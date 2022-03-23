Мулла Барадар сменил муллу Ахунда в качестве главы талибского "правительства Эмирата Афганистан"

11:48 24.03.2022

"Талибан" сменил главу своего правительства



Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* назначило муллу Абдула-Гани Барадара на должность премьер-министра в сформированном радикалами правительстве. Об этом сообщает 24 марта новостное агентство Khaama Press. С сентября прошлого года главой правительства талибов был мулла Мохаммад-Хасан Ахунд.



Отмечается, что это решение последовало за трехдневной встречей членов правительства талибов в городе Кандагар, расположенном на юге страны. По итогам консультаций было решено назначить новым премьер-министром Барадара. В начале сентября, когда талибы объявили состав своего правительства после захвата власти в Афганистане, Барадар был назначен заместителем Ахунда, который возглавил кабинет министров.



Заместителем нового главы правительства стал министр внутренних дел "Талибана" Сираджуддин Хаккани.