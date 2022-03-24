Рейтинг Эрдогана перешел на военное положение, - И.Субботин

00:47 25.03.2022

Украинский кризис улучшил позиции президента Турции



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

24.03.2022



Реджеп Тайип Эрдоган снискал поддержку на родине за свои действия в рамках украинского кризиса.

События в Украине кристаллизовали ситуацию вокруг доверия населения Турции к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Опубликованный 24 марта опрос исследовательской компании Optimar продемонстрировал, что в случае вступления республики в полномасштабный вооруженный конфликт главу государства готовы поддержать 34,7%. Это отчасти перекликается с появившимся накануне другим социологическим исследованием, согласно которому за время событий в Украине рейтинг Эрдогана вырос на два процентных пункта. Это немаловажно на фоне приближающихся в 2023 году всеобщих выборов.

Результаты исследования Optimar опубликовало ежедневное издание Hurriyet. Респондентов попросили ответить на вопрос, кого бы они хотели видеть на посту президента "в ситуации войны". Эрдогана назвали 34,7% респондентов. Лидера основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу указали 23,8% опрошенных, по поводу чего Hurriyet замечает, что от противника власти, по-видимому, готовы отказаться некоторые сторонники. Опрос Optimar, который проводился в этом месяце, в то же время продемонстрировал: около 34,9% турок считают, что именно Эрдоган может "спасти страну" в случае втягивания ее в полномасштабный вооруженный конфликт, в то время как председатель РНП получил только 24,5%.



Примечательно, как опрошенные оценили роль Турции не в гипотетическом, а в реальном конфликте в Украине, где Эрдоган прилагает большие усилия по оказанию посреднической помощи Москве и Киеву. Согласно результатам, 31,5% сочли, что Анкара должна придерживаться принципа нейтралитета. На втором месте с 16,6% находятся те, кто уверен: турецкая сторона должна присоединиться к экономическим санкциям против Кремля в рамках Североатлантического альянса. Есть и те респонденты, по мнению которых их страна должна признать право Москвы на то, что она делает на украинской арене (15,1%). Сторонники мысли о том, что Турция обязана помочь украинскому руководству в сфере военно-технического сотрудничества, составляют 10,2%.



Вместе с тем нельзя не заметить, что тема событий в Украине сейчас занимает только третье место по важности для турецкой аудитории. Первыми идут повышение цен и инфляция. В последние месяцы, особенно в оппозиционных Анкаре изданиях, был распространен тезис о том, что ослабление курса национальной валюты и другие экономические проблемы серьезно подорвут перспективы Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР) на запланированных в следующем году всеобщих выборах. Впрочем, появлявшиеся в эти недели результаты других соцопросов демонстрируют, что внешнеполитическая повестка, как кажется, стала фактором укрепления действующего турецкого президента.



Вышедшее накануне исследование компании MetroPoll показало, что в условиях украинского кризиса рейтинги одобрения Эрдогана возросли. Так, согласно его выводам, сейчас 43,3% жителей Турции одобряют то, какие решения действующий глава государства принимает на своем посту. Это на 2,2 процентных пункта больше, если сравнивать с февральскими показателями. Интересно, что за этот же период одобрение его действий среди электората ПСР выросло на целых 3 процентных пункта. В конце минувшего года позиции Эрдогана серьезно пошатнулись из-за падения курса лиры. В декабре соцопросы фиксировали, что рейтинг одобрения президента на этом фоне рухнул до минимального показателя – 38,6%.



Около месяца назад турецкая оппозиция оформила целую коалицию, куда вошли шесть партий. Они попытались сформулировать общую программу, включившую требования о снижении десятипроцентного избирательного порога до трехпроцентного, о разрешении на финансирование тех политических партий, которые смогли собрать 1% голосов на выборах, а также об увеличении независимости судебной власти и устранении барьеров на пути свободы слова. Была сделана попытка направить сигнал и международным партнерам Турции: программа содержит пункт о необходимости укрепить связи республики с Евросоюзом и обеспечить выполнение распоряжений Европейского суда по правам человека.



Парламентские и президентские выборы в Турции назначены на середину 2023 года. Все попытки спекулировать на необходимости организации досрочного голосования до настоящего момента терпели крах. Аналитики считают, что очень большое значение будет иметь то, насколько сильного и харизматичного кандидата сможет представить оппозиционная коалиция для того, чтобы оказать эффективное сопротивление Эрдогану, последовательно строившему в республике суперпрезидентскую систему. В неофициальной дискуссии о возможном номинанте, который бы адекватно представил противников власти, помимо Кылычдароглу, всплывают еще как минимум два имени – мэра Стамбула Экрема Имамоглу и градоначальника Анкары Мансура Яваша.



Для оппозиции, как считают наблюдатели, будет важно ответить на два принципиальных вопроса: сможет ли она преодолеть собственную разнородность и каким образом ей удастся переманить консервативных избирателей, на которых долгое время опирается ПСР.