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Госуправление по-кыргызски. "Трое министров будут "отвечать головой" за обеспечение продбезопасности", - глава ГКНБ К.Ташиев
09:51 24.03.2022

11:31, 24 марта 20225 916

Tazabek - Главная задача в стране в неспокойное время - обеспечение продовольственной безопасности. Об этом сегодня, 24 марта, в ходе заседания Кабинета министров по обсуждению антикризисного плана сказал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, министр экономики Данияр Амангельдиев, министр финансов Алмаз Бакетаев и министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев несут персональную ответственность по запасам продуктов.

"Заранее, ребята, работайте. Кто за это ответственный, заранее заключайте контракты и заранее начинайте работать. Если возникнут какие-то вопросы по продовольственной безопасности, то эти 3 министра будут "отвечать головой", - сказал он.

В свою очередь председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров добавил, что запасов продуктов стране сейчас достаточно, но то, о чем говорил Камчыбек Ташиев "касается недобросовестных граждан, которые стараются получить выгоду в неспокойное время".
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1770544/?f=cp

Источник - tazabek.kg
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