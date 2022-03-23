"Нейтралитет" Китая на фоне украинского кризиса, - Вл.Нежданов

15:25 24.03.2022 "НЕЙТРАЛИТЕТ" КИТАЯ НА ФОНЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

Начало 2022 года, ознаменовавшееся эскалацией противоречий России и стран Запада вокруг Украины, продемонстрировало, что обеспечение европейской безопасности остается ключевой темой мировой политики. Какую позицию занимает #КНР, ранее заявлявшая о необходимости реформирования мирового порядка в более справедливом и равноправном ключе?



Основа российско-китайских отношений: с чем мы пришли к февралю 2022 года?

К февралю 2022 года Россия и Китай достигли значительных успехов в развитии общественно-политического, экономического и военного сотрудничества.



Взаимоотношения сторон можно описать с помощью формулы "не всегда вместе, но никогда друг против друга", она же позволяет сохранить гибкость взаимоотношений.

Динамика российско-китайского сотрудничества последних лет привела к формированию представлений о том, что в основе взаимодействия Москвы и Пекина лежит стремление добиться слома американоцентричного мирового порядка. Однако расширение сотрудничества стран связано прежде всего с пересекающимися интересами, а не конъюнктурой.



Например, накануне событий на Украине, на встрече, прошедшей 4 февраля 2022 года в Пекине, В. Путин и Си Цзиньпин приняли "Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", в котором подвергли критике действия США и их союзников как в отношении продвижения стандартизированных "универсальных" ценностей, так и в отношении расширения НАТО и формирования новых альянсов. Оно отвечает интересам обеих сторон, поскольку американо-китайское противостояние также вынуждает КНР искать поддержки России.



Для Китая важны экономические отношения с Россией. В 2021 году российско-китайский товарооборот превысил 140 млрд долларов, увеличившись на 35,3% по сравнению с 2020 годом; экспорт России в Китай в 2021 году составил 68 млрд долларов, увеличившись на 38,66%, аимпорт России из Китая составил 72 млрд долларов, показав рост на 32,36%.



Однако в структуре экспорта России в Китай в 2021 году основная доля поставок приходится на сырье: минеральные продукты – 74,4% (в 2020 году – 65,5%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия – 7,6%, металлы и изделия из них – 5,7%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 4,9%, продукцию химической промышленности – 3,7%, а также машины, оборудование и транспортные средства – 3,4%.



В свою очередь, в структуре импорта России из Китая в 2021 году основная доля поставок пришлась на машины, оборудование и транспортные средства – 60,8% (в 2020 году – 59%),продукцию химической промышленности – 11%, текстиль и обувь – 9,2%, металлы и изделия из них – 7,4%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 1,2%.



По итогам первых двух месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 38,5% и составил 26,4 млрд долларов, китайский экспорт в Россию вырос на 41,5% в годовом выражении и составил 12,6 млрд долларов, а поставки из России в КНР выросли на 35,8%, составив 13,8 млрд долларов.



Активно развивается военно-техническое сотрудничество: в ноябре 2021 года министры обороны России и КНР С. Шойгу и Вэй Фэнхэ подписали "дорожную карту", направленную на расширение военного сотрудничества сторон, в которой стороны акцентировали внимание на рост активности американских военных вблизи границ двух стран.



Кроме того, КНР намерена добиваться создания совместных с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) механизмов взаимодействия, в частности, Пекин планирует расширить сотрудничество с Россией и странами ОДКБ для обеспечения безопасности в регионе.



На фоне сближения Москвы и Пекина происходит улучшение общественного восприятия КНР в России. Согласно опросам ВЦИОМ, представленным в ноябре 2020 года, 42% россиян воспринимают Китай как наиболее дружественную страну, однако каждый год падает доля россиян, уверенных, что Пекин будет готов поддержать Москву в случае военного конфликта.



Отношение КНР к украинскому кризису: политический аспект

Говоря о кризисе вокруг Украины, в Китае подчеркивают ответственность США за эскалацию противоречий в Европе. Еще 27 января министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Э. Блинкеном, в котором призвал сохранять спокойствие в условиях эскалации противоречий вокруг Украины и подчеркнул, что опасения России в области безопасности следует воспринимать всерьез и искать пути для их решения.



Однако с началом "горячей фазы" украинского конфликта позиция Китая была сформирована менее категорично: "Все стороны должны взять на себя должную ответственность и приложить усилия для достижения мира в вопросе Украины, вместо того чтобы нагнетать напряженность, создавать панику и даже разыгрывать угрозу войны". Во время переговоров председателя КНР и президента США, прошедших 18 марта 2022 года, Си Цзиньпин предложил Дж. Байдену приложить совместные усилия для нормализации отношений в Европе, подчеркнув, что КНР и США как постоянные члены Совета Безопасности ООН и крупнейшие экономики мира должны выполнять свои международные обязательства и прилагать усилия для обеспечения глобального мира.



Несмотря на попытки Пекина занять нейтральную позицию в украинском конфликте и следовать миротворческим заявлениям, официальные лица КНР демонстрируют все большую готовность публично продемонстрировать более радикальные позиции в связи с ситуацией вокруг Украины.



Так, министр иностранных дел КНР Ван И, отвечая на заявление пресс-секретаря Белого дома Дж. Псаки о важности для КНР сделать правильный выбор, если в Пекине задумываются о том, как о них напишут в учебниках истории, подчеркнул, что Пекин в ситуации с Украиной как раз находится на "правильной стороне истории".



Пресса КНР выступает с жесткой критикой США за нагнетание противоречий в Европе, в частности, отмечается, что эскалация позволяет Вашингтону легитимизировать их военное присутствие в Старом Свете. Пресса также акцентирует внимание на том, что "горячая фаза" конфликта на Украине сопровождается попытками Москвы, Киева, Парижа и Берлина предпринять дипломатические усилия по поиску выхода из кризиса, тогда как Вашингтон делает ставку на поставки оружия, приветствуя продолжение конфликта.



Главный журнал Центрального комитета Коммунистической партии Китая "Цюши" подчеркивает, что кризис на Украине стал типичным примером того, как США подрывают региональную стабильность. Издание считает, что США должны перестать цепляться за менталитет и идеологические предубеждения времен холодной войны, иначе их ждет позорное поражение.



Наконец, на страницах "Хуаньцю шибао" (издание – структурное подразделение газеты "Жэньминь жибао") прозвучал призыв к Европе создать вместе с Россией механизм "неделимой безопасности". Заявления Ж. Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, о возможном посредничестве Китая в украинском конфликте могут рассматриваться как поиск вариантов включения Пекина в будущую архитектуру европейской безопасности.



Возможна ли китайская экономическая помощь России в сложившихся обстоятельствах?

Другим важным вопросом становится отношение Пекина к новым санкциям стран Запада в отношении Москвы.



Министр финансов России А. Силуанов отметил, что часть золотовалютных резервов России находится в юанях, в связи с чем Запад пытается добиться от Китая, чтобы он ограничил доступ России к своей валюте. В западной прессе появлялись сообщения, что Россия обратилась с просьбой к КНР оказать ей военную и экономическую помощь.



Однако подобные заявления прессы – не более, чем спекуляции: министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров со своим испанским коллегой подчеркнул, что Китай не выступает участником европейского кризиса и не хочет, чтобы санкции как-либо его затронули. Го Шуцин, председатель Китайской комиссии по регулированию банковского дела и страхования, выступил с заявлением о том, что КНР не поддерживает санкции в отношении России, однако Пекин ничего не сказал о готовности предоставить помощь Москве.



Представители КНР ведут себя крайне осторожно: например, ведущие китайские банки не спешат развивать деловые связи с российскими клиентами, а Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) заморозил кредитование России.



"Китайский вопрос" в украинском кризисе, вероятно, продолжит играть далеко не последнюю роль, и на Пекин продолжат оказывать давление.

Так, советник главы Офиса президента Украины М. Подоляк выступил с заявлением, что Европа и США должны объяснить КНР разницу между 1,6 трлн долларов (годовой объем торговли Китая и стран, объявивших санкции в отношении России ) и 140 млрд долларов (годовой объем торговли России и КНР).



Тем не менее в Пекине продолжают подчеркивать, что Китай соблюдает нейтралитет, как следствие, предоставление военной помощи одной из сторон идет вразрез с внешней политикой и национальными интересами Пекина, а утверждения о том, что Китай якобы поддерживает российскую операцию на Украине, нацелены на подрыв отношений Пекина как с Москвой, так и с Киевом.



Что же касается экономической помощи России, то КНР намерена действовать прагматично и исключительно в собственных интересах.

Несмотря на готовность КНР продолжать торгово-экономические отношения с Россией, Пекин не станет спасать Москву. Вместе с тем следует учитывать и то, что у Китая нет больших возможностей оказать ощутимую помочь России, поскольку торговые связи с США, ЕС и их азиатскими союзниками для КНР имеют не меньшую важность, чем торгово-экономическое сотрудничество с Россией.



Бесспорно, Китай разделяет неприязнь России к несправедливой международной политической системе, которой руководят США, однако Пекин одновременно с этим заинтересован в сохранении темпов своего экономического роста и укреплении международных торговых контактов.

Выводы

Позиция КНР в отношении кризиса на Украине приобретает четкую структуру – "это не то, что Китай хотел бы видеть". Однако интерпретация данного политического афоризма оставляет значительную возможность для дипломатического маневра как в сторону большего сближения с Россией, так и отдаления от нее. Пока можно наблюдать скорее готовность Пекина к политической поддержке России, критике США за недальновидную политику в Европе и использование санкционной политики как оружия, которая не ведет к реальному решению проблем.



Можно ожидать, что в сложившейся ситуации возрастут продажи в КНР российской нефти, газа и других сырьевых товаров, в то время как Россия увеличит закупки китайских товаров и оборудования.

Однако такая торговая динамика приведет к закреплению позиции России как поставщика ресурсов в КНР. Такое положение делает Россию уязвимым участником мирового рынка.



Обострение украинского кризиса выступает серьезным вызовом и для КНР. Очевиден грядущий спад торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества КНР и Украины, причем ранее Пекин строил значительные планы на развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Киевом, тогда как, учитывая скорое начало сезона посевной, ожидаемое снижение поставок сельхоз- и продовольственных товаров из Украины скажется на продовольственной безопасности Китая. Снизятся закупки железной руды из Украины, что подрывает планы КНР по диверсификации поставок в контексте продолжающегося политического конфликта с Австралией. Тем не менее пока Китай в большей степени готов поддержать Россию, чем прибегнуть к давлению в отношении Москвы.



Владимир Нежданов

23.03.22 Источник - ia-centr.ru

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