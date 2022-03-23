Патрик Бьюкенен: Раздел Украины и судьба Зеленского

11:20 24.03.2022

Патрик Бьюкенен: Раздел Украины станет судьбой Зеленского

Президент "Незалежной", вероятно, не сможет пережить отказ от права собственности на Донбасс или Крым

Патрик Бьюкенен



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"Пришло время встретиться, время поговорить… время восстановить территориальную целостность… для Украины", - заявил президент Владимир Зеленский.



Зеленский добавил, что для Москвы необходимость в переговорах еще больше. "В противном случае потери России будут настолько велики, что нескольких поколений не хватит, чтобы восстановиться".



Тем не менее, президент России Владимир Путин, похоже, испытывает меньшее давление, чтобы встречаться и говорить. О чем это нам говорит?



Зеленский верит, что дальнейшие боевые действия принесут Украине не столько пользы, сколько выставят его стране высокую цену. И он хочет, чтобы они закончилась.



Что касается Путина, то, как заявил в воскресенье министр обороны США Ллойд Остин, "он не смог достичь целей, которых он хочет достичь, так быстро, как он хочет их достичь". Путину нужно больше времени.



Президент России начал спецоперацию на Украине (формулировка автора исправлена редакцией) уже после так называемой "Крымской весны", а Луганск и Донецк уже объявили о своей независимости от Киева.



Тем не менее, российские войска сейчас находятся в Мариуполе на Азовском море, завершив строительство "сухопутного моста" из России через Донбасс в Крым, а оттуда они на полпути в Одессу, последний крупный украинский порт на Черном море.



В то время как украинская армия и граждане оказали более ожесточенное сопротивление, чем ожидалось в Москве, Россия продвигается вперед.



ВС РФ еще не взяли Киев или Харьков, но расширили контролируемые Россией территории Донецка, Луганска в сравнении с теми, что были у них до начала спецоперации.



"Чем все это закончится?" - генерал Дэвид Петреус, как известно, задал этот вопрос по дороге в Багдад.



Никакое политическое решение не представляется более вероятным, чем новый раздел Украины, когда земли к востоку от реки Днепр и вдоль побережья Азовского и Черного морей будут переданы Москве, а запад Украины будет объявлен нейтральным государством - как Австрия или Финляндия во время холодной войны.



Проблема с таким вероятным исходом заключается в том, что Зеленский исключил какие-либо территориальные уступки или передачу земель от Украины России. И он стремится "восстановить" Украину в неких прежних границах, в том числе вернуть в ее состав Донбасс и даже Крым. При этом Зеленский, вероятно, не сможет пережить передачу контроля над какой-либо украинской землей России.



"Территориальная целостность" Украины является решающим вопросом в прекращении боевых действий. Но именно здесь обеим сторонам кажется невозможным прийти к соглашению.



Единственный вопрос, по которому обе стороны, скорее всего, согласятся в любом мирном урегулировании, - это вопрос, который должен был быть согласован до 24 февраля 2022 года. Речь идет об официальном заявлении Киева о том, что Украина никогда не вступит в альянс НАТО, созданный для сдерживания России и, при необходимости, для нанесения поражения России в войне.



Взятая Вашингтоном риторика (в частности, личные заявления Джо Байдена в адрес Путина, которые в Кремле назвали "непростительными"), по-видимому, исключает какую-либо роль американской дипломатии в переговорах о прекращении боевых действий на Украине. Другие страны - Израиль, Турция, Франция, Германия - поддерживают регулярные отношения и постоянный контакт с Путиным, который сидит и размышляет на вершине крупнейшего в мире ядерного арсенала.



И подумайте о той моральной дилемме, в которую себя поставили США. Наш президент говорит, что США и НАТО не будут предоставлять Украине оружие, в том числе подержанные МИГи, которые могут заставить Россию принять ответные меры против США или НАТО, или пойти на риск Третьей мировой войны, или подвергнуть риску применение Россией тактического ядерного оружия. Потому что Украина не является членом НАТО.



Однако, если, к примеру, на Латвию, где проживает 5% от численности населения Украины, будет совершено нападение, мы вступим в военное столкновение с Россией, и к черту риск Третьей мировой войны или возможного возмездия России с применением атомного оружия.



На войне моральное состояние относится к материальной стороне, как три к одному, сказал Наполеон. К сожалению, то, что цинично сказал Джордж Бернард Шоу, также похоже на правду: на войне бог стоит на стороне больших батальонов.



Зеленский, вероятно, не сможет пережить отказ от права собственности на любую украинскую землю - будь то Крым или Донбасс. Но, возможно, единственный вопрос, по которому почти все сейчас согласны, заключается в том, что Украина отказывается от своего права вступить в альянс НАТО.



Автор - Патрик Джозеф "Пэт" Бьюкенен - американский политик и публицист, в 1969-2000 гг. - идеолог крайне правой фракции Республиканской партии. В 1969-1974 гг. - помощник и спичрайтер президента Ричарда Никсона. В 1974 году - советник президента Джеральда Форда. В 1985-1987 гг. - руководитель отдела по связям с общественностью администрации президента Рональда Рейгана. Баллотировался в президенты в 1992 и 1996 гг. от Республиканской партии и в 2000 г. - от Реформистской партии. Теле- и радиоведущий, журналист, писатель.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя.