже в статусе областного центра наше море так и останется "местом для бедных", а в скором времени может утратить потенциал для роста.

Пока же, по множеству свидетельств, на пляжах и в зонах отдыха есть проблемы даже с питьевой водой и электроэнергией, не везде присутствует интернет. До сих пор бизнес строится по простой, но значительно вредящей развитию схеме. Предприниматели стремятся "отбить" средства за короткий сезон (2,5 месяца), поэтому не хотят связываться с серьезными вложениями. Поэтому без серьезной государственной программы реконструкции не обойтись. Кроме того, нужно устранять и трудности с транспортом, поскольку далеко не все отдыхающие имеют личный автомобиль.

Безусловно, во внимании нуждается и местная индустрия развлечений, которая сейчас ограничивается немудреным набором из шашлыка и дискотеки. Наконец, курорт должен быть полностью безопасным и свободным от криминала. Сегодня теневая жизнь города остается во многом скрытой, хотя сообщения об очередном закрытии притонов с проститутками позволяют судить о размахе подпольного бизнеса. Со сменой статуса Капшагая криминалитет явно оживится.



Тайные игры

Оказалось, что отыскать информацию о доходах казино в Капшагае достаточно сложно, это лишний раз подсвечивает многочисленные вопросы к этому виду предпринимательства.

Напомним, что в 2007 году принят закон "Об игорном бизнесе", согласно которому казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. В прошлогоднем отчете акимата можно почерпнуть лишь такую деталь: "туристская отрасль города основывается на ресурсах Капшагайского водохранилища, где в 2021 году действовали 126 объектов туризма. Количество отдыхающих составило 900 тыс. человек, оказаны услуги в сумме 2300,0 млн. тенге". Казино в отдельную статью не выделяются.

По словам экспертов, в игорном бизнесе тоже не все ладно. В 2019 году появилась информация о том, что казино перестали приносить ожидаемую прибыль. Подчеркивалось, что из-за увеличения налоговых ставок закрываются легальные заведения, а нелегальные продолжают процветать. В частности, портал LS опубликовал комментарий исполнительного директора СРО букмекерского и лотерейного бизнеса Гульмиры Бергеновой. По ее данным, казино в Капшагае начали сворачиваться.

Эксперт также отметила, что государство постоянно меняет правила игры в игровом секторе. "Будут ли уходить казино в тень? Будут. Этот процесс уже идет, и он только набирает обороты. Чем больше госорганы будут придумывать необоснованные, неэффективные запреты, тем более быстро будет проходить этот процесс", – пояснила Гульмира Бергенова.

К тому же постоянно возникают идеи расширить географию работы казино, разрешив открывать их также в нефтяных регионах, в Алматы и Нур-Султане. Дескать, людям с деньгами неудобно ездить в Капшагай или Шучинск, они просто пойдут в притон. Также вовсю идут дискуссии о том, допустимо ли размещать "гнездилище порока" в городе, который будет носить имя Кунаева.

Так или иначе, казино – одна из "фишек" Капшагая, работающая на его доходы и имидж, но также нуждающаяся в продумывании отдельной стратегии.



Стартовый капитал

Если судить по отчету акима города за 2021 год, то Капшагай вполне успешен. Например, мощность местной ГЭС при расчетном напоре 40 м 434 тыс. кВт, вырабатывает 1163 млн. кВт час в год. Не забудем и то, что Капшагайское водохранилище – самое посещаемое в Алматинской области место летнего отдыха, а также обиталище промысловой рыбы.

Кроме того, город выпускает свыше 40 видов строительных материалов и конструкций. Сельское хозяйство региона производит около 19 видов сельскохозяйственных культур, также развито животноводство. Есть месторождения природного песка, щебня, камня, для фарфорового производства имеются месторождения глины. Сегодня, по данным акимата, проводится работа по созданию индустриальной зоны "Арна" в Заречном, где планируется размещение инновационных предприятий.

Отметим, что за 10 лет объем промышленного производства вырос в 3,2 раз и составил 113,9 млрд. тенге (2012 год – 35,6 млрд. тенге). Доля региона в общеобластном промышленном производстве составляет 7,7%. В структуре промышленного производства 80,2% приходится на обрабатывающую промышленность, 19,43% – производство и распределение электроэнергии, газа и воды, водоснабжение, 0,4% – горнодобывающую промышленность и разработку карьеров.

Сегодня в Капшагае действуют 54 промышленных предприятия, из них 14 крупных и средних, на долю которых приходится 75,2% общего объема производимой продукции. Три предприятия системообразующие – это ТОО "Кнауф Гипс Капшагай" (выпуск гипсокартонных изделий и сухих строительных смесей), ТОО "МаревенФуд Тянь-Шань" (макаронные изделия) и АО "АлЭС Капшагайская ГЭС". В прошлом году предприятиями города произведено продукции на 113954,8 млн тенге, что составило 135,6% к объему 2020 года.

Кроме того, в 2021 году в городе открыто несколько новых предприятий в основном в продовольственной сфере, открываются тепличные хозяйства и рыбные производства.

Отчитываясь в октябре прошлого года перед депутатами маслихата, аким Нурлан Куматаев перечислил "болевые точки" города. Это стремительно устаревающие коммунальные сети, ветшающее жилье, недостаточные темпы расселения. Аким заверил, что постепенно проблемы решаются. Также, отметил Куматаев, растет доля экономически активного населения.

Таким образом, у Капшагая есть все возможности для старта в новом качестве областного центра. Несомненно, город ждут серьезные изменения, но его качественное развитие в большей степени зависит от эффективности управления, чем от бюджетных вложений. Источник - turanpress.kz

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