КазЧиновники изобрели "Алгоритм по созданию новых областей"

20:41 24.03.2022

Алгоритм по созданию новых областей разработали в Казахстане

Абайская Жетысуская Улытауская область



Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра национальной экономики Алибека Куантырова. Президенту доложили о создании комиссии по изменению административно-территориальной структуры страны, сообщает Zakon.kz.

Министр нацэкономики Алибек Куантыров доложил Касым-Жомарту Токаеву об основных задачах министерства на 2022 год, а также о мерах по переходу к постковидному развитию экономики и ее реагированию на внешние шоки, сообщает Акорда.



Алибек Куантыров ознакомил президента c ходом исполнения его поручений. В частности, речь шла о реализации программы повышения доходов населения и комплекса мер по контролю и снижению инфляции.



Главой государства в рамках послания народу Казахстана поставлены конкретные задачи по изменению административно-территориальной структуры страны. В настоящее время создана комиссия, разработан алгоритм работы по созданию новых областей.



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По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению макроэкономической стабильности, диверсификации экономики и созданию рабочих мест, уменьшению доли государства в экономике, а также поддержке населения и предпринимательства.



Данияр Кунафин