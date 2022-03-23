Борбордук. Опять стрельба. Таджики отняли автомат у кыргызского пограничника

20:05 24.03.2022

Turmush: Граждане Таджикистана пытались захватить военнослужащих Кыргызстана и отобрали автомат. Прозвучали выстрелы



Turmush - На кыргызско-таджикской участке границы 24 марта произошел инцидент с применением оружия, сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.



По данным ведомства, при несении службы в селе Борбордук Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд совместно с сотрудниками ГКНБ установили, что на одном из складов загрузили пластмассу в автомобиль «Хендай Портер».



Для дальнейшей проверки было принято решение доставить автомобиль на пограничную заставу [прим. Turmush - на территории Кыргызстана]. За рулем автомобиля сидел хозяин склада, его сопровождали двое военнослужащих Пограничной службы ГКНБ.



На участке автомобильной дороги Арка-Борбордук собрались 15-20 граждан Таджикистана, из-за чего водитель был вынужден остановиться, а после сбежал. Граждане Таджикистана предприняли попытку захватить военнослужащих ПС ГКНБ КР.



Следом за машиной «Хендай Портел» следовал начальник пограничной заставы «Жаны-Жер» вместе с военнослужащими. Чтобы не допустить захвата оружия, они были вынуждены произвести предупредительные выстрелы в воздух. Гражданам Таджикистана не удалось задержать военнослужащих ПС ГКНБ КР, но они отобрали автомат Калашникова без обоймы с патронами и радиостанцию.



С целью недопущения эскалации конфликта были проведены переговоры пограничных представителей Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. По итогам переговоров стороны договорились провести встречу в ближайшее время, таджикская сторона пообещала вернуть автомат и радиостанцию.



По состоянию на 18:00 Пограничная служба ГКНБ КР оценивала ситуацию на кыргызско-таджикской государственной границе как стабильную.



Как стало известно Turmush, примерно в 18:20 начальник Лейлекского пограничного отряда и сотрудники милиции провели переговоры с таджикской стороной, по итогам которых автомат Калашникова и радиостанцию вернули.