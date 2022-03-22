Арабы благодарят Кадырова за воссозданный на Украине дух Джихада

08:24 24.03.2022

Арабы благодарят Кадырова за воссозданный на Украине дух Джихада

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из Арабского мира ему приходят сообщения с благодарностями за то, что ему удалось воссоздать истинный дух Джихада, который был искажен ИГИЛ (организация запрещена в РФ) и иными террористическими группировками, созданными Западом для осквернения Ислама.



"Благодарим вас, муджахиды… Клянусь Аллахом, все свободные народы гордятся вами… Глаза слезятся при виде вашей человечности: вы жертвуете собой, чтобы защитить мирных жителей, которых украинские нацисты сделали живыми щитами. Благодарим вас за кадры, укрепляющие в нас гордость за вас и настоящий Ислам, построенный на сунне нашего Пророка Мухаммада", - написал Кадырову арабский подписчик.



Также Кадыров рассказал, что сейчас чеченские подразделения работают в Мариуполе, спасая мирное население. "Миссия проходит в сложных условиях. Командование на данном участке проводит мой дорогой брат Тимур Ибриев", - добавил он.



Авторы: АЛЕКСАНДР ШЛЯПНИКОВ