"Антикризисный план" на 126 млрд сомов разработал Кыркабмин

13:22 24.03.2022

Антикризисный план впервые в истории подкреплен реальными источниками финансирования, заявил Данияр Амангельдиев.

БИШКЕК, 24 мар - Sputnik. В Кыргызстане разработан антикризисный план, сумма расходов которого оценивается в 126 миллиардов сомов. Об этом сегодня на заседании кабмина заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

Он отметил, что антироссийские санкции и текущая геополитическая ситуация оказывают непосредственное влияние на Кыргызстан. Возросло давление на курс сома, а затем - на потребительские цены. Кроме того, есть вызовы, связанные с обеспечением продовольственной и энергетической безопасности.

"Мы отслеживаем ситуацию и можем сказать, что демонстрируем определенную устойчивость перед внешними факторами. Антикризисный план впервые в истории подкреплен реальными источниками финансирования. Задача правительства на 2022–2026 годы - вывести страну на те параметры, которые мы запланировали на краткосрочную и долгосрочную перспективы", - заключил Амангельдиев.