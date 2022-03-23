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Талибы опровергли смену главы своего правительства. Ахунд - премьер, как и был
15:33 24.03.2022

Представитель "Талибана" опроверг сообщения о перестановках в правительстве радикалов

Официальный представитель радикального движения "Талибан"*, захватившего власть в Афганистане, Забиулла Муджахед опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о смене главы правительства радикалов. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в сети Twitter.

Главой кабинета министров талибов остается мулла Мохаммад-Хасан Ахунд, занявший эту должность в сентябре прошлого года.

Ранее 24 марта ряд медиа сообщили, что после трехдневной встречи ряда высокопоставленных членов правительства талибов в Кандагаре кабинет министров возглавил мулла Абдула-Гани Барадар. В сентябре прошлого года, когда радикальное движение объявило состав своего правительства, Барадар был назначен первым вице-премьером, то есть первым заместителем Ахунда.

По словам Муджахеда, информация о смене премьер-министра не соответствуют действительности. "Никаких изменений в кабинет министров внесено не было", - отметил Муджахед.
Напомним, что талибы захватили власть в середине августа 2021 года. Спустя менее месяца они объявили состав своего правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения, являющиеся, за исключением единиц, выходцами из пуштунских племен. Позже состав правительства был несколько раз расширен. Однако, по данным на середину февраля, 82,7% членов правительства, сформированного "Талибаном", составляют пуштуны, 96,5% из них - талибы.

Правительство талибов не признано ни одним государством в мире. Международное сообщество требует от радикалов сформировать новое коалиционное правительство, куда были бы включены представители различных этнополитических сил Афганистана, а также женщины.

*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РТ и многих других странах.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Asia-Plus
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