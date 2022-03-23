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Европа отказывается платить России за газ в рублях
20:32 24.03.2022

Премьер-министр Словении Янша заявил об отказе Европы платить за российский газ в рублях

Европа откажется платить за газ в рублях, заявил премьер Словении Янез Янша. Его слова приводит Reuters. При том лидеры других европейских государств указывают на то, что сейчас валюта указана в контрактах, а при их пересмотре можно было бы менять и цены.

"Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли, никто в рублях платить не будет", - сказал глава словенского кабмина перед саммитом лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, сообщил, что валюта, в которой должны идти платежи, уже зафиксирована в контрактах. Премьер Италии Марио Драги заметил, что считает перевод расчетов в рубли нарушением контрактов.

При этом глава правительства Бельгии Александер де Кроо заявил перед началом саммита, что при пересмотре валюты можно было бы менять и цены на энергоносители, передает РИА Новости.

Ранее 24 марта об отсутствии возможности перевести расчеты в рубли заявил и председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский.

О переводе контрактов на поставку газа в Европу на рублевую оплату накануне, 23 марта, заявил президент России Владимир Путин. Он поручил правительству дать соответствующее распоряжение "Газпрому", а также в ближайшее время проработать механизм таких выплат. По словам главы государства, такие валюты, как доллар и евро, себя скомпрометировали.

Источник - лента
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