КазАрмия. У командиров армейских частей вымогают деньги... правоохранители и спецслужбы, - "Караван"

14:58 24.03.2022 У командиров воинских частей вымогают деньги правоохранители и спецслужбы - полковник



Главному редактору "КАРАВАНА" Игорю ШАХНОВИЧУ поступил острый сигнал о том, как работники правоохранительных органов и оперуполномоченные КНБ РК (особисты) "на системной основе вымогали деньги у командиров воинских частей".



Масштабы поборов, о которых говорится в обращении, якобы достигли критической отметки и могут угрожать "подрывом безопасности страны изнутри". Командный состав нашей армии буквально парализован и самостоятельно справиться с проблемой уже не в состоянии...



Надеемся, что новый министр обороны генерал-лейтенант Руслан ЖАКСЫЛЫКОВ, пришедший из другой системы, обратит внимание на этот сигнал. Организует соответствующую проверку и защитит армейских командиров от нападок особистов и других оперуполномоченных, если таковые существуют. Что он, как глава оборонного ведомства, отвечающий за боеготовность нашей армии, решительно покончит со всякими денежными поборами и провокациями (если они будут выявлены) по отношению к боевым офицерам.



Чистосердечное признание



"...Меня в течение недели склоняли к участию в провокации по отношению к экс-министру обороны генералу Бектанову М. К. и Хусаинову М. Р. Не давали спать, вовремя отправлять естественные надобности, заставляли оговорить себя, угрожая, что привлекут к уголовной ответственности и мою жену, при этом красочно описывая, как с ней там будут обращаться... Я – офицер, сын, муж и отец. Для меня моя семья – святое. Я был готов покончить с собой или сесть в тюрьму, но не впутывать свою семью в эти грязные игры оборотней в погонах. Я не пошел на поводу у сотрудников военной контрразведки и не согласился занести деньги Хусаинову М. Р. и положить их куда-нибудь. Вы спросите, при чем здесь Бектанов М. К. и Хусаинов М. Р.? А при том, что, правоохранительным органам нужно было громкое задержание генералов Вооруженных сил по обвинению в коррупции, и если бы я согласился, то так бы это и случилось. Но они же, ни Бектанов, ни Хусаинов, к этому не имеют никакого отношения и никогда не просили заносить им деньги".



Этот текст – из обращения к главному редактору "КАРАВАНА" полковника Асхата АБДУВАИТОВА. На этой неделе я встретился с ним, чтобы задать свои вопросы.



– Асхат, вас осудили и разжаловали до рядового за то, что, находясь на должности командира части, вы собирали деньги со своих подчиненных.



– Да, это так. Но я – военный человек прежде всего. Премудростям оперативной работы меня ни в военном училище, ни тем более в Национальном университете обороны не обучали. Когда к тебе неоднократно приходит начальник отдела военной контрразведки (ОВКР) с требованием дать денег или предоставить какие-либо услуги, то понимаешь, что если представитель КНБ (!) этим занимается, то к кому бы я ни обратился со своей жалобой, результата все равно не будет, а пострадают только я и офицеры вверенной мне бригады.



– Конкретика нужна, а не общие слова. Вы можете открыто рассказать о том, что происходило в войсках, когда вы еще находились в строю?



– Да, могу. Скрывать мне нечего. Я, Абдуваитов Асхат Габбасович, родился в простой советской семье в 1976 году. В 1994 году поступил в АВОКУ им. маршала Советского Союза И. С. Конева. В 1998 году окончил ВА ВС РК с золотой медалью. Службу проходил на различных должностях – от командира взвода до заместителя командира бригады по боевой подготовке. В Главном управлении боевой подготовки Сухопутных войск (СВ) ВС РК – на должности старшего офицера, а также преподавателем в Военном институте Сухопутных войск. В 2014 году окончил с отличием Национальный университет обороны и был назначен командиром разведывательного полка. В 2017 году назначен командиром механизированной бригады.



На момент, когда произшло это ужасное для меня и моей семьи событие, я уже командовал не первой воинской частью. Опыт на тот момент был немаленький.



Денежные поборы со стороны представителей ОВКР были во всех гарнизонах, где я служил.



Люди разные, но принципы все равно одни и те же. Командиры частей вынуждены идти на поводу у руководителей подразделений военно-правоохранительных органов. В каждом гарнизоне именно они держат в узде и военного прокурора гарнизона, и начальника отдела военно-следственного управления, и всех командиров. Указывают, как и каким способом им всем нужно отмечаться. Поэтому, когда начались системные просьбы со стороны определенного представителя ОВКР дать ему денег, меня это нисколько не удивило. К кому мне надо было обратиться? К военному прокурору? Он сразу позвонит и скажет тому же начальнику, что я пожаловался на него. В Агентство по противодействию коррупции? Но я обращался к ним с заявлением. Они его передали в военную прокуратуру, а те – в военную контрразведку (ВКР) КНБ, так что все вернулось к тем, на кого я и заявил.



– Но деньги же вы собирали с офицеров.



– Да, собирал. Дал команду своему юристу собрать со второй премии. Следствию я честно рассказал, кому именно и сколько передал из собранной суммы. Но лиц, прибывших меня задерживать, не интересовали все вышеуказанные лица.



– Чего конкретно опасались вы, если бы послали того особиста куда подальше?



– Провокаций с его стороны. Приведу пример. Один из моих подчиненных, являясь начальником штаба части, отказал куратору из ОВКР этой части в освобождении от служебных обязанностей приближенного контрактника. Грубо говоря, чтобы тот не появлялся на службе ежедневно, а решал проблемы того куратора, но при этом получал полное денежное довольствие. В итоге данный куратор ОВКР организовал проверку режима секретности части. Выявил орфографические ошибки в секретных документах (хотя какое имеет отношение орфография к режиму секретности?) и составил административный протокол на начальника штаба части. Штраф был не очень большой, что-то около 45 тысяч тенге, но дело не в нем. В итоге хороший, добросовестный офицер попал в черный список, и его теперь никуда не выдвигают. Не награждают за заслуги, вообще не замечают.



А если в подразделении случается, что у солдата обнаруживают фингал под глазом, то командир бригады вынужден бежать к начальнику военной полиции и "разводить".



Тот соглашается, потому что понимает: это не выявление, мелочь, ему за это благодарность не объявят, спасибо за службу не скажут. Тогда он назначает определенную сумму командиру. Командир соглашается, и это превращается в систему. Так же с ВСУ, с ОВКР и с военной прокуратурой, а еще иногда получается, что за один синяк приходится платить всем, потому что по своим оперативным каналам они узнают об этом через 2–3 дня, и, чтобы не прошло как укрывательство, эта сумма возрастает в разы.



За измену жен ответит командир



По свидетельству бывшего командира части, если в семье контрактника может возникнуть элементарный бытовой конфликт, ДТП или самая обычная бытовая травма, то командир части все равно будет отвечать. Или "отмечаться" у правоохранителей.



– В уставе сказано, что командир, начальник не несет ответственность за действия подчиненных в неслужебное время, но в нашей армии ответственность круглые сутки! И даже если жена изменит мужу-контрактнику тогда, когда он был на полигоне, виноват все равно командир части, что не смог правильно организовать работу женсовета части. Спрос идет за все мелочи, проверки различных структур, что даже сержант департамента или отдела ЧС может диктовать и требовать от командира услуги. Потому что от их акта проверки зависит, как оценит работу командира вышестоящее руководство. Потому приходится трястись и "разводить" все и вся. Идти по краю пропасти.



– Министр обороны или главком знают об этом? Начальник Генерального штаба и другие генералы и полковники?



– Наше военное командование все это, конечно же, видит и все это знает. Знает, что командиры частей решают вопросы с военной полицией и с ВСУ, и с ВКР по разным моментам за деньги. Ведь они все выросли в нашей армии. Но дело не в них, а в системе, где ведущая роль отдана сотрудникам правоохранительной системы. Что их "ксива" – это не служебное удостоверение, а индульгенция на пренебрежение законом, который они призваны охранять и соблюдать.



За свою многолетнюю службу в армии я бывал в домах у руководителей правоохранительных подразделений и, поверьте, не встретил ни одного, который бы жил в однокомнатной съемной квартире или обветшалом частном доме, как офицеры или контрактники Вооруженных сил.



У всех у них крутые особняки и дома, некоторые даже являются между собой соседями. Знаете, как противно было находиться рядом? Они же все это сделали на слезах контрактников и офицеров. Все крышуют и имеют свой бизнес, ездят на дорогих машинах. Они – неприкасаемые. Можете поинтересоваться у моей супруги – за свою службу я никогда все денежное довольствие не приносил домой. Всегда приходилось минимум процентов 30 отдать в помощь офицеру или контрактнику.



Военная полиция усиливает влияние



С приходом нового министра обороны органы военной полиции ждут глобальные перемены. Презентация законопроектов "Об органах военной полиции" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам органов военной полиции" уже состоялась. Изменения направлены на расширение полномочий органов военной полиции, закрепление функций, направленных на укрепление правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях. Черная форма работников военной прокуратуры должна действовать на личный состав не как "черная метка", а как гарант защиты и безопасности.



"КАРАВАН" готов к диалогу по этой теме. Пишите и звоните в редакцию. Министра обороны, несмотря на его постоянную загруженность, тоже приглашаем к откровенному разговору. Безопасность страны нам небезразлична. Народ и армия – едины!



АЛМАТЫ



Автор: Владимир Северный



*****



Стали известны фамилии работников спецслужб, которые вымогали деньги у командиров воинских частей на постоянной основе



По фактам вымогательства офицерами спецслужб начато досудебное расследование.



Стали известны фамилии работников спецслужб, которые вымогали деньги у командиров воинских частей на постоянной основе. После выхода статьи в "Караване" на одного из них, сотрудника ОВКР КНБ А.С. ,материал на 26 листах уже направлен председателю КНБ "для возбуждения уголовного дела и принятия неотложных мер".



Реакция на статью в "Караване"от министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова последовала незамедлительно. По его указанию в военной полиции Алматинского гарнизона приняли заявление от бывшего командира бригады полковника Асхата Абдуваитова на того алчного "чекиста".



- Буквально после выхода статьи ко мне на работу прибыл представитель военной полиции и предложил изложить на бумаге суть всего происходящего, - комментирует Асхат Абдуваитов.



– То есть написать заявление конкретно на тех, кто вымогал деньги?



- Да, именно так. В статье же не были перечислены фамилии. Там нет заместителя военного прокурора Шымкентского гарнизона, начальника Военно-следственного отдела ВСУ МВД того же гарнизона… Других должностных лиц, которые на системной основе вымогали деньги и различные услуги с командиров частей Шымкентского гарнизона…



Владимир, вашу газету читаю очень давно и знаю, насколько она популярна. Знаю, что главным вашим принципом является объективное освещение происходящих событий. Читал в "Караване" много обличительных статей, связанных с несправедливостью и беззаконием. Потому и обратился с письмом к главному редактору Игорю Олеговичу Шахновичу.



- Асхат, что Вы думаете о нынешней армии, о ее боеготовности и моральном духе личного состава?



- Одиночная подготовка военнослужащих организована хорошо. Армия в целом боеготова. Но вот идеология и патриотизм, на мой взгляд, в нашей армии существуют только лишь на словах и бумаге. Я своему замполиту говорил в свое время: пройди в любую мечеть и посмотри, а еще лучше послушай, как мулла читает проповеди, как "зажигает" и мотивирует людей. Патриотизм должен прививаться со школьной скамьи и даже с детского сада. В армию контрактник приходит уже с устоявшимися взглядами на жизнь, а солдат-срочник, как правило - за военным билетом по большей части. И контрактник, и срочник психологически неустойчивы к воздействию пропаганды со стороны вероятного противника. Командиры с высоких трибун произносят громкие слова, призывают к патриотизму, но они не доходят до всех подчиненных, как того хотелось бы. Не спорю, в армии есть настоящие патриоты, которые правильно понимают и помогают командирам в данной работе. Но ДВИР (департамент воспитательной и идеологической работы Генерального штаба), похоже, не знает, что нужно делать, если честно, для поднятия духа личного состава. В течение недели в войска приходит столько телеграмм и указаний, что если реально их выполнять, то на боевую подготовку не останется времени вообще. То есть офицеры "сверху" занимаются переводом бумаги на никчемные популистские указания, а исполнители "снизу" - дежурными отписками. Эффекта от этих указаний нет и никогда не будет, если их привыкли выполнять не вдумываясь. Лишь бы ответить, то есть отчитаться.



- От чего, на ваш взгляд, нужно решительно избавляться или что-то срочно исправлять, чтобы армия наша была сильнее?



- Надо избавляться от недоверия командирам всех степеней. Как-то министр обороны уже спрашивал меня об этом.



- Кто именно из министров обороны вас спрашивал об этом?



- Имангали Тасмагамбетов интересовался, что нужно изменить в работе командиров воинских частей. Наш разговор состоялся на борту его вертолета, когда он прилетал проверять ход учений и внезапного подъема моего полка по сигналу учебно-боевой тревоги. Я тогда сказал министру обороны, что хорошо бы проверяющим из Генштаба научиться доверять командирам. У нас на практической стрельбе из основных видов вооружения обязательно должен присутствовать командир части. Потому роль командира батальона и командира роты сразу снижается в разы. На практических занятиях, где надо реально управлять вооруженным подразделением, в наушниках шлемофона должен звучать голос командира взвода и роты, а не командира части. Тогда у младших командиров будет вырабатываться способность управлять своими подразделениями, а у подчиненных - беспрекословно выполнять все его команды. Командиры отделений, взводов, рот и батальона не должны бояться принимать самостоятельные решения, а не ждать, что в ходе практических занятий за них это сделают старшие начальники.



- Что еще необходимо сделать для улучшения ситуации в войсках?



- Максимально освободить командиров частей от ведения финансовой деятельности. Командир должен заниматься тем, для чего, собственно, и предназначена его часть – боевой подготовкой и повышением уровня боевой готовности. В век цифровизации и новых технологий можно это сделать. Различные программы для этого уже введены. Но при этом в вышестоящих штабах надо своевременно рассматривать все заявки командира на обеспечение теми или иными материальными средствами. Так по крайней мере не будет возникать соблазнов кое у кого грузить командиров на деньги. Хищений бюджетных средств на уровне воинских частей тогда вообще не будет.



Необходимо также пересмотреть ведение документации в подразделениях и частях. При этом комиссия должна быть компетентная, которая разберется, что необходимо вести из ротной документации. К примеру, сейчас командир роты должен лично вести немыслимое количество журналов и книг. Он просто вынужден круглосуточно(!) вести эту документацию, забросив свой личный состав. Для обучения и воспитания у него времени не остается. За свою командирскую практику я встречал много "умников" из проверяющих комиссий, которые сверяли почерк командира роты с записью в журнале и по этому показателю оценивали его работу. Повторюсь, наступил компьютерный век. Сейчас можно все вести в электронном виде и перестать писать эти план-конспекты и планы проведения занятий от руки.



- Дисциплина и правопорядок в армии. Что об этом думаете?



- Чтоб кардинально снизить преступность в ВС РК, надо в разы увеличить ответственность за рост преступности с военно-правоохранительных органов. Вплоть до увольнений и снятия с должностей. Чтоб профилактику преступности они проводили реально, а не только на бумаге. Тогда командиры частей перестанут бегать к ним, заглаживать, уговаривать, давать взятки, как это делал вынужденно я в свое время. Тогда уверен, что у них пойдет реальная совместная работа с командирами подразделений и частей по снижению правонарушений и преступности. А на данный момент получается так, к примеру: у военного прокурора гарнизона в прошлом отчетном периоде зарегистрировано 25 преступлений, а в этом году всего лишь 15. Руководство Главной военной прокуратуры, глядя на статистику, начинает ругать прокурора гарнизона за то, что он типа перестал хорошо работать и выявлять. Потому прокурор в дальнейшем будет заинтересован постоянно работать над увеличением выявлений преступности и нарушений, а не над уменьшением этих показателей. У нас ведь пока так происходит: кто из прокуроров больше выявил преступлений, тот и лучше работает. А если еще в их прокурорские сети залетит "крупная дичь", оступившиеся генералы и полковники, так вообще отличный показатель, достойный награды и продвижения прокурорского работника по служебной лестнице вверх.



- Как организованы жизнь и быт солдат срочной службы? Сейчас идет отправка в армию, все интересуются этим вопросом.



- В нашей армии быт налажен хорошо. Солдаты проживают в отапливаемых казармах, где имеются современные туалеты и умывальники. В отдельных гарнизонах и военных городках, которые стоят обособленно, конечно, дела обстоят не так, как в частях, которые дислоцированы в крупных городах. Но в общем солдатам есть где спать и чем питаться. За свою практику командира я не встречал воинских частей, где были бы плохие условия для службы и жизни.



- Как питаются солдаты-срочники?



- По-разному. Организация солдатского питания в воинских частях всегда под пристальным вниманием общественности. Об этом много писал и "Караван". Одно могу сказать точно: фирма, которая получила право кормить какую-либо из воинских частей, имеет своего покровителя в МО РК. И чем больше на довольствии у этой фирмы частей и гарнизонов, тем выше должность ее покровителя. Таковые обязательно появляются и в лице руководителей военно-правоохранительных подразделений каждого гарнизона.Казалось бы, руководители этих спецподразделений должны следить за тем, чтобы все положенное согласно нормам довольствия должно попадать на солдатский стол, но в реальности все далеко не так. В большинстве своем заместители командиров частей по тылу и командиры воинских частей борются за качественное питание, но это очень часто пресекается. Лично мне даже поступали угрозы со стороны тех, кто обязан следить за правопорядком.



- А пресловутая дедовщина-то осталась в армии? Из-за нее ведь кое-где родители опасаются своих детей в армию отправлять.



- Скрывать не буду, во всех сугубо мужских коллективах порой происходят стычки и драки. Армия не исключение, когда в относительно замкнутом пространстве находится много молодых людей с разными характерами и психикой. Но понятие "дедовщина" в частях министерства обороны, на мой взгляд, изжита точно. Хотя могут быть, конечно, отдельные единичные случаи, когда военнослужащий ударит или унизит более слабого. В мужском коллективе не без этого. Надо научиться держать удар, не поддаваться. Совершенствоваться в физическом плане, готовиться к службе в армии и морально, и физически.



- Какие отклики со стороны бывших сослуживцев были на ваши откровения об армии, высказанные в прошлом выпуске газеты?



- Звонков было много, если честно. Говорили, что все честно и правильно, что страна должна знать своих антигероев, то есть тех, кто вымогает деньги. В своем заявлении я честно указал фамилии тех, кто вымогал деньги у меня в бытность командира бригады. Пусть разбираются.



В комментариях к прошлой вашей статье все могут увидеть, какая была реакция. В частности, писали так, цитирую: "То, что сказал господин полковник - чистая правда. Прокуратура, ОВКР, военная полиция - все повязаны. Это целая система. А решить ее невозможно, так как секретность в ВС РК никто не отменял. Выход один - развивать в войсках доносительство. Ставить видеонаблюдение. Чтобы все могли друг друга сдавать. Но опять же - как идти в бой со стукачами? Что-то решать надо с прозрачностью в системе. Плюс взятку приравнять к измене родине и тюремному сроку в 25 лет. Думаю, тогда больше будут бояться. Я 10 лет прослужил в армии. От лейтенанта до майора - и уволился. Только из-за того, что чем выше звание, тем больше поборов ты должен сделать. Бог меня берег. Ни копейки ни у кого не пришлось брать. Но в 2013 году уволился, так как выбора не было. Либо собираешь деньги, либо идешь на гражданку. Я ушел".



Автор: Владимир Северный Источник - Caravan.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648123080





Новости Казахстана

- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз

- О Новом Казахстане и Второй республике

- О стратегических перспективах

- Дела семейские

- О ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума

- Изменит ли Капшагай смена имени и статуса?

- Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания

- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары

