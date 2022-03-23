Армия Z взяла Изюм

11:03 24.03.2022

Изюм полностью перешел под контроль России |

К утру 24 марта подразделения Армии России полностью взяли под контроль город Изюм, за который шли напряженные бои.



Об установлении контроля над стратегически важным городом Харьковской области сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.



Кроме того, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.



В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в н. п. Даниловка, южнее Киева, штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в н. п. Бахмут, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанске.



Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины.



Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ. Российскими средствами ПВО уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата в районах н. п. Старая Марковка и Харьков.