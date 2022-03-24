Россия: Good by, ВТО! - В.Катасонов

08:01 24.03.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 24.03.2022



В санкционной войне нужны быстрые и решительные шаги по перестройке всей экономики



Россия может не дожить до круглой даты своего 10-летнего пребывания во Всемирной торговой организации (ВТО).



В далеком 1993 году Москва начала переговоры по вопросу о вступлении в ВТО, где на тот момент состояло более 90% всех государств мира. ВТО – преемница Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), созданного в 1947 году. Официально заявленная цель ВТО – содействие развитию международной торговли путем снятия тарифных и нетарифных барьеров, выработки единых правил торговли и контроля за их соблюдением.



Переговоры о вступлении России в ВТО продолжались 18 лет и завершились подписанием 16 декабря 2011 года протокола о присоединении нашей страны к данной организации (с российской стороны документ подписала тогдашний министр экономического развития РФ Э. Набиуллина). Некоторое время в стране еще шли дискуссии по поводу того, стоит ли нам ратифицировать протокол, но в конце концов Госдума его ратифицировала, и с 22 августа 2012 года Россия присоединилась к ВТО, став ее 156-м членом.



Это решение было "продавлено" либерально-экономическим блоком вопреки трезвым аргументам противников членства в ВТО. Главный аргумент противников – демонтаж таможенных барьеров, требуемый правилами ВТО, убьет остатки промышленности и других отраслей реального сектора экономики. Так и произошло. С момента вступления России в ВТО по август 2019 г. средневзвешенный импортный тариф в России снизился примерно в два раза, на 4,2 процентных пункта, до 4,8%. Для некоторых групп российских товаров снижение было большим. Например, средневзвешенная ставка для продовольственных товаров снизилась за семь лет примерно на 4,5 процентных пункта, на текстиль, текстильные изделия, обувь и на кожевенное сырье – примерно на 6 пунктов.



Пострадали и предприятия реального сектора экономики страны, и бюджет. По оценкам, за первые пять лет членства в ВТО бюджет недосчитался поступлений пошлин на сумму 800 млрд. руб. Главными бенефициарами вступления России в ВТО стали ее торговые партнеры (они же – конкуренты). Они внимательно следили за тем, чтобы Россия скрупулезно выполняла все требования организации: не допускала государственного субсидирования своих экспортеров, обеспечивала выход цен на внутреннем рынке на уровень мирового рынка и т. д. Против России стали подаваться многочисленные иски в арбитражный суд ВТО, который почему-то выносил решения преимущественно в пользу истцов. Как мы помним, в 2014 году в связи с первыми санкциями против России Москва приняла ряд решений по импортозамещению. К сожалению, ни одно из решений не было выполнено до конца, некоторые были просто провалены. Тем не менее ряд западных стран пытались обвинить Москву, что она импортозамещением якобы нарушает правила ВТО. Вот лишь один пример: в декабре 2021 года офис торгового представителя США (USTR) при ВТО выдвинул очередную жалобу против России. Мол, она усиливает государственный контроль над экономикой из-за программы импортозамещения.



К сожалению, никаких серьезных оценок результатов пребывания России в составе ВТО министерством экономического развития и другими ведомствами не проводилось. Этим занимались преимущественно независимые эксперты, которые заключали, что с каждым годом убытков от пребывания России в ВТО все больше. Особенно сомнительным это пребывание стало с 2014 года, когда против Российской Федерации начали вводиться экономические санкции, шедшие вразрез с международным правом и уставом ВТО. Нарастающий вал санкций против России при молчаливом согласии со стороны ВТО стал серьезно подрывать авторитет этой организации.



Начавшаяся в конце февраля сего года санкционная война против России ярко продемонстрировала, что США и их союзники откровенно игнорируют правила ВТО, заменяя их соображениями политической целесообразности. Блокировка значительной части экспорта и импорта Российской Федерации беззаконна с точки зрения международного права и устава ВТО. Кроме того, она серьезно бьет по мировой экономике. Даже Международный валютный фонд проявил беспокойство по данному вопросу, предупредив, что санкции могут стать триггером мирового финансово-экономического кризиса. А руководство ВТО в лице ее генерального директора госпожи Нгози Оконджо-Ивеалы (Ngozi Okonjo-Iweala) молчаливо поддерживает санкционный беспредел (эта дама, по происхождению нигерийка, является гражданкой США).



То, что творится сейчас в ВТО, можно видеть на двух событиях. В Конгрессе США на прошлой неделе был запущен законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией". Цель – лишить РФ режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле с Америкой. Законопроект 18 марта прошел голосование в палате представителей Конгресса США. За проголосовали 424 члена палаты представителей, восемь конгрессменов выступили против. Законопроект передан в верхнюю палату конгресса.



А Япония уже лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования, о чем 16 марта заявил премьер-министр Фумио Кисида.



Решения США и Японии нелегитимны, ибо обе страны являются членами ВТО и в одностороннем порядке лишать какого-то другого члена ВТО статуса страны с РНБ не имеют права. Такое решение может выносить лишь ВТО на основе специальных процедур рассмотрения и голосования.



Несколько ранее Вашингтон поставил в ВТО вопрос о приостановке членства России в этой организации. Однако не все страны-члены ВТО готовы поддержать инициативу Вашингтона. Поэтому США решили действовать напролом и продавить решение по России не в Женеве (где находится штаб-квартира ВТО), а в конгрессе.



Если смотреть на ситуацию, то надо признать: хотя де-юре Россия еще состоит в ВТО, де-факто она уже вне этой организации. США и их союзники вытолкали Россию оттуда. И, наверное, коллективному Западу за это надо сказать спасибо. У России развязаны руки, и она может определять свою политику в сфере внешней торговли без оглядки на "ключевых акционеров" организации (прежде всего, США). Осталось лишь выполнить некоторые формальности, чтобы оформить выход из ВТО де-юре.



По этой причине 21 марта фракция "Справедливая Россия - За правду" (СПЗП) внесла в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Инициатива призвана защитить национальные интересы страны и стать самозащитой в ответ на санкционное давление Запада. Полное название документа: "О денонсации Российской Федерацией Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации и признании утратившим силу Федерального закона № 126-ФЗ от 21 июля 2012 г. "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 15 апреля 1994 г."".



Глава фракции СРЗП Сергей Миронов прокомментировал законодательную инициативу: "Последствия от участия в ВТО мы пожинаем сейчас, когда Россию начали массово отрезать от западных товаров и технологий. Кто-то считает, что для России ВТО стало благом, я же эту позицию не разделяю. Данная организация принесла немало вреда экономике России, поэтому в условиях санкционного давления наша страна должна незамедлительно выйти из ВТО".



Хотелось бы верить, что в ближайшее время Россия окончательно покинет ВТО. Однако это лишь первый шаг. Если мы хотим выстоять в санкционной войне и выйти из нее победителями, нужны быстрые и радикальные шаги по перестройке как сферы внешнеэкономических отношений, так и всей экономики. Стратегической целью такой перестройки должна стать "индустриализация 2.0". А целью самой индустриализации – создание независимой и самодостаточной экономики, неуязвимой для любых санкций со стороны наших геополитических противников.



Индустриализация может проводиться лишь в условиях защиты внутреннего рынка от внешних конкурентов. Самая известная в истории индустриализация – промышленная революция в Англии (конец 18 – начало 19 в.) проводилась в условиях жесткого протекционизма. России сегодня необходимо восстановление разрушенных за тридцать лет таможенных барьеров.



Впрочем, таможенный протекционизм – необходимое, но не достаточное условие экономического восстановления России. Опыт советской индустриализации показывает, что в сфере внешнеэкономических отношений необходимо установление государственной монополии внешней торговли и государственной валютной монополии. Источник - fondsk.ru

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