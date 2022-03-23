Как застройщики разрушают Алматы

14:54 24.03.2022 Они пришли с тоннами арматуры, бетона и желанием заработать миллионы. И продавали мечту о комфортной жизни с рекламных буклетов под громкими словами "Территория счастья", "Уровень люкс", "Жизнь на высоте". А в результате закрыли людей в бетонных коробках и заперли в многочасовых пробках.



Город мечты превратился в город нервного выживания. Новые "бетонные районы" переполнены людьми, у которых нет возможности полноценно жить, получать образование, медицинскую помощь и даже элементарно дышать свежим воздухом. В погоне за прибылью застройщики захватывают часть дорог, автобусные остановки, детские площадки, стадионы. По словам общественника Жанны НУРСЕИТОВОЙ, которая много лет борется с тотальной бездумной застройкой, в Алматы 102 "горячие точки" социального напряжения, где люди недовольны условиями жизни.



Жизнь в пробках



Мы объехали несколько из них, чтобы воочию увидеть, как жизнь с ярких рекламных буклетов застройщиков превращается в ежедневное испытание для тех, кто купил себе проблемы по цене мечты. За день нам удалось посетить всего 7 точек застройки. Большую часть времени мы провели в пробках, которые измотали нас и вытянули все силы. А многие жильцы новых "бетонных районов" совершают такие подвиги каждый день, добираясь то на работу, то домой. Например, Андрей ТРОФИМОВ, который живет в районе ТРЦ "MEGA" на ул. Розыбакиева:



– Я вынужден задерживаться на работе до 11 часов вечера, потому что, если я выйду в 18.00, то попаду в пробку на Аль-Фараби и все равно приеду к 11 часам. Поэтому вот уже несколько лет живу по такому графику просто из-за трафика. Я ни разу не укладывал сына спать в рабочие дни. Когда мы покупали квартиру, то не учли этот момент. Район "MEGA" на Розыбакиева только застраивался – казалось, классно, будет здесь инфраструктура вместо пустырей. В результате у нас перед окном выросла бетонная стена соседнего дома, а за ней еще и еще. Был период, когда мы просто не могли пройти к дому, потому что все было перерыто и перегорожено заборами. Мы думали – потерпим, но, когда начали заселяться люди, то поняли: стало еще хуже. Наша очередь в детский сад отодвинулась еще на 10 лет. А в единственной школе в нашем районе мест нет. Нет зеленой зоны для прогулок и элементарных условий для отдыха возле дома. Много раз порывались уехать отсюда, но оказалось, что подобные проблемы почти по всему городу.



Застройщики берут участок и лепят максимальное количество квартир.



При этом их не интересует, куда мы будем водить детей в школы.



Поставили к стенке!



В некоторых ЖК, которые находятся на стадии строительства, жильцы практически смогут здороваться из окон друг с другом. Например, в будущем ЖК в "Жетысу-3" хотели возвести дом на детской площадке – прямо во дворе уже существующих жилых домов, вырубили все деревья, а строительный кран этой застройки можно было потрогать руками, всего лишь высунув их из своего окна. Жильцам удалось приостановить строительство – но что будет дальше?



Жителям улицы Редько не так повезло, новый будущий ЖК "Wbyalv" все-таки воткнули на детскую площадку и начали бурное строительство – да так, что в соседних домах пошли трещины. При этом все жалобы в соответствующие органы возвращаются с одной формулировкой: "Мораторий на проверку". Жильцы готовятся к судам с госорганами, позволившими данной застройке быть.



