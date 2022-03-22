"Это будет катастрофа". Где страны ЦентАзии возьмут Интернет, если Россию отключат от глобальной Сети?

09:14 24.03.2022 "Это будет катастрофа". Где страны Центральной Азии возьмут Интернет, если Россию отключат от глобальной Сети?



Может ли Россия, блокирующая западные социальные сети и независимые СМИ, вообще отказаться от глобального интернета? Что в этом случае будет делать Казахстан, который подключен к Сети через Россию? А что будет с другими странами Центральной Азии?



КАКИЕ ПРОВАЙДЕРЫ ОТКЛЮЧИЛИ РОССИЮ ОТ СЕТИ?



После вторжения России в Украину всемирно известные бренды и крупные технологические компании отказались работать с Россией. В число компаний, разорвавших отношения с Москвой, входят Gogent и Lumen Tecnologies – крупнейшие в мире магистральные интернет-провайдеры.



В письме клиентам в России от 4 марта Cogent предупредил, что оборудование российских провайдеров будет отключено, и призвал их забрать его в течение 30 дней.



Талгат Нурлыбаев

Талгат Нурлыбаев

– Грубо говоря, крупный провайдер Gogent вытащил свои кабели у российских провайдеров, которые стояли на стыке, и все – через Cogent интернет уже не идет, – говорит директор общественного объединения Internet Society Kazakhstan Талгат Нурлыбаев.



Даг Мадори, директор по интернет-исследованиям в компании Kentik в США, курирующей работу сетей, сообщил в своем посте, что клиентами Cogent в России являются российская государственная телекоммуникационная компания "Ростелеком", национальный оператор "Транстелеком", VEON и "МегаФон". "Ростелеком" и "Транстелеком" получают интернет и через Lumen. Свое решение отключить Россию эта компания объяснила вопросами безопасности. Эксперты в области телекоммуникаций говорят, что Lumen является крупным международным поставщиком данных в Россию.



Несмотря на заявление Lumen о разрыве связи с Россией, Даг Мадори, директор Kentik по интернет-исследованиям, сообщил Азаттыку, что компания еще не приостановила деятельность в России. Фактически Cogent отключил в России только "Транстелеком" и небольшие телекоммуникационные компании.



– Я не знаю, в чем проблема, но эти компании, похоже, не заинтересованы в изоляции России. Если бы Lumen и Cogent полностью прекратили транзит через Россию, это коснулось бы не только российского интернета, но и интернета в Казахстане и других странах Центральной Азии, – говорит Мадори.



КАК ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СВЯЗАН С КАЗАХСТАНОМ?



Казахстан подключен к интернету через Россию, а та – через точки обмена трафиком в Европе.



– Не менее 95 процентов интернет-трафика в Казахстане проходит через Россию, – говорит директор Internet Society Kazakhstan Талгат Нурлыбаев.



Крупнейшим интернет-провайдером в Казахстане является АО "Казахтелеком" (он же – единственный акционер компаний "Алтел" и "Теле2", он же – владелец 51 процента акций "Кселл"). В компании Азаттыку сообщили, что "Казахтелеком" имеет контракты по обеспечению доступа к сети интернет с "рядом международных провайдеров разных стран, в том числе и с Российской Федерацией, при этом используются независимые резервные маршруты".



Директор по анализу интернета компании Kentik в США Даг Мадори, контролирующий сети, говорит, что казахстанский интернет полностью зависит от России, поэтому "любые изменения в российском интернете повлияют на связь в Казахстане". По его словам, "Казахтелеком", крупнейший провайдер в стране, получает международную полосу пропуска или транзит через пять российских компаний – "Ростелеком", "Транстелеком", "Мегафон", VEON и China Mobile (Russia).



Даг Мадори сделал это заявление на основе инструмента Kentik, который отслеживает работу сетей и показывает, как телекоммуникации связаны с транзитом. Washington Post называет Мадори "человеком, который может видеть интернет" – за техническую способность видеть то, что другие не могут.



Директор общественного объединения Internet Society Kazakhstan Талгат Нурлыбаев также говорит, что казахстанские провайдеры подключены к глобальному интернету через Россию.



