Укр-ракета попала в Бердянском порту в российский военный транспорт "Орск"

23:03 24.03.2022

"Мочить конкретно". Что ждет Украину за удар по Бердянску?

24.03.2022 Анатолий Лапин.



Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина



Сегодня утром Украина нанесла удар по позициям российских войск в порту Бердянска.



Об этом в своем блоге сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



В соцсетях сообщают, что в момент удара в порту находились несколько российских больших десантных кораблей – "Саратов", "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". По информации Рогова, корабли получили повреждение и вышли из порта.



"На видео один большой десантный корабль пр.775 выходит из порта. А вот второй (пр.1171) находится в порту и горит. По предварительной информации, сегодня в 6:30 над портом Бердянска была сбита баллистическая ракета "Точка-У", выпущенная боевиками Зеленского. Ее обломки упали и вызвали пожар. Проверяется версия действий ДРГ.



Нацисты не первый день бьют по порту ракетами "Точка-У". Их главная цель – прервать поставки продовольствия, топлива и других жизненно необходимых грузов для жителей освобожденных территорий Запорожской области и беженцев из Мариуполя. Наиболее удобный и безопасный путь поставок продовольствия и других грузов в Бердянск – по морю. Его-то и пытаются отрезать боевики Зеленского", – написал Рогов.



Военный эксперт Борис Рожин в своем блоге отмечает, что после удара на борту одного из кораблей начался пожар.



"Пожар на БДК 1171-го проекта – по разным данным это или "Саратов" или "Орск". "Саратов" 1964-й год постройки, "Орск" – 1967-й год постройки. Корабли хоть и старые, но не бесполезные", – отмечает эксперт.



видео тут -

https://www.politnavigator.net/mochit-konkretno-chto-zhdet-ukrainu-za-udar-po-berdyansku.html