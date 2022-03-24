 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 24.03.2022
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Укр-ракета попала в Бердянском порту в российский военный транспорт "Орск"
23:03 24.03.2022

"Мочить конкретно". Что ждет Украину за удар по Бердянску?
24.03.2022 Анатолий Лапин.

Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина

Сегодня утром Украина нанесла удар по позициям российских войск в порту Бердянска.

Об этом в своем блоге сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

В соцсетях сообщают, что в момент удара в порту находились несколько российских больших десантных кораблей – "Саратов", "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". По информации Рогова, корабли получили повреждение и вышли из порта.

"На видео один большой десантный корабль пр.775 выходит из порта. А вот второй (пр.1171) находится в порту и горит. По предварительной информации, сегодня в 6:30 над портом Бердянска была сбита баллистическая ракета "Точка-У", выпущенная боевиками Зеленского. Ее обломки упали и вызвали пожар. Проверяется версия действий ДРГ.

Нацисты не первый день бьют по порту ракетами "Точка-У". Их главная цель – прервать поставки продовольствия, топлива и других жизненно необходимых грузов для жителей освобожденных территорий Запорожской области и беженцев из Мариуполя. Наиболее удобный и безопасный путь поставок продовольствия и других грузов в Бердянск – по морю. Его-то и пытаются отрезать боевики Зеленского", – написал Рогов.

Военный эксперт Борис Рожин в своем блоге отмечает, что после удара на борту одного из кораблей начался пожар.

"Пожар на БДК 1171-го проекта – по разным данным это или "Саратов" или "Орск". "Саратов" 1964-й год постройки, "Орск" – 1967-й год постройки. Корабли хоть и старые, но не бесполезные", – отмечает эксперт.

видео тут -
https://www.politnavigator.net/mochit-konkretno-chto-zhdet-ukrainu-za-udar-po-berdyansku.html

Источник - politnavigator.net
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