По его словам, основные контент-провайдеры, такие как YouTube, Facebook, находятся в США, какая-то часть контент-провайдеров находится в Европе. К этим контент-провайдерам надо подключиться, проложив линии связи. Это оптико-волоконные кабели, которые прокладываются под землей и океаном. Через определенный промежуток стоит оборудование, которое усиливает уровень сигнала, снизившийся при прохождении через кабель. Основные соединения между континентами, между странами прокладывают провайдеры первого уровня − Tier-1.



Прокладка подводного электрического кабеля и оптического волокна в Западной Франции. Так компания ERDF тянет сеть на бретанский остров Бель-Иль-ан-Мер, где живет 5000 человек. 11 марта 2015 года.

Прокладка подводного электрического кабеля и оптического волокна в Западной Франции. Так компания ERDF тянет сеть на бретанский остров Бель-Иль-ан-Мер, где живет 5000 человек. 11 марта 2015 года.

Нурлыбаев говорит, что еще одним важным элементом глобальной инфраструктуры интернета является точка обмена трафиком (Traffic Exchange Point – IXP), куда сходятся все крупные и региональные провайдеры. К примеру, российские провайдеры подключены к точкам обмена трафиком в Европе. Эксперт напомнил, что LINX (London Internet Exchange), глобальная точка обмена трафиком в Лондоне, недавно отключила Россию от интернета. Однако в министерстве цифрового развития России заявили, что отключение "МегаФона" и "Ростелекома" от точки интернет-трафика LINX не повлияет на скорость интернета в России, а трафик будет приниматься с других точек обмена.



– Я не думаю, что "Казахтелеком" подключен к глобальным точкам обмена трафиком. Соответственно, он должен действовать через российских провайдеров или российские точки обмена трафиком. В России точки обмена трафиком не имеют глобального значения, но для СНГ они имеют региональное значение, – говорит Нурлыбаев.



ОСТАНЕТСЯ ЛИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ БЕЗ ИНТЕРНЕТА, ЕСЛИ РОССИЯ ИЗОЛИРУЕТСЯ ОТ МИРОВОГО ИНТЕРНЕТА?



По мнению экспертов, маловероятно, что крупнейшие мировые провайдеры отключат Россию от интернета, поскольку это было бы равносильно тому, чтобы оставить и без того оказавшееся в ловушке население России без альтернативной информации. После вторжения в Украину российские власти заблокировали более 100 независимых СМИ в стране. Недавно Тверской районный суд Москвы признал корпорацию Meta экстремистской организацией и запретил ее социальные сети Facebook и Instagram. Сейчас начали говорить, что Россия может изолировать себя от глобального интернета и перейти к "своему отдельному интернету", который она подготовила несколько лет назад.



Москва впервые инициировала переход на автономный интернет в 2014 году, когда США ввели санкции против России после аннексии Крыма. Тогда член Совета Федерации Максим Кавджарадзе призвал к созданию "независимой от США" информационной системы, которую можно было бы использовать в России, и предложил назвать ее "Чебурашкой" или "Крокодилом Геной", персонажами из советского мультфильма. Шутка, вызвавшая улыбку присутствующих, позже стала реальностью – Госдума одобрила проект о "суверенном интернете". В народе его прозвали "чебурнет".



Закон о суверенном интернете вступил в силу в России в ноябре 2019 года. Согласно закону, операторы связи обязаны установить в своей сети устройство, которое "защитит их от угроз и сможет фильтровать трафик". Данное оборудование позволяет ограничивать информацию, запрещенную к распространению в России.



Закон усиливает государственный контроль за точками обмена трафиком операторов. По данным российских властей, Роскомнадзор сможет централизованно управлять трафиком и блокировать сигнал, поступающий от внешних точек обмена трафиком, подключенных к провайдерам. В таких условиях зарубежные сайты в России и российские сайты с серверами, расположенными в других странах, открываться не будут.



Год назад заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия технически готова отключить глобальный интернет и перейти к суверенному Рунету. Россия неоднократно тестировала работу рунета в 2019-2021 годах и сообщала, что "проверка прошла успешно".



В связи с этим возникает закономерный вопрос: "Может ли Россия вместе с собой отключить и Казахстан от глобального интернета?"



В ответе "Казахтелекома" на запрос Азаттыка говорится, что если Россия перейдет на автономный интернет, это не отразится на доступе к сети в Казахстане, поскольку в нашу страну интернет доставляется в том числе и "транзитом" через территорию России с точкой терминации в Европе.



В "Казахтелекоме" говорят, что для минимизации рисков увеличивают и масштабируют присутствие за рубежом. Так компания намерена организовать отказоустойчивую сетевую архитектуру за пределами Казахстана, используя альтернативные маршруты, позволяющие обеспечить соединение без транзитных автономных систем и операторов.



В Beeline Kazakhstan, у которого в стране более 10 миллионов пользователей, сообщили Азаттыку, что отказ России от использования глобального интернета не повлияет на клиентов Beeline в Казахстане.



"Билайн Казахстан совместно с TNS-Plus (обе компании входят в группу компаний VEON) развили разветвленную магистральную сеть с подключением ко многим крупным провайдерам в соседних странах. Это означает, что если по какой-то причине один из доступных каналов (например, российский) не будет обеспечивать достаточный уровень качества, трафик будет направлен через другие страны (Китай, Европу).



Заместитель министра цифрового развития, инноваций и развития аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек также сообщил, что если Россия перейдет на автономный интернет, Казахстан сможет подключиться к глобальному интернету через Китай. Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса, Асхат Оразбек сообщил, что Казахстан подключен к интернету не только через Россию, но и Китай. По его словам, сколько трафика Казахстан получает из Европы, столько может получать и через Китай.



Однако эксперты считают, что подключение через Китай не станет альтернативой трафику из России, и в этом случае скорость интернета существенно снизится.



– Трафик из Европы через Китай географически слишком длинный, поэтому скорость интернета снижается. Трафика в Китай по существующим каналам связи не так много, поэтому, прежде чем устанавливать интернет-соединение через Китай и сделать ее альтернативой России, необходимо увеличить поток трафика, – говорит Мадори.



Если Россия отключится от глобального интернета, все страны Центральной Азии могут остаться вне Сети.

Если Россия отключится от глобального интернета, все страны Центральной Азии могут остаться вне Сети.

По словам Мадори, транзит интернета в Казахстан через China Telecom незначителен.



– Это [заявление вице-министра] показывает его некомпетентность. Оно удручает. Чиновники абсолютно не понимают проблему, во-вторых, не осознают серьезность положения Казахстана. Во-первых, есть китайский фаервол (система, блокирующая западные социальные сети и сайты), но даже если бы его не было, было бы не очень хорошо, потому что будут большие задержки. До Европы и до Америки через Китай и через Тихий океан – это довольно большой промежуток даже для электромагнитных сигналов, которые идут по кабелю интернета. Все равно будут большие задержки, и будет дорого, – говорит Талгат Нурлыбаев.



Это означает, что если Россия отключится от глобального интернета, все страны Центральной Азии могут остаться вне Сети.



Мадори говорит, что Россия вряд ли изолирует себя от глобального интернета, но если откажется, "это будет катастрофа для всей Центральной Азии".



По словам Мадори, если основные провайдеры интернет-транзита в России перестанут работать или Россия перестанет работать, Казахстан, как и Россия, будет отрезан от глобального интернета.



– Поскольку Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подключаются к мировому интернету через Казахстан, эти страны также будут отключены от глобального интернета. По его словам, это затронет Туркменистан и Монголию, но не так, как другие государства Центральной Азии, поскольку эти страны также получают интернет-транзит через Иран и Китай.



– Если Путину придет голову, что надо Россию отключить от интернета, то он скажет: "Давайте и всю Центральную Азию отключим". Мы ведь видим, что России абсолютно плевать на своих союзников, хотя нас трудно назвать союзниками. Нас можно назвать сателлитами. На своих сателлитов ей глубоко наплевать. Все другие страны Центральной Азии подключены к интернету через Казахстан. Поэтому эта проблема не только Казахстана, это региональная проблема", – считает Талгат Нурлыбаев.



Ельнур Алимова, казахская служба РСЕ/РС Источник - rus.ozodi.org

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