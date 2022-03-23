Совладельцем сети биолабораторий США на Украине (30 объектов) был сын Байдена

16:13 24.03.2022

30 биолабораторий, 16 тыс. биопроб: подробности военно-биологической деятельности США на Украине



30 биолабораторий, 16 тыс. биопроб: подробности военно-биологической деятельности США на Украине | Русская весна

Минобороны России, как и обещало, продемонстрировало схему того, как США контролируют биолаборатории на Украине и осуществляют деятельность, угрожающую благополучию не только региона, но и всего мира.



Обнародованные материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами.



Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит сын президента США Хантер Байден.



30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность.



Прослеживается тесная связь фонда с главными подрядчиками Пентагона, включая компанию Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру.



Непосредственное участие в реализации программы кроме Пентагона принимают Агентство США по международному развитию, фонд Сороса и Центр по контролю и профилактике заболеваний, а научное кураторство ведет, среди прочих, Национальная лаборатория в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтеннского проекта".



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Вся деятельность происходит под полным контролем Пентагона, подчеркнули в Минобороны.



Американцы также проводили испытания ранее не апробированных лекарств на украинских солдатах. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug компании Scymount, не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде.



Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб.



В соответствии с американским проектом UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4 тысяч украинских военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, а еще у 400 - на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки, уточнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Игорь Кириллов.



Подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.



Анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики. Так, в центр имени Лугара в Грузии было направлено более 10 тысяч проб. Среди получателей также: референс-лаборатории в Великобритании, институт Леффлера в Германии.



Рассылка патогенных биоматериалов с Украины в Европу может привести к ситуации, сопоставимой с пандемией COVID-19, предупредили в Минобороны.