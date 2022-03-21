По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?

08:19 24.03.2022 Военная операция России на Украине вызвала ожидаемо жесткую реакцию Запада. США, страны Евросоюза (ЕС) и Великобритания приняли сразу несколько пакетов санкций, в том числе против финансового, энергетического, транспортного и технологического секторов российской экономики. Вслед за ограничением работы платежных систем Visa и MasterCard многие иностранные компании объявили о частичном или полном прекращении деятельности на территории России. Однако далеко не все государства поддержали санкционную кампанию. Более того, в Китае и Индии уже заговорили о расширении сотрудничества с Россией. "Лента.ру" разбиралась, почему "азиатские гиганты" решили поддержать северного соседа и что надеются получить взамен.



Дружба без преград

Россия развивает дружеские отношения с Китаем вот уже почти десять лет - с тех пор, как глава КНР Си Цзиньпин в 2013 году занял пост председателя Коммунистической партии Китая (КПК). Еще в 2019 году он заявил, что "за прошедшие 70 лет китайско-российские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня", а отношения с президентом России Владимиром Путиным охарактеризовал как глубоко личную дружбу.



В начале февраля Путин по приглашению Си Цзиньпина посетил открытие зимней Олимпиады в Пекине. Визит стал поводом для полноформатных переговоров, в результате которых стороны подписали пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, а также договорились довести объем двусторонней торговли до 250 миллиардов долларов.



Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах



После объявления Путиным начала спецоперации на Украине 24 февраля власти Китая не осудили действия Кремля и не называли операцию "вторжением". Однако Си Цзиньпин призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров для деэскалации ситуации и заявил, что Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств.



В последнее время ситуация на востоке Украины резко изменилась и привлекает повышенное внимание международного сообщества



Си Цзиньпин

генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая

Тем не менее после введения западными странами санкций в отношении России официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) КНР Чжао Лицзянь заявил о вреде экономических ограничений в вопросе урегулирования кризиса. Он указал, что введенные санкции создают новые проблемы, ведущие к взаимному проигрышу и множественным экономическим потерям.



Воздержалась от осуждения операции России на Украине при голосовании в Совете безопасности ООН и Индия. Правительство этой страны продолжает соблюдать нейтралитет - как и политическое руководство Китая, оно призывает к прекращению боевых действий и возвращению к дипломатическому диалогу, избегая критики действий России.



Особое внимание к кризису на Украине привлекла гибель 22-летнего индийского студента в Харькове. Случившееся вызвало негодование в индийском обществе, которое обернулось требованием к властям принять немедленные меры по организации эвакуации более 20 тысяч индийцев, находящихся на Украине.



Нарендра Моди и Владимир Путин

Нарендра Моди и Владимир Путин



Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости



Позднее премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопросы вывоза индийский граждан с Украины. Путин заверил, что все указания переданы военным, и они делают все возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз иностранцев из зоны боевых действий и их возвращение на родину.



Оперативная реакция российских властей и обещание расследовать гибель студента позволила сгладить возможные последствия и сохранить дружеские отношения с индийской стороной. Не последнюю роль, правда, в этом сыграл и прагматичный настрой официального Дели: санкции западных государств и их попытки экономической изоляции России открывают новые заманчивые краткосрочные и долгосрочные перспективы не только для Китая, но и для Индии.



Азиатские гиганты

На сегодняшний день Китай является ключевым экономическим партнером России. Рост торговли за десять лет составил около 165 процентов. Товарооборот в 2021 году увеличился на 35,9 процента и по сравнению с 2020 годом составил 146 миллиардов долларов. В планах России и Китая - увеличить его до 200 миллиардов к 2024 году.



Однако в экономических взаимоотношениях двух стран наблюдается значительный дисбаланс. В то время как на Китай приходилось примерно 18 процентов общего товарооборота с Россией, российская доля в китайском товарообороте составила чуть более двух процентов.



В условиях санкций и запрета со стороны западных стран поставок в Россию ряда высокотехнологичных товаров (микроэлектроника, морское и навигационное оборудование), продукции военного и двойного назначения, самолетов и запасных частей, товаров для использования в авиации и космической индустрии, оборудования и технологий для нефтепереработки, а также сокращения спроса на российские энергоносители этот дисбаланс будет увеличиться.



Фото: Shizuo Kambayashi / AP



По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" (ЦКЕМИ НИУ ВШЭ) Василия Кашина, ограничения, наложенные на Россию, сделают Китай главным торговым партнером нашей страны на десятилетия вперед, что неизбежно скажется на координации в военной и политических сферах. "Тут уже все будет довольно однозначно. Ситуация, при которой мы будем зависеть от одного Китая, потребует от нас некоторой корректировки политики", - считает эксперт.



Нельзя говорить, что мы будем "младшим партнером", но учитывать интересы Китая нам придется в гораздо большей степени, чем раньше, и это будет выражаться в том числе и в каких-то совместных действиях в военной сфере - скорее всего, в регионе Северо-Восточной Азии



Василий Кашин

директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

В таких условиях особо значимым для России становится партнерство с Индией, руководствующейся собственными устремлениями, которые в глобальном и региональном масштабе чаще не идут вразрез с интересами России. И для Москвы, и для Нью-Дели двусторонние российско-индийские отношения имеют самостоятельную ценность.



На сегодняшний день Индия является ведущим импортером удобрений, нефти и растительного масла, а российская сторона - одним из основных поставщиков этих товаров. Помимо углеводородов и удобрений, индийская сторона закупает у России продукцию военно-промышленного комплекса и ядерной энергетики. В свою очередь, Индия экспортирует в Россию фармацевтические, сельскохозяйственные и другие товары.



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Однако товарооборот между государствами значительно уступает российско-китайскому сотрудничеству. В минувшем году он составил около 12 миллиардов долларов, что стало рекордным показателем за всю историю торговых отношений Индии и России. Тем не менее Путин и Моди в ходе встречи в Нью-Дели в рамках российско-индийского саммита "Россия - Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" оценили объем двусторонней торговли как "не соответствующий потенциалу стратегического партнерства" и заявили о необходимости активизации усилий по наращиванию взаимной торговли для достижения целевого показателя в размере 30 миллиардов к 2025 году.



Не отменили это стремление и новые санкции, которые значительно усложнили для Индии систему расчетов с Россией. Отключение России от SWIFT парализовало около 500 миллионов долларов за уже отправленные в Россию товары.



Как сообщила газета The Hindu, правительство Индии уже распорядилось создать группу для изучения влияния западных санкций против России на индийскую экономику. В нее вошли представители министерств продовольствия и по делам потребителей, удобрений, торговли, иностранных дел, нефти и природного газа.



По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Алексея Куприянова, ранее Россия в отношениях Индии и Китая исполняла роль медиатора, при этом медиатора такой силы, которая помогала найти государствам взаимопонимание в том случае, если отношения заходили в тупик. Теперь объективные обстоятельства делают вероятным сценарий более тесного сближения России с Поднебесной.



Индийцы крайне обеспокоены тем, что по результатам западных санкций Россия может еще больше сблизиться с Китаем, и пытаются этого не допустить. Именно поэтому они не планируют сворачивать дальнейшее сотрудничество с Россией - потому что это лишь толкнет Россию в китайские объятия



Алексей Куприянов

старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Игнорирование угроз

Несмотря на привлекательность пустот, образовавшихся в российском экономическом пространстве, и Пекин, и Нью-Дели имеют тесные торговые отношения с Вашингтоном. Так, США - третий по величине торговый партнер Китая после АСЕАН и ЕС (если оценивать не по отдельным странам, а по макрорегионам).



755,6

миллиарда долларов составил торговый оборот между Китаем и США в 2021 году



Более обширные экономические связи позволяют США требовать от Индии и Китая соблюдения санкционного режима против России, так как оба государства зависят от иностранных технологий, от западной интеллектуальной собственности, от поставок комплектующих и разработок европейских и американских компаний.



В Белом доме уже рассматривают возможность введения санкций против Индии из-за импорта российского оружия и позиции в отношении спецоперации России на Украине.



Индия сейчас является действительно важным партнером США в области безопасности, и мы это ценим. Я надеюсь, что руководство Индии решит, что настало время дистанцироваться от России



Дональд Лу

помощник государственного секретаря США

По словам директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василия Кашина, злоупотребление американской стороной своей ролью в мировых финансах может вызвать негативную реакцию у индийских властей, которые "очень жестко оберегают самостоятельность своей внешней политики".



Индия совершенно не видит себя в качестве "младшего партнера" США, которому указывают, с кем можно дружить, а с кем нет. Попытки жесткого и грубого давления вызовут крайне отрицательную реакцию



Василий Кашин

директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Джен Псаки

Джен Псаки



Фото: Patrick Semansky / AP



Подобные угрозы поступают и в адрес Китая. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала Китаю "значительные последствия" от США за нарушение санкций против России из-за ситуации на Украине. Однако китайское правительство не раз заявляло, что не приемлет одностороннего экономического давления и применения принципа экстерриториальности.



При рассмотрении вопроса Украины и отношений с Россией американской стороне необходимо строго и точно учитывать озабоченность Китая и не допускать ущемления прав и интересов китайской стороны



Чжао Лицзянь

официальный представитель Министерства иностранных дел КНР

Кашин обратил внимание, что наложение санкций на Китай - это на порядок более опасное дело, чем наложение санкций на Россию. Он объяснил, что китайская экономика контролирует многие ключевые производственные цепочки и является ключевым рынком для многих американских бизнесов, что потребует гораздо более аккуратного санкционного давления на КНР.



Британская газета The Guardian со ссылкой на источники сообщает, что власти Китая уже приняли решение направить экономическую помощь России на фоне спецоперации на Украине. Источник подчеркнул, что в Пекине всерьез настроены на сотрудничество с Москвой, поскольку такая инициатива якобы исходит от Си Цзиньпина, которого с Путиным "объединяет мнение о США как о деспоте".



Фото: Bikas Das / AP



Не желает отказываться от сотрудничества с Россией и Индия. Так, страны рассматривают возможность перейти к торговым расчетам в рублях и рупиях. Новый механизм позволит индийским экспортерам получать оплату за свои товары в национальной валюте вместо долларов и евро. Планируется, что российский банк для этого должен открыть счет в индийском, а индийский - в российском.



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Попытки экономического давления на страны фактически переводят противостояние в политическую плоскость. Экономическое благополучие государства становится предметом торга, которым приходится жертвовать в знак политической лояльности тому или иному блоку стран. И Китай, и Индия считают себя исключительно самостоятельными игроками в международном пространстве. Власти этих стран не желают подчиняться политической воле США, терять выгоду от сотрудничества с Россией и считают оскорбительными наставления, диктующие, как и на каких условиях выстраивать отношения с другими государствами.



Россия останется стратегическим партнером и для Китая, и для Индии. Однако в условиях потери Россией иных альтернатив сотрудничество будет диспропорциональным. С большей вероятностью российская сторона сохранит за собой и роль медиатора в индийско-китайских отношениях. Индия не заинтересована в потере поставщика товаров военно-промышленного комплекса и в стремительном сближении России с Поднебесной. Китай, в свою очередь, не заинтересован в разрыве российско-индийского сотрудничества, чтобы не допустить сближения Индии с США.



21 марта 22 Источник - lenta.ru

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