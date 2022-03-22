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|Главреда "Навальный Live" Баулину убило ракетой в Киеве
09:09 24.03.2022
Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве в ходе исполнения редакционного задания, сообщает издание.
"Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы", – пишет The Insider.
До этого Оксана Баулина работала в ФБК, сотрудничала с "Радио Свобода" и "Медиазоной".
В 2017 году "Радио Свобода" выпустило документальный фильм про Оксану Баулину – на тот момент она работала главным редактором канала "Навальный Live".