Высший патриотизм для китайца - инвестировать в собственную экономику

14:52 24.03.2022

Китайские "тигры" приготовились к прыжку



Константин Ольшанский



Запад идет уже на самые постыдные и подлые методы, чтобы хоть как-то уязвить Россию. При этом многие решения западных "аналитиков" больше похожи на танцы на граблях и выстрелы в собственные ноги.



Вот и западные биржи пригрозили тем, что якобы могут вышвырнуть российские компании. Запад ничего от этого не выиграет. И даже наоборот - российские эмитенты могут переехать на биржи по-настоящему дружественных стран. В первую очередь, Китая. Там компании России примут с распростертыми объятиями.



Иностранцы полюбили Китай еще больше - за надежность и доходность



Кризис - эра возможностей. Такова китайская философия. Власти Китая использовали пандемию, чтобы полностью перестроить всю экономику и финансовую систему страны.



Государство упростило доступ к кредитным ресурсами для бизнеса. Процентные ставки держали на искусственно низком уровне, а обменный курс был управляемым. Также были введены ограничения на потоки капитала. Все это позволило стимулировать развитие частного бизнеса и в то же время поставило заслон на вывоз средств.



Китайские власти не позволяли резидентам (то есть отечественным компаниям и частным лицам) вкладывать средства в высокодоходные активы за рубежом. Китайскую экономику обезопасили от нестабильности потоков иностранного капитала. Исключением стали лишь прямые инвестиции иностранных корпораций в Китай, которые должны были отвечать двум главным критериям - долгосрочность и передачу Китаю иностранных технологий.



Впрочем, китайский рынок оказался настолько лакомым для иностранцев, что, даже несмотря на антикризисные ограничения, они стали вкладываться в страну еще активнее. В Китай стали инвестировать частные компании и банки (раньше основной поток вложений был от международных фондов и фондов национального благосостояния).



Уже в 2020 году в экономику Китая иностранцы вложили более $500 млрд. Эксперты отмечают, что именно эти цифры отражают реальный спрос инвесторов на китайские активы. Они интересны тем, что рынок Китая очень диверсифицирован (то есть развивается по разным направлениям), и в то же время китайские активы быстро растут, а потому приносят стабильный доход.



Инновации развивают не за счет кредитов, а за счет инвесторов



На протяжении всей пандемии китайские власти проводили жесткую борьбу с теневым сектором экономики, который за годы пандемии сократился с 60% до 45% ВВП. Одновременно власти развивали рынки облигаций и акций - они должны были стать прозрачной альтернативой для хранения денег под подушкой.



Сильный импульс для развития получили фондовые биржи. Сейчас в Китае их уже 4 - в Гонконге, Шанхае, Шэньчжене и, с недавних пор, в Пекине. А скоро будет открыта еще одна - в Макао.



На крупнейшей не только в стране, но и в Азии Шанхайской бирже сейчас торгуются ценные бумаги почти 2 тысяч компаний, большинство из которых - из Азиатско-Тихоокеанского региона. Общая стоимость всех ценных бумаг составляет почти 50 трлн юаней, или почти $8 трлн (для сравнения: на крупнейшей в мире фондовой бирже, Нью-Йоркской, торгуются акции компаний с рыночной капитализацией более $31 трлн).



Торговаться на китайских биржах могут не только гигантские компании, но и мелкие, быстроразвивающиеся и высокотехнологичные. Каждая из китайских бирж специально для этого создала отдельные площадки.



Кроме того, еще в сентябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предложением создать Пекинскую фондовую биржу. Она ориентирована именно на инновационные компании. Через торговлю акциями они могут получить деньги на развитие, чтобы не влезать в банковские кредиты.



50 миллионов китайцев вложились в высокотехнологичную экономику



Биржа в Пекине заработала всего лишь спустя 2 месяца после выступления Си Цзиньпина. И уже за 4 месяца после создания новой биржи на ней было открыто почти 5 миллионов квалифицированных счетов - именно столько китайцев и жителей других стран вкладывают деньги в высокотехнологичные стартапы. То есть патриотично поддерживают собственную экономику.



Благодаря появлению высокотехнологичной биржи сумели получить деньги такие компании, как, например, Senxuan Pharmaceutical (производит химические вещества, на основе которых делают современные лекарства), Datang Pharmaceutical (занимается медицинскими исследованиями), Zhejiang Kaitian Gas (занимается переработкой газа), Chang Hong Energy (выпускает накопители "зеленой" энергии), Liujinsuiyue Media Technology (развивает новые стандарты спутниковой связи, которые уже были опробованы во время трансляции Олимпийских игр в Пекине) и многие другие.



По такому же образцу будет создана и новая биржа в Макао, о которой власти Китая впервые заговорили еще в 2019 году. Биржа Макао тоже даст импульс для развития технологичных - малых и средних - компаний.



В Китае сейчас инвестируют в ценные бумаги более 200 миллионов человек. Хотя еще в 2019 году их было лишь 150 миллионов. Простая арифметика: за время пандемии благодаря грамотным усилиям финансовых властей 50 миллионов рядовых китайцев решили вложить сбережения в высокотехнологичную экономику.



Если российские власти пойдут по пути Китая, то россияне тоже достанут из-под подушки хранящиеся там триллионы рублей и понесут их не в банки, а на фондовые биржи, чтобы вложиться в реальный сектор экономики. Тогда и не придется ждать, когда же в страну вернутся иностранные инвесторы. И сами сдюжим!