США в отчаянии. Венесуэльская нефть не может заменить российскую, - La Vanguardia

14:48 24.03.2022

La Vanguardia (Испания): может ли венесуэльская нефть заменить российскую?



Недавно Вашингтон обратился к Каракасу в попытках получить нефть. Однако государственная нефтяная компания Венесуэлы находится в запущенном состоянии. Кроме того, черное золото из венесуэльского месторождения не отличается качеством. На этом фоне автор La Vanguardia задался вопросом, может ли венесуэльская нефть заменить российскую.



Пьерджорджо Сандри (Piergiorgio M. Sandri)



Конфликт на Украине заставил США нарушить табу. Вашингтон вновь попытался вести дела с тем, кто до недавнего времени был его заклятым врагом: с Венесуэлой. Впервые с 1990 года делегация Белого дома отправилась в Каракас с экономическим предложением. Американцы хотят хотя бы частично заменить российскую нефть (от 5 до 8% импорта) венесуэльской.



Но возможно ли это?



На бумаге Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти. У нее их даже больше, чем у Саудовской Аравии. Но ее доля в мировой добыче и экспорте в настоящее время очень мала. Всему виной международные санкции против режима Николаса Мадуро, а также нехватка инвестиций, коррупция и запущенное состояние государственной нефтяной компании PDVSA, в котором она находится на протяжении многих лет.



Данные говорят о беспрецедентном падении добычи нефти, а ведь речь идет о компании, которую не затронули ни войны, ни истощение месторождений. До 2013 года она занимала пятое место в рейтинге самых влиятельных нефтяных компаний по версии PetroleumWeekly Report. Прибыль составляла около 12 миллиардов долларов, а активы - 231 миллиардов.



Но в период с 2014 по 2022 добыча упала на 2,4 миллиона баррелей в день. По сравнению с предыдущими производственными мощностями, спад составил 84%. Сейчас Венесуэла производит от 600 тысяч до 700 тысяч баррелей в день и явно отстает от 3,3 миллионов, которые она добывала при президенте Уго Чавесе.



Поэтому Хорхе Пиньон (Jorge Piñón), аналитик Международного центра политики и энергетики Техасского университета в Остине, заявил каналу CNN, что попытка США получить венесуэльскую нефть "говорит об отчаянии американских властей".



"Не думаю, что Венесуэла сможет внести существенный вклад в балансировку рынка нефти", - сказал агентству Efe бывший венесуэльский министр нефти Рафаэль Рамирес (Rafael Ramírez), эмигрировавший за рубеж. "Ошибочно полагать, что PDVSA возьмет и откроет кран", - рассказал изданию Financial Times Райан Берг (Ryan Berg) из Центра стратегических и международных исследований.



Несмотря на огромные природные ресурсы, венесуэльцы не имеют авторитета на нефтяном рынке еще и потому, что их нефть не всегда отличается высоким качеством, особенно если сравнивать с саудовской.



Пояс Ориноко - огромное месторождение, но его коммерческая ценность не так велика, как кажется. Нефть после добычи нужно обработать и разбавить, чтобы она котировалась на рынке, а это дополнительные расходы.



Последние недели на рынке наблюдаются высокие цены - более 100 долларов за баррель, что может послужить стимулом для восстановления добычи черного золота в Венесуэле. Но есть ли у PDVSA технические условия для увеличения производства? И вообще, с экономической точки зрения, имеет ли смысл заменять российскую нефть на венесуэльскую?



Венесуэльский экономист Анхель Гарсия (Ángel García) из консалтинговой компании Econométrica считает, что есть "определенная возможность наращивания добычи нефти в Венесуэле". По мнению эксперта, "если США предоставят продукты для разбавления и обработки нефти, то можно было бы получить до 500 тысяч баррелей в день, а потом их обработать на венесуэльских НПЗ".



Однако эксперт отмечает, что это может произойти нескоро. Это связано с юридическими и политическими вопросами. "Чтобы использовать потенциал по максимуму, правительство Каракаса должно позволить частным компаниям участвовать в добыче. Но это означало бы потерю контроля над стратегическим активом страны, который, с другой стороны, все эти годы подпитывал затяжную фазу коррупции и неэффективности". В 2016 году правительство Каракаса перестало публиковать аудиторские отчеты PDVSA и не показывает результаты деятельности ни публике, ни инвесторам, ни Национальной ассамблее (законодательный орган – прим. ИноСМИ).



Среди возможных частных участников промелькнула американская Chevron, которая якобы начала задумываться о возможности стать частью коммерческой группы чтобы добывать и продавать венесуэльскую нефть, в том числе с совместными с PDVSA предприятиями.



Но, как показали последние новости, США временно отказались от проекта, в том числе из-за политической цены, которую им придется заплатить за возобновление переговоров с таким противоречивым персонажем, как Николас Мадуро, поскольку это предполагало бы снятие торговых санкций против Венесуэлы.