 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.03.2022
16:13  Совладельцем сети биолабораторий США на Украине (30 объектов) был сын Байдена
15:33  Талибы опровергли смену главы своего правительства. Ахунд - премьер, как и был
15:25  "Нейтралитет" Китая на фоне украинского кризиса, - Вл.Нежданов
14:58  КазАрмия. У командиров армейских частей вымогают деньги... правоохранители и спецслужбы, - "Караван"
14:54  Как застройщики разрушают Алматы
14:52  Высший патриотизм для китайца - инвестировать в собственную экономику
14:48  США в отчаянии. Венесуэльская нефть не может заменить российскую, - La Vanguardia

13:22  "Антикризисный план" на 126 млрд сомов разработал Кыркабмин
11:48  Мулла Барадар сменил муллу Ахунда в качестве главы талибского "правительства Эмирата Афганистан"
11:20  Патрик Бьюкенен: Раздел Украины и судьба Зеленского
11:03  Армия Z взяла Изюм
09:51  Госуправление по-кыргызски. "Трое министров будут "отвечать головой" за обеспечение продбезопасности", - глава ГКНБ К.Ташиев
09:42  Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть I
09:14  "Это будет катастрофа". Где страны ЦентрАзии возьмут Интернет, если Россию отключат от глобальной Сети?
09:09  Главреда "Навальный Live" Баулину убило ракетой в Киеве
08:24  Арабы благодарят Кадырова за воссозданный на Украине дух Джихада
08:19  По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
08:16  Оказался остолопом. Гадкие рос-пранкеры "убили" карьеру главы британского МО Уоллеса
08:10  Стратегическая некомпетентность всегда преследовала Пекин, - Эдвард Люттвак
08:01  Россия: Good by, ВТО! - В.Катасонов
07:58  Какой из Капчагая областной центр. А главное - зачем? - А.Бектенова
07:52  Скончалась от рака экс-госсекретарша США Мадлен Олбрайт
01:44  Шторм it: как авария Каспийской трубы скажется на энергетическом рынке ЕС
01:42  Хлебная мировая: что произойдет с мировым рынком пшеницы
00:29  Сирию хотят вытащить из иранского окопа, - И.Субботин
00:27  Мохаммад Алам Изидьяр: "Талибы не смогли завладеть сердцами афганцев"
00:24  Америке придется кусать собственный хвост, - Е.Пустовойтова
00:23  Конец эпохи глобализации – назад пути нет, - В.Кудрявцев
Среда, 23.03.2022
20:40  Известного кыргызского улично-полевого командира Аспекова посадили на 7 лет. Чтоб не озорничал
20:34  Китай ничего не объясняя снял всех своих фигуристов с ЧМ во Франции
18:52  Из России сбежал Чубайс. Успел!
18:45  Булат Султанов: "В Белом доме будут создавать разделительный барьер между Россией и Китаем в ЦентрАзии"
17:48  Китай и Россия сегодня: дружественный нейтралитет. Впереди - Тайвань
17:47  США должны наказать Саудовскую Аравию за поддержку России
17:43  Sky News (США): Байден продолжает позорить США
17:40  Украинское разочарование Пекина, - Ю.Тавровский
15:37  Путин только что объявил о переводе расчетов за газ с Европой в рубли
14:40  Горный Бадахшан. Какой ты, узел таджикских противоречий? - А.Горохов
13:24  Трусам и паникерам, - Эрик Ханымамедов
11:53  Что произойдет, если Россия включит свои контрсанкции? - В.Тетельмин
11:41  Польша, с санкции Байдена, готовит войска для ввода в Западную Украину?
11:16  Скончался почетный консул Эстонии в Кыргызстане Виктор Крыльцов
11:07  Россиянам организовали туры в Узбекистан ради оформления карт Visa и Mastercard
11:03  Учить баб - только портить. Талибы*, немного подумав, запретили девочкам средних и старших классов ходить в школы
10:10  Путали цифры с буквами. Уволены как бездельники два вице-министра (Туйбаева и Курманбеков) цифрового развития Кыргызстана
10:05  У казахстанского штангиста Нижата Рахимова отняли Олимпийское "золото"-2016. Якобы - допинг
09:02  Наркозависимый "Талибан", - Ю.Макеев
08:17  На Лейлекском участке таджико-кыргызской границы опять драка пограничников. "Мир" продержался 1 неделю
08:10  Скончался казахстанский актер Юрий Померанцев, ставший Народным еще в 1961 году!
07:54  Переход Saudi Aramco на юани станет "настоящим взрывом", - Чжан Юйгуй
04:16  Новый общественный договор в Казахстане: каким он должен быть?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Совладельцем сети биолабораторий США на Украине (30 объектов) был сын Байдена
16:13 24.03.2022

30 биолабораторий, 16 тыс. биопроб: подробности военно-биологической деятельности США на Украине

30 биолабораторий, 16 тыс. биопроб: подробности военно-биологической деятельности США на Украине | Русская весна
Минобороны России, как и обещало, продемонстрировало схему того, как США контролируют биолаборатории на Украине и осуществляют деятельность, угрожающую благополучию не только региона, но и всего мира.

Обнародованные материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами.

Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит сын президента США Хантер Байден.

30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность.

Прослеживается тесная связь фонда с главными подрядчиками Пентагона, включая компанию Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру.

Непосредственное участие в реализации программы кроме Пентагона принимают Агентство США по международному развитию, фонд Сороса и Центр по контролю и профилактике заболеваний, а научное кураторство ведет, среди прочих, Национальная лаборатория в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтеннского проекта".

6
Вся деятельность происходит под полным контролем Пентагона, подчеркнули в Минобороны.

Американцы также проводили испытания ранее не апробированных лекарств на украинских солдатах. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug компании Scymount, не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде.

Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб.

В соответствии с американским проектом UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4 тысяч украинских военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, а еще у 400 - на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки, уточнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Игорь Кириллов.

Подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.

Анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики. Так, в центр имени Лугара в Грузии было направлено более 10 тысяч проб. Среди получателей также: референс-лаборатории в Великобритании, институт Леффлера в Германии.

Рассылка патогенных биоматериалов с Украины в Европу может привести к ситуации, сопоставимой с пандемией COVID-19, предупредили в Минобороны.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648127580


Новости Казахстана
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз
- О Новом Казахстане и Второй республике
- О стратегических перспективах
- Дела семейские
- О ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума
- Изменит ли Капшагай смена имени и статуса?
- Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания
- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  