Мы отправляемся в будущий ЖК "Urban Park" на Сатпаева – Шагабутдинова. На подступах к домам – вереница машин, приткнутых где возможно. Все ЖК в этом районе построены фактически без паркингов, узенькие улицы старого центра, абсолютно не рассчитанные на интенсивное движение, уже заставлены и переполнены. Несколько школ в этом районе перегружены, а небольшие скверы не выдерживают количества гуляющих. Жильцы неоднократно обращались в госорганы, чтобы хоть как-то решить этот вопрос, и ждали спасительного решения за счет оставшихся небольших пустырей. А недавно узнали "хорошую" новость, что пустыри, которые они использовали, чтобы оставлять машины, и ждали, когда районный акимат разобьет на этом месте сквер и организует цивилизованную парковку, вскоре будут "забетонированы". Рядом встанут новые дома.



Не учите нас… зарабатывать!



– Пустырей уже не осталось и в районе озера Сайран, там благодаря активной застройке прибудет порядка 11 тысяч человек, а это значит, что где-то 2 тысячи из них будут дети, которым нужно как-то уместиться в старых переполненных школах, – говорит Жанна Нурсеитова. – Я не слышала, чтобы кто-то из застройщиков построил школу. Тем более школу в том районе, где они наносят ущерб. Мы знаем, что у некоторых застройщиков есть обязательства, но при этом строить они намерены не там, где ухудшили положение, а в других местах. К примеру, создали учебный ад они в районе Сайрана, а построят где-нибудь в Наурызбайском районе. Как дети из района Сайрана должны ездить туда? Будут ли это полноценные школы? Пока не видели ни одной.



Мы только знаем факты, когда у школ отбирают спортивные стадионы, ухудшая положение детей, и лепят пристройки. Как, вообще, могут застройщики лишать качественного образования наших детей в угоду своей выгоды?



Застройка зеленых зон и стадионов, я считаю, это преступление – урон сложно оценить. У детей, а именно подростков, забирают места досуга, им негде играть в баскетбол, футбол, негде просто гулять! Любой психолог скажет, что занятость – это единственная действенная профилактическая мера против наркомании, алкоголизма и суицидов. Нам глобально нужно создавать как можно больше таких мест. А мы просто забрали то, чего и так было мало – скверы, спортивные стадионы и площадки у детей, и отдали в угоду всего лишь нескольким людям – застройщикам. Интересами миллионов пренебрегли в угоду разовой прибыли. Я еще молчу про то, что уровень образования за 10 лет скатился ниже плинтуса. А как учиться, если школы стали "резиновыми", в некоторых появились классы "Д" и "Е"? Вы представляете масштаб бедствия от действий застройщиков?! То, как строят сейчас, – это диверсия. Последствия катастрофические. И мы будем разгребать их за миллиарды долгие годы. Разовая прибыль нескольких людей фактически рушит будущее нашей страны.



Забрали улицы и остановки



В некоторых районах застройщики прихватили даже часть улиц. Там не только ездить, но и ходить с трудом получается. Например, наша следующая точка – чуть выше такого же ЖК "Urban Park" по улице Минина и Пожарского. Забор преграждает путь. Это не единичный случай. Маленькая улица Хусаинова тоже попала под раздачу.



– Это вполне себе распространенная практика – отдать застройщику землю, а потом обнаружить, что туда затесались остановка или кусок дороги, и выкупать за деньги либо возвращать в госсобственность с большими проблемами обратно, – говорит Жанна Нурсеитова.



Измотанные этим турне по бетонным достопримечательностям Алматы, мы вернулись в редакцию. И продолжили беседу с нашим экспертом: почему же такие привилегии у застройщиков? И можно ли по закону заставить их строить нормальную жизнь в мегаполисе?



Как "построили" закон



– Раньше были нормативы, расчеты, что для определенного количества жильцов должна быть соответствующая инфраструктура. Выходит, застройщики дерзко нарушают закон?



– Парадокс в том, что у многих застройщиков действительно все по закону, но просто эти законы начиная с 2014 года были переписаны и переделаны под них, – говорит Жанна Нурсеитова. – В результате на этапе начала строительства не нужно получать разрешения, достаточно просто уведомить. Нет контроля на этапах застройки, все процедуры упрощены, созданы самые лояльные условия для застройщиков. Даже требования к стройматериалам снижены. Попробуйте вбить гвоздь в старом советском доме, вам потребуется дрель, а в некоторых случаях и алмазное сверло. А в новых ЖК вы можете вбить гвоздь просто молотком. Думаю, комментарии излишни.



Почти все застройщики вдруг стали малым бизнесом и защищены от любых проверок. Застройщик защищен со всех сторон.



Но при этом интересы людей оказались в стороне. В результате долгие годы застройщики просто лепили ЖК, не заботясь, есть ли места в школах по соседству, есть ли зеленые зоны? Они не считали своей обязанностью возводить детские сады. Отдельным вопросом стоит то, что коммуникации для них строятся за счет налогоплательщиков. На все доводы общественности застройщики и госорганы отвечали, что те платят налоги – и этого достаточно. Обеспечивают рабочие места, но на деле на многих стройках работают приезжие. Да и разовые выплаты по мизерным налогам совершенно не покрывают того урона, который застройщики наносят городу и жителям.



– Но город – не резиновый, хватит ли нам воды, света? Или скоро будем жить в бетонных джунглях без элементарных благ?



– Мы помним скандалы, когда застройщик воткнул ЖК "Восточка", а там даже не было возможности подключения к коммуникациям. Таких историй много. Мы поставили вопрос ребром: сколько вообще составляет стратегический запас воды для мегаполиса? Мы знаем, что ледники тают, а родники пересыхают либо уходят в скважины в результате хаотичной застройки гор. А город продолжает расти без учета этих показателей. Возможно, нас ждет в будущем нехватка элементарных благ: воды, света. Мы уже сидим в потемках вечерами, потому что нагрузка на электросети огромная, потребление растет.



Неужели нет управы?



– В прошлом году были приняты правила – наспех, без учета многих моментов. Общественности обещали, что они будут дорабатываться. Это нужно было делать срочно. Потому что поняли – город надо спасать, – продолжает Жанна Нурсеитова. – Но не всегда теперь получается сделать это, часто нам на явные вопиющие факты отвечают, что это было сделано раньше, земли уже проданы, документы подписаны и закон обратной силы не имеет. Такая история у нас сейчас с домами, которые планируют возвести вдоль пр. Аль-Фараби, начиная от пр. Назарбаева. Эта 17-этажная стена из бетона лишит город последнего бриза. Но нам говорят, что закон обратной силы не имеет. Скажем мягко – это лукавство. Дом считается домом только после ввода в эксплуатацию. До того это лишь набор строительных материалов. Никто не мешает сейчас принимать их по новым правилам и в соответствии с интересами большинства. То же самое касается постановлений прежних акимов, которые признаны преступниками как раз за то, что пораздавали земли города. А это значит, что и постановления являются незаконными. Нынешние власти просто должны придать этим вещам юридический статус. И остановить эту безумную застройку.



Проблема в том, что, по моему мнению, некоторые представители власти не живут, а ходят на работу.



В этом и есть разница. Когда город – твой дом, у тебя и подход хозяйский, а когда это просто место твоей работы, то тебе без разницы, что там и как. Ты просто отсиживаешь там рабочее время. Мы хотим, чтобы отношение поменялось и стало понятно: нам не нужна бетонная стена на пр. Аль-Фараби! Все жители города должны сказать свое слово. Вы не представляете последствий. Самым страшным будет очередное изменение климата – в сторону потепления.



Изменения климата в Алматы никак не связаны с глобальным потеплением. Здесь элементарные законы физики: асфальт и бетон как зеркало притягивают лучи солнца, а бетонные препятствия не дают никакого шанса для бриза.



Повальная вырубка деревьев все усугубляет. Мы не сможем жить в душной бетонной коробке.



Алматы



Автор: Дарья Искандерова Источник - Caravan.kz